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Умер Бжезинский

06:05. 27 мая 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:


В США на 90-м году жизни скончался "наш большой друг" Збигнев Бжезинский.
Один из идеологов американского гегемонизма 90х-"нулевых", чья прогнозы оправдались лишь частично. В свое время, он застал зенит американской гегемонии, что и нашло свое воплощение в его главном труде "Великая шахматная доска". Но мир не стоял на месте и менялся, опровергая многие прогнозы 90х. Наряду с Фукуямой с его "концом истории", пострадал и Бжезинский, что он позднее был вынужден признавать, занимая все более скептическую позицию относительно перспектив глобализации и американской гегемонии. Врядли его сильно вдохновляло то, что происходило с США при Обаме и тем более, при Трампе, но объективный ход истории оказался сильнее умозрительных концепций старого поляка.

Особо оплакивать данного персонажа, учитывая его отношение к нам, не вижу особого смысла.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бжезинский, США
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