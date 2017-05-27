Тихая налоговая революция в России. Помойки все

Эта схе­ма ухо­да от на­логов воз­никла сра­зу, как воз­никла но­вая, пос­тпе­рес­тро­еч­ная Рос­сия.

Схе­ма не­замыс­ло­ватая, но чрез­вы­чай­но эф­фектив­на. Мо­жет быть при­мене­на в лю­бой ор­га­низа­ции. Часть де­нег вмес­то то­го, что­бы нап­равлять­ся на ре­аль­ные рас­хо­ды, от­прав­ля­ет­ся на по­мой­ку – ор­га­низа­цию, ко­торая ре­аль­ную де­ятель­ность не ве­дёт, на­логов не пла­тит, но вы­да­ёт до­кумен­ты на рас­хо­ды, и воз­вра­ща­ет день­ги на­лич­ны­ми, за вы­четом оп­ре­делён­но­го про­цен­та.

С этой схе­мой бо­ролись дол­го и упор­но. Но по­бороть ни­как не мог­ли. И вот, на­конец, до­боро­ли. Схе­ма быс­тро ухо­дит из на­шей жиз­ни. По­хоже, что те­кущий год бу­дет пос­ледним по мас­со­вому ис­поль­зо­вании в Рос­сий­ском биз­не­се.

Часть 1. Те­ория.

Для на­чала нем­но­го ариф­ме­тики, для тех кто не в кур­се. Кто в кур­се, мо­гут про­пус­тить.

До­пус­тим Ва­ша ком­па­ния за­нима­ет­ся стро­итель­ством. Вы под­пи­сались сде­лать ра­бот на 100 000 руб из ма­тери­алов за­каз­чи­ка. Ра­бочим Вы при этом зап­ла­тили на ру­ки 30 000 руб. У Вас об­щая сис­те­ма на­лого­об­ло­жения, то есть Вы ра­бота­ете с НДС.

Со­от­ветс­твен­но, Вы дол­жны бу­дете зап­ла­тить на­логов:

НДС 18% : 100 000 / 118 * 18 = 15 254

По­доход­ный на­лог 13% : 30 000 / 87 * 13 =4482

Пен­си­он­ный 28% + Соцс­трах 2.9% + Нес­час­тный слу­чай 0.2% = 31.1% : 30 000 / 87 * 100 * 31.1/ 100 = 10 724

Ито­го на­логов до на­лога на при­быль: 30 461

При­быль у вас по­лучит­ся : 100 000 – 30 000 – 30 461 = 39 538

За­тем Вы дол­жны зап­ла­тить на­лог на при­быль 20%, и на­лог на ди­виден­ды 9%, ес­ли хо­тите по­лучить эти день­ги се­бе в ис­поль­зо­вание : 39 538.86 * 29 / 100 = 11 466

Ито­го на ру­ки, как вла­делец ком­па­нии по­лучи­те 39 538 - 11 466 = 28 072

И 41 927 зап­ла­тите го­сударс­тву. За­пом­ним эту циф­ру. 41% от вы­руч­ки, в дан­ном слу­чае.

Те­перь пос­мотрим аль­тер­на­тив­ную схе­му. Вы 100% вы­руч­ки от­пра­вите на по­мой­ку. И по­мой­ка даст Вам до­кумен­ты на эти рас­хо­ды. Нап­ри­мер, что по­мой­ка выс­ту­пила суб­подряд­чи­ком, и и вы­пол­ни­ла ра­боты за 100 000 руб. А Вам вер­нет на­лич­ны­ми, за вы­четом оп­ре­делён­но­го про­цен­та. В луч­шие вре­мена это бы­ло 4-6%. Возь­мем для рас­че­та 5%, т.е. 5 000 руб. Из этих де­нег Вы зап­ла­тите сво­им ра­бочим 30 000 руб. И все. Боль­ше ни­каких на­логов. В ре­зуль­та­те вмес­то 41 942 го­сударс­тву, Вы зап­ла­тите 5 000 по­мой­ке. Эти день­ги по­делит меж со­бой банк, ко­торый на­лич­ку вы­да­ёт, и дер­жа­тель по­мой­ки. А на ру­ки по­лучи­те не 28 072, а 65 000 руб. Бин­го.

Схе­ма опи­сана в прос­той ин­тер­пре­тации с мак­си­маль­ным вы­иг­ры­шем. В ре­аль­ной жиз­ни все нем­но­го слож­нее, и вы­иг­рыш мень­ше, но то­же зна­чите­лен. Ин­те­ресу­ющим­ся гугл в по­мощь.

Дан­ная прос­тая и не­замыс­ло­ватый схе­ма по­рож­да­ет сра­зу нес­коль­ко проб­лем.

Проб­ле­ма 1. На­логи. Биз­нес ра­бота­ет, но на­логи не пла­тит. Для то­го, что­бы на­логи хоть как – то по­лучать, го­сударс­тво на­чина­ет пус­кать­ся во все тяж­кие. На­чина­ет став­ки на­лога по­вышать. На­чина­ет вво­дить но­вые на­логи и сбо­ры, ко­торые про­ще со­бирать. За­водит ар­мии кон­трол­ле­ров, кош­ма­рит биз­нес, но это все по­мога­ет ма­ло (об этом ни­же), по­ка схе­ма мо­жет ис­поль­зо­вать­ся.

Проб­ле­ма 2. Во­ровс­тво в госс­трук­ту­рах. Са­мый прос­той ва­ри­ант – го­сор­га­низа­ция пла­тит по­мой­ке за ус­лу­гу, ко­торую ре­аль­но не по­луча­ет. А по­луча­ет на­зад день­ги за вы­четом про­цен­тов ди­рек­тор и аф­фи­лиро­ван­ные с ним ли­ца.

Проб­ле­ма 3. Кон­ку­рен­тная сре­да.

В са­мом де­ле. Раз­ни­ца в пла­теже сос­тавля­ет 5% про­тив 41%. Ис­поль­зуя схе­му с по­мой­кой, я мо­гу сни­зить це­ну на ра­боту на 30%. При та­кой це­не мой кон­ку­рент уже ни­чего прак­ти­чес­ки не за­раба­тыва­ет, а я за­раба­тываю боль­ше, чем он с пол­ной це­ной. 35 000 про­тив 28 072.60

Со­от­ветс­твен­но, ес­ли кто-то в от­расли ис­поль­зу­ет по­мой­ку, то Все ос­таль­ные вы­нуж­де­ны по­мой­ки ис­поль­зо­вать, ина­че они прос­то вы­летят с рын­ка.

Проб­ле­ма 4. Кор­рупция и бес­пре­дел ор­га­нов и спец­служб.

Так как схе­ма с по­мой­кам ак­тивно ис­поль­зу­ет­ся биз­не­сом, и она прос­та и оче­вид­на, но при этом не­закон­на, то у лю­бых си­ловых и про­веря­ющих ор­га­нов по­луча­ет­ся прос­той по­вод к биз­не­су до­капы­вать­ся и по­лучать от­ту­да вся­кие ниш­тя­ки. На­чиная с са­мых ба­наль­ных – по­лучить взят­ку за “пра­виль­ный” акт по ре­зуль­та­там про­вер­ки, за­кан­чи­вая прос­той воз­можностью все ру­ководс­тво биз­не­са от­пра­вить в КПЗ за “мо­шен­ни­чес­кие дей­ствия и не оп­ла­ту на­логов в круп­ных раз­ме­рах”, а биз­нес при этом при­вати­зиро­вать.

Проб­ле­ма 5. Слож­ности с ад­ми­нис­три­рова­ни­ем ин­вести­ций.

Ин­весто­ры, ког­да вкла­дыва­ют день­ги, хо­тят иметь за­щиту от не­доб­ро­совес­тных пар­тнё­ров и ди­рек­то­ров. Го­сударс­тво для это­го соз­да­ёт спе­ци­аль­ное за­коно­датель­ство о пред­при­яти­ях. Од­на­ко воз­можность нор­маль­но поль­зо­вать­ся за­коно­датель­ством для за­щиты силь­но сни­жа­ет­ся при ис­поль­зо­вании по­мо­ек.

Нап­ри­мер, Вы с пар­тнё­ром ре­шили ин­вести­ровать в за­вод по вы­пус­ку плас­ти­ковых окон. Ски­нулись по 1 млн.руб, от­кры­ли О­ОО, внес­ли день­ги в ус­тавной ка­питал.

Но Ва­ше О­ОО ис­поль­зу­ет схе­му с по­мой­кой. В этом слу­чае офи­ци­аль­ной при­были у Вас прос­то нет. Ес­ли при этом пред­при­яти­ем уп­равля­ет пар­тнёр (Вы так до­гово­рились), и че­рез год пос­ле на­чала ра­боты он ре­шит не зап­ла­тить Вам Ва­шу до­лю из при­были, то Вы не смо­жете пой­ти в суд. Офи­ци­аль­но при­были нет – нет пред­ме­та спо­ра.

Проб­ле­ма 5. Слож­ности с по­луче­ни­ем бан­ков­ских кре­дитов.

При ис­поль­зо­вании по­мо­ек от­чётность ор­га­низа­ции силь­но ис­ка­жа­ет­ся. Преж­де все­го, про­пада­ет офи­ци­аль­ная при­быль, на пред­при­ятии ма­ло сот­рудни­ков, пред­при­ятие не пла­тит на­логи. У бан­ка воз­ни­ка­ют боль­шие слож­ности с оцен­кой фи­нан­со­вого сос­то­яния ор­га­низа­ции, и, со­от­ветс­твен­но, с при­няти­ем ре­шения о вы­даче кре­дита.

Как мы ви­дим, ис­поль­зо­вание по­мо­ек при­носит го­сударс­тву и биз­не­су мно­го проб­лем. Но мо­жет быть биз­нес от это­го мно­го вы­иг­ры­ва­ет столь­ко, что это ком­пенси­ру­ет ему проб­ле­мы?

Нет, не вы­иг­ры­ва­ет. Ког­да по­мой­кой поль­зу­ют­ся из­бран­ные ор­га­низа­ции, а ос­таль­ные пла­тят на­логи, то те ор­га­низа­ции, ко­торые по­мой­ка­ми поль­зу­ют­ся силь­но вы­иг­ры­ва­ют. Но, как толь­ко по­мой­ка­ми на­чина­ют поль­зо­вать­ся все, вы­иг­рывших не ос­та­ет­ся. Все име­ют воз­можность эко­номить на на­логах, и все, поль­зу­ясь этим сни­жа­ют це­ны. В кон­це кон­цов уро­вень цен в от­расли сни­жа­ет­ся, по­ка от­расле­вая нор­ма рен­та­бель­нос­ти ка­пита­ла не ста­нет со­от­ветс­тво­вать биз­нес-рис­кам.

Это по­хоже на си­ту­ацию с обо­чиной. По­ка обо­чиной поль­зу­ют­ся для об­го­на не­кото­рые ав­то­моби­ли, то они вы­иг­ры­ва­ют в ско­рос­ти. Ког­да об­ратной на­чина­ют поль­зо­вать­ся все, то все про­иг­ры­ва­ют в ско­рос­ти, и еще по­луча­ют про­пылен­ные, гряз­ные ав­то­моби­ли.

Единс­твен­ное в чем воз­можно вы­иг­ры­ва­ет биз­нес – это уп­ро­щение воз­можнос­ти лю­дей уволь­нять, ког­да это не­об­хо­димо. Это сов­сем прос­то, ког­да лю­ди во­об­ще не офор­мле­ны, не слож­но, ког­да лю­ди офор­мле­ны офи­ци­аль­но на ма­лень­кую за­работ­ную пла­ту, а ос­таль­ное пла­тит­ся в кон­верте. В кри­зис­ные вре­мена воз­можность быс­тро и без до­пол­ни­тель­ных зат­рат дей­стви­тель­но по­мога­ет биз­не­су вы­жить.

Но дру­гая сто­рона: опи­сан­ные вы­ше слож­ности с ин­вести­ци­ями, кре­дита­ми. От­дель­но­го упо­мина­ния сто­ят слож­ности с учё­том. По су­ти сей­час в биз­не­се час­то па­рал­лель­но ве­дут два учё­та. Один “для на­лого­вой”, дру­гой “ре­аль­ные дан­ные”. Ну а вы­ше­опи­сан­ные проб­ле­мы с си­лови­ками да­ют та­кой ми­нус, что мож­но точ­но ска­зать, что биз­нес от по­мо­ек боль­ше про­иг­ры­ва­ет, чем вы­иг­ры­ва­ет.

Мо­жет быть от по­мо­ек вы­иг­ры­ва­ют прос­тые лю­ди? Ведь за счет по­мо­ек це­ны на то­вары вы­иг­ры­ва­ют?

Дей­стви­тель­но, это так. За счет по­мо­ек це­ны сни­жа­ют­ся. В этом прос­тые лю­ди вы­иг­ры­ва­ют. Но при этом го­сударс­тво по­луча­ет мень­ше де­нег (по су­ти, са­ми лю­ди че­рез на­логи на то­вары и ус­лу­ги, ко­торые они пот­ребля­ют пла­тят мень­ше). И, со­от­ветс­твен­но, име­ет мень­ше воз­можнос­ти ре­мон­ти­ровать и соз­да­вать об­щую ин­фраструк­ту­ру и под­держи­вать об­щие бес­плат­ные сер­ви­сы (ме­дици­ну, об­ра­зова­ние). При этом вы­иг­ры­ва­ют те, у ко­го боль­ше до­ходы (они боль­ше по­купа­ют про­дук­тов и ус­луг), а про­иг­ры­ва­ют те, у ко­торых до­ходы мень­ше (они силь­нее за­висят от ка­чес­тва бес­плат­ных об­щес­твен­ных сер­ви­сов). Для со­ци­аль­но – ори­ен­ти­рован­но­го го­сударс­тва, ко­им яв­ля­ет­ся Рос­сия та­кое по­ложе­ние дел ско­рее ми­нус.

Что го­сударс­тво? Го­сударс­тво про­иг­ры­ва­ет во всех ас­пектах. По­луча­ет мень­ше де­нег – это мы упо­мина­ли рань­ше. Име­ет пло­хую кон­ку­рен­тную сре­ду, не ком­фор­тную для биз­не­са. Это вли­яет на ак­тивность биз­не­са, и вли­яет силь­но. Очень боль­шое ко­личес­тво пред­при­нима­телей свер­ну­ли биз­нес в Рос­сии, а еще боль­шее его не на­чали, осо­бен­но в пе­ри­од пос­ле 2008 г. по той при­чине, что в пред­при­нима­тель­ской сре­де бы­ла силь­ная деп­рессия из-за слу­ча­ев отъ­ема или раз­ру­шения биз­не­са. Не то­го биз­не­са, ко­торый по­явил­ся за счет де­лежа со­вет­ской собс­твен­ности, а то­го, ко­торый был с ну­ля соз­дан уже в но­вые вре­мена. То, что бы­ло на слу­ху: “Ев­ро­сеть”, “Ар­бат-прес­тиж”. И еще мно­го ка­ких биз­не­сов, о ко­торых в га­зетах не пи­сали, но в пред­при­нима­тель­ской сре­де ак­тивно об­сужда­ли. Мож­но как угод­но от­но­сить­ся к вла­дель­цам – ли­бера­лы они там или с ка­кими за­кидо­нами лю­ди. Но факт от­жи­ма, или раз­ру­шения биз­не­са силь­но уг­не­та­ет же­лание дру­гих биз­несме­нов вкла­дывать­ся. И са­мое глав­ное, что дей­стви­тель­но, за­щищать­ся слож­но. По­тому как по­мой­ки. Это как прос­ти­тут­ки. По­ка они вне за­кона у них нет воз­можнос­ти по­лучать ле­галь­ную за­щиту у по­лиции, и они вы­нуж­де­ны тер­петь су­тене­ров.

Так кто-же от все­го это­го вы­иг­ры­вал?

Оче­вид­но, что те, кто биз­нес по­мо­ек со­дер­жал. Бан­ки, ко­торые обес­пе­чива­ли на­лич­ку.

Во вто­рых – во­ры и кор­рупци­оне­ры. У них бы­ла прос­тая воз­можность вы­водить гос­день­ги (да и не толь­ко гос, и биз­нес от это­го стра­дал).

Ну, и, от это­го вы­иг­ры­вали, три­ви­аль­но, жу­лики и бан­ди­ты в по­гонах и без. По­тому, что там где во­да мут­ная, хищ­ни­кам раз­долье.

Часть 2. Ис­то­рия.

Бо­ролось ли го­сударс­тво с по­мой­ка­ми? Ко­неч­но бо­ролось. Но на на­чаль­ном эта­пе борь­ба на­поми­нала борь­бу “пче­лы про­тив ме­да”. Сна­чала, в 90-е го­да пче­лами бы­ли оли­гар­хи и иже с ним. Они силь­но вли­яли на власть, и они же ак­тивно ис­поль­зо­вали схе­мы с по­мой­ка­ми. И вся­кие дру­гие. По­это­му в 90 все ни­каких во­об­ще ужес­то­чений не слу­чилось.

Пос­ле при­хода Пу­тина на­чалась нас­то­ящая борь­ба, но очень дол­го с пе­ремен­ным ус­пе­хом.

Пер­вое, что сде­лал ВВ – это всту­пил в де­ловые сог­ла­шения с круп­ным биз­не­сом, го­сударс­твен­ным и не­госу­дарс­твен­ным. За­лог был прос­той: ре­бята, пла­тите на­логи, и Вам да­дут спо­кой­но ра­ботать. Кто сог­ла­сил­ся – тот и се­год­ня яв­ля­ет­ся оли­гар­хом (ну, ес­ли не ра­зорил­ся по ры­ноч­ным при­чинам). Кто не сог­ла­сил­ся – по­ехал жить в Из­ра­иль, или в дру­гие снеж­ные края.

При­чем под­ход там был дос­та­точ­но ин­те­рес­ный. На­лого­вые ор­га­ны прос­то ус­та­нав­ли­вали уро­вень на­логов, ко­торые в ито­ге дол­жен зап­ла­тить круп­ный биз­нес. Для круп­ных ком­па­ний ин­ди­виду­аль­но. Да­же сог­ла­шения с ни­ми на эту те­му зак­лю­чали.

По­чему круп­ный биз­нес это смог лег­ко пе­ренес­ти? Во пер­вых, в ос­новном у нас весь круп­ный биз­нес – сырь­евой. А там мар­жи при про­даже сырья на внеш­ние рын­ки дос­та­точ­но, что­бы и на­логи зап­ла­тить. По­мог еще и рост цен с на­чала 2000 г.

Во вто­рых круп­ный биз­нес име­ет пре­иму­щес­тва пе­ред сред­ним и мел­ким за счет эф­фекта мас­шта­ба. По­это­му они да­же ес­ли пла­тят на­логи, то за счет име­юще­гося за­паса эф­фектив­ности спо­соб­ны с сред­ним и мел­ким биз­не­сом кон­ку­риро­вать.

Од­новре­мен­но с этим в круп­ных биз­не­сах та­кие схе­мы ор­га­низо­вывать слож­нее, чем в сред­них и мел­ких. Тре­бу­ет­ся учас­тие боль­ше­го ко­личес­тва лиц. они ак­тивно кре­диту­ют­ся в бан­ках, им нуж­на нор­маль­ная от­четность на рын­ке ак­ций и т.д.

(круп­ный биз­нес – это Газ­пром, Лу­койл, Но­риль­ский ни­кель и т.д. - пер­вые 500 рей­тин­га эк­спер­та)

Что про­ис­хо­дило со все­ми ос­таль­ны­ми.

Ра­бота ве­лась по нес­коль­ким нап­равле­ни­ям:

1. Борь­ба с фир­ма­ми од­ноднев­ка­ми. Так офи­ци­аль­но наз­ва­ли по­мой­ки. Для их вы­яв­ле­ния и борь­бы с ни ни­ми на­лого­вые ор­га­ны пы­тались вво­дить спе­ци­аль­ные кри­терии та­ких фирм. Ти­па та­ких:

(Кри­тери­ев са­мос­то­ятель­ной оцен­ки, ко­торые при­меня­ют на­лого­вые ин­спек­ции в про­цес­се от­бо­ра объ­ек­тов для про­веде­ния вы­ез­дных на­лого­вых про­верок):



- от­сутс­твие лич­ных кон­тактов ру­ководс­тва (упол­но­мочен­ных дол­жностных лиц) ком­па­нии-пос­тавщи­ка и ру­ководс­тва (упол­но­мочен­ных дол­жностных лиц) ком­па­нии-по­купа­теля при об­сужде­нии ус­ло­вий пос­та­вок, а так­же при под­пи­сании до­гово­ров;



- от­сутс­твие до­кумен­таль­но­го под­твержде­ния пол­но­мочий ру­ково­дите­ля ком­па­нии-кон­тра­ген­та, ко­пий до­кумен­та, удос­то­веря­юще­го его лич­ность;



- от­сутс­твие до­кумен­таль­но­го под­твержде­ния пол­но­мочий пред­ста­вите­ля кон­тра­ген­та, ко­пий до­кумен­та, удос­то­веря­юще­го его лич­ность;



- от­сутс­твие ин­форма­ции о фак­ти­чес­ком мес­то­нахож­де­нии кон­тра­ген­та, а так­же о мес­то­нахож­де­нии склад­ских и/или про­из­водс­твен­ных и/или тор­го­вых пло­щадей;



- от­сутс­твие ин­форма­ции о спо­собе по­луче­ния све­дений о кон­тра­ген­те (нет рек­ла­мы в СМИ, нет ре­комен­да­ций пар­тне­ров или дру­гих лиц, нет сай­та кон­тра­ген­та и т.п.). При этом не­гатив­ность дан­но­го приз­на­ка усу­губ­ля­ет­ся на­личи­ем дос­тупной ин­форма­ции (нап­ри­мер, в СМИ, на­руж­ная рек­ла­ма, Ин­тернет-сай­ты и т.д.) о дру­гих учас­тни­ках рын­ка (в том чис­ле про­из­во­дите­лях) иден­тичных (ана­логич­ных) то­варов (ра­бот, ус­луг), в том чис­ле пред­ла­га­ющих свои то­вары (ра­боты, ус­лу­ги) по бо­лее низ­ким це­нам;

И да­лее пы­тались в су­дах до­казы­вать, что оп­ла­ты, про­веден­ные на та­кие фир­мы яв­ля­ют­ся прит­ворны­ми, и по­это­му рас­хо­ды не мо­гут быть зач­те­ны.

На эту те­му бы­ло нес­коль­ко су­дов. И да­же нес­коль­ко ком­па­ний пос­тра­дали. Но это бы­ла кап­ля в мо­ре и су­щес­твен­но на си­ту­ацию ни­как не пов­ли­яло. По­тому как су­деб­ная пер­спек­ти­ва бы­ла слож­ная. До­казать, что фир­ма ре­аль­но не ве­ла де­ятель­нос­ти - очень слож­но. Да­же ес­ли в ней 2 сот­рудни­ка, и боль­шие обо­роты.

По­нят­но, что те, кто та­кие фир­мы дер­жа­ли, быс­тро ста­ли пре­дос­тавлять фир­мы, у ко­торых приз­на­ки фирм од­нодне­вок зак­ры­ты. Ре­аль­ны офи­сы, ре­аль­ные ди­рек­то­ра, ре­аль­ные сот­рудни­ки по­луча­ющие ре­аль­ную з.п. Все это сде­лало ус­лу­ги по­мо­ек нес­коль­ко до­роже, и толь­ко.

При этом борь­ба с од­ноднев­ка­ми да­ла воз­можность вы­могать день­ги сот­рудни­кам на­лого­вой ин­спек­ции. При­ходят они на про­вер­ку в биз­нес, у ко­торо­го обо­роты де­сят­ки мил­ли­ар­дов руб­лей. На­ходят по­мой­ки (это не слож­но). И го­ворят: мы мо­жем ко­пать по ним, и ес­ли до­копа­ем – зап­ла­тите очень мно­го (тут все прос­то, ес­ли приз­на­ют пла­тежи в ад­рес по­мо­ек су­дом как пла­тежи в ад­рес од­нодне­вок, вы прос­то со всех этих пла­тежей зап­ла­тите 18% НДС). А мо­жем не ко­пать, ес­ли до­гово­рим­ся. Ес­тес­твен­но, ком­мерсан­ты до­гова­рива­лись.

В этом нап­равле­нии так­же ра­бота­ли пра­во­ох­ра­нитель­ные ор­га­ны. Вре­мя от вре­мени на ТВ мель­ка­ли сю­жеты о том, что “нак­ры­ли оче­ред­ную бан­ду об­на­личи­ва­ющих, изъ­яли 100500 пе­чатей”. Од­на­ко са­мая глав­ная проб­ле­ма та­кой борь­бы, что их ча­ще все­го нак­ры­вали не для то­го, что­бы зак­рыть, а для то­го, что­бы взять под свою кры­шу, и стричь с это­го ку­поны.

2. Дру­гое нап­равле­ние борь­бы – это зак­ры­тие бан­ков, ко­торые за­нима­лись вы­дачей на­лич­ных де­нег для по­мо­ек. В этом пла­не бы­ли дос­тигну­ты дей­стви­тель­но боль­шие ус­пе­хи. Один из са­мых оди­оз­ных зак­ры­тых бан­ков, нап­ри­мер, ко­торый этим за­нимал­ся - это Мас­тер банк. Ес­ли пом­ни­те, да­же был убит один из на­чаль­ни­ков от­де­ла цент­рбан­ка. На­вер­ня­ка это бы­ло свя­зано с этой те­мой. Осо­бен­но гай­ки на­чали зак­ру­чивать – ког­да приш­ла На­би­ули­на. Те­ма на­чала за­жимать­ся, про­цент по ра­боте с по­мой­кой на­чал рас­ти.

Но вот не­зада­ча. По­дос­пел Сбер­банк со сво­ей от­личной кар­точной сис­те­мой, и воз­можностью сни­мать боль­шие сум­мы час­тным ли­цам без про­цен­тов пря­мо со сво­их кар­то­чек. И за нам под­тя­нулись и дру­гие бан­ки. И те­ма по­мо­ек вос­пря­ла ду­хом.

3. Третье нап­равле­ние - это под­ход, ко­торый опи­сан вы­ше по от­но­шению к боль­шо­му биз­не­су. На­лого­вая прос­то со­бира­ла ру­ково­дите­лей ком­па­ний, и оз­ву­чива­ла им ми­нималь­ные па­рамет­ры пла­тежей по от­раслям “что­бы к Вам не при­дира­лись”. К нор­маль­но­му на­лого­вому ад­ми­нис­три­рова­нию это от­но­шения не име­ет, но оп­ре­делен­ный эф­фект име­ло. Нап­ри­мер, сей­час в Мос­кве все зна­ют, что по се­рой схе­ме на­до офор­млять сот­рудни­ков на з.п. не ме­нее 15 тыс, тог­да не бу­дут при­дирать­ся. Все по­нима­ют, что это не ре­аль­ная з.п., но та­кая ус­та­нов­ка.

Все опи­сан­ные вы­ше ме­ры пос­те­пен­но зат­рудня­ли ра­боту по­мо­ек, но её не ус­тра­нили. Те, кто за­нима­лись од­ноднев­ка­ми, от­ве­чали на вы­зовы. Де­лали це­поч­ки из нес­коль­ких фирм. Ис­поль­зо­вали инос­тран­ных граж­дан для уч­ре­дите­лей и ди­рек­то­ров фирм. И про­чее.

И вот, на­конец, мы под­сту­пили к опи­санию ме­ры, ко­торая на­чала ра­дикаль­но вли­ять на ры­нок од­нодне­вок. На­лого­вая за­пус­ти­ла спе­ци­аль­ную ин­форма­ци­он­ною сис­те­му элек­трон­ной ре­гис­тра­ции сче­тов фак­тур (рас­че­та НДС). Про­изош­ло это с на­чала прош­ло­го го­да, но весь прош­лый год сис­те­ма ра­бота­ла в тес­то­вом ре­жиме, а жес­ткие ме­ры не пред­при­нима­лись по ре­зуль­та­там её ра­боты.

Суть сис­те­мы очень прос­тая. Ког­да мне пос­ту­па­ет до­кумент от кон­тра­ген­та о том, он ока­зал мне ус­лу­гу (счет-фак­ту­ра), я ре­гис­три­рую её в спе­ци­аль­ной прог­рамме, от­ку­да она пос­ту­па­ет на сер­вер. При этом пос­тавщик ус­лу­ги то­же дол­жен этот до­кумент за­регис­три­ровать, и от не­го ин­форма­ция то­же пос­ту­пит на сер­вер. А сер­вер срав­нит ин­форма­цию от ме­ня и от мо­его пос­тавщи­ка. Ес­ли ин­форма­ция сой­дет­ся – тог­да все ОК. А ес­ли нет – то есть я за­регис­три­рую, а мой пос­тавщик нет – то тог­да пос­тавщик мух­лю­ет. А ес­ли мой пос­тавщик за­регис­три­ру­ет этот до­кумент, то ав­то­мати­чес­ки ему на­чис­лять­ся НДС, ко­торый он дол­жен в бюд­жет по окон­ча­нии квар­та­ла оп­ла­тить. И ес­ли он не оп­ла­тил, то на­лого­вая сра­зу это ви­дит, и пред­при­нима­ет ме­ры.

Ка­кие ме­ры? Тут очень тон­ко.

Ну, во пер­вых, ко­неч­но к той ком­па­нии, ко­торая не зап­ла­тила. То есть, ес­ли рань­ше од­ноднев­ки мог­ли по го­ду жить, то те­перь мак­си­мум три ме­сяца. При­чем, ес­ли на­лого­вая ви­дит, что фир­ма не от­ра­зила про­дажи нес­коль­ким ком­па­ни­ям, то она сра­зу по­нима­ет, что это од­ноднев­ка. И мо­жет к ней раз­личные ме­ры при­менять, нап­ри­мер, заб­ло­киро­вать прос­то сче­та. Но на­лого­вая при­дума­ла еще луч­ше ва­ри­ант. Она по­меча­ет пла­тежи в ад­рес та­ких фирм как по­доз­ри­тель­ные, и пе­реда­ет ин­форма­цию по зак­ры­тым ка­налам че­рез мо­нито­ринг бан­кам. А бан­ки уже лю­ту­ют. Нап­ри­мер, прос­то зак­ры­ва­ют счет той ком­па­нии, ко­торая пла­тит в ад­рес од­ноднев­ки, по­тому как фин­мо­нито­рин­га они бо­ят­ся боль­ше, чем от­то­ка кли­ен­тов. Или в на­чале пре­дуп­режда­ет (так де­ла­ет Сбер­банк).

Еще на­лого­вая по­сыла­ет пись­мо счастья той ком­па­нии, ко­торая по­каза­ла у се­бя до­кумент от по­мой­ки. Ти­па “ува­жа­емый на­логоп­ла­тель­щик, Ва­ше до­кумен­ты на та­кие-то пла­тежи не под­твержде­ны кон­тра­ген­та­ми, по­жалуй­ста пред­ставь­те разъ­яс­не­ния”.

К че­му это при­вело?

В на­чале это­го го­да по­сыпа­лись воп­ро­сы от близ­ких и даль­них зна­комых, биз­не­сом за­нима­ющих­ся. Ти­па “слу­шай, а у те­бя нет ка­нала, а то мой сдул­ся”. И на­род прос­то в лег­ком не­до­уме­нии (это те, кто за те­мой не сле­дил). При­чем зак­ры­ва­ют­ся ка­налы, как пра­вило, с по­терей де­нег. У ме­ня зна­комый 450 тыс. на этом по­терял. На­род еще не до­пер, что те­ма кон­чи­лась. Но что де­лать, не по­нима­ет.

Да, еще есть те, у ко­торых ка­налы ра­бота­ют. Но выг­ля­дит это, ви­димо, так.

У ме­ня есть зна­комый бух­галтер, ко­торый 6 ме­сяцев на­зад ус­тро­ил­ся в фир­му, ко­торая ока­зыва­ет ус­лу­ги фирм од­нодне­вок. Про­рабо­тал 5 ме­сяцев – и к ним при­шел ФСБ. Про­мари­нова­ли его 6 ча­сов. Он ря­довой сот­рудник – его от­пусти­ли. НО! Пе­ред тем, как от­пускать пред­ло­жили всей кон­то­ре про­дол­жать ра­ботать, как ра­бота­ют, сда­вая ФСБ при этом кли­ен­тов из гос­контор.

Мой зна­комый тут же сру­лил из этой кон­то­ры. По­бухал, ус­по­ко­ил­ся, и по­шел ус­тра­ивать­ся на но­вую ра­боту че­рез две не­дели. Ти­па “бух­галте­ром, вес­ти нес­коль­ко юри­дичес­ких лиц”. При­ходит на со­бесе­дова­ние – и тут “всем си­деть, ФСБ”. “Толь­ко бы не те же са­мые” – толь­ко и про­нес­лось у не­го в го­лове. Вот так-то так.

Ито­го: те­ма с по­мой­ка­ми зак­ры­ва­ет­ся, и ви­димо очень ско­ро. Кто еще про­дол­жа­ет этим поль­зо­вать­ся – глу­боко за­думай­тесь над рис­ка­ми. По­тому как прос­то в кон­це го­да Вам мо­жет прий­ти пись­мо счастья, и Вас поп­ро­сят ту­по НДС доп­ла­тить. Или вдруг к Вам креп­кие муж­чи­ны по­жалуют, и за­дадут воп­ро­сы “а не за­нима­етесь ли Вы тут фи­нан­си­рова­ни­ем тер­ро­риз­ма”.

Внеш­нее про­яв­ле­ние этой те­мы – пре­фицит бюд­же­та за пер­вый квар­тал, не очень ожи­да­емый. При этом Пу­тин пря­мым тек­стом ска­зал “улуч­ше­ние со­бира­емос­ти на­логов”, хо­тя Мед­ве­дев ска­зал ти­па “боль­ше соб­ра­ли с сырь­евых ре­сур­сов”. Сырь­евые ре­сур­сы – на­вер­но это есть, но “улуч­ше­ние со­бира­емос­ти на­логов” – это точ­но. И даль­ше бу­дет боль­ше. Это точ­но по­может пре­одо­леть го­сударс­тву кри­зис, выз­ванный де­фици­том бюд­же­та за про­шед­шие го­да сан­кций.

Но есть проб­ле­ма. Улуч­ше­ние со­бира­емос­ти на­логов не­мину­емо вы­зовет по­выше­ние цен. Вспом­ни­те на­чало статьи, для то­го, что­бы зап­ла­тить боль­ше на­логов у биз­не­са, ко­торый ис­поль­зо­вал по­мой­ки, прос­то нет ва­ри­ан­тов – кро­ме как под­нять це­ны. А под­ня­тие цен в си­ту­ации, ког­да ры­нок в Рос­сии толь­ко-толь­ко ка­кие-то приз­на­ки про­мыш­ленно­го рос­та на­чала по­давать – чре­вато от­кла­дыва­ни­ем это­го рос­та на не­оп­ре­делён­ное вре­мя. Что тут мож­но сде­лать?

Ну а те­перь по­фан­та­зиру­ем.

Что бы мог­ло сде­лать го­сударс­тво в дан­ной си­ту­ации. В си­ту­ации, ког­да все го­тово к то­му, что­бы весь сред­ний биз­нес пе­решел в ос­новном в ра­боте “по бе­лому”?

Кон­троль­ным выс­тре­лом в го­лову фир­мам од­ноднед­не­вок мог­ло бы быть сни­жение на­лого­вых ста­вок. Пред­ставь­те се­бе прог­рамму: все по 13%.

13% по­доход­ный (сей­час та­кой)

13% НДС (вмес­то 18)

13% пен­си­он­ный (вмес­то 26)

13% на­лог на при­быль ком­па­ний (вмес­то 20)

13% на­лог на ди­виден­ды (вмес­то 9%)

Вот та­кой бы шаг мог бы выз­вать цеп­ную ре­ак­цию пе­рехо­да биз­не­са на ра­боту в бе­лую. При этом пос­тупле­ния на­вер­ня­ка силь­но бы вы­рос­ли (как это бы­ло с по­доход­ным). А Рос­сия сра­зу бы в рей­тин­ге стран, прив­ле­катель­ных для биз­не­са, пе­ремес­ти­лась бы в пер­вые строч­ки всех рей­тин­гов. По­тому как об­щая эф­фектив­ная став­ка на­лога у нас ста­ла бы не вы­сокой. Од­новре­мен­но бы все те не­гати­вы, ко­торые опи­саны вы­ше от схе­мы с по­мой­ка­ми пол­ностью бы пе­рес­та­ли ра­ботать.

Тут зат­рудне­ни­ем яв­ля­ют­ся пос­тупле­ния от боль­шо­го биз­не­са и го­сударс­твен­ных ор­га­низа­ций. Они сей­час пла­тят пол­ные на­логи. Но это проб­ле­му мож­но бы­ло бы ре­шить. Соб­рать их всех вмес­те у Пу­тина, и Пу­тин бы прос­то поп­ро­сил их не­кото­рое вре­мя, по­ка сбор на­логов с ос­таль­но­го биз­не­са не вы­рас­тет дос­та­точ­но, пла­тить спе­ци­аль­ный на­лог на “до­мини­ру­ющее по­ложе­ние на рын­ке”. Ду­маю, не най­дет­ся же­ла­ющих воз­ра­зить.

При этом прог­рамма “все по 13%” мог­ла бы ока­зать прос­то чу­додей­ствен­ное вли­яние на за­пуск но­вого цик­ла рос­та в Рос­сии, что ни­как по­ка не по­луча­ет­ся сде­лать на­шему пра­витель­ству.

P.S. Для тех, кто раз­би­ра­ет­ся в те­ме хо­рошо:

- в статье спе­ци­аль­но рас­че­ты сде­ланы уп­ро­щен­но, не нуж­но ука­зывать на мел­кие нес­ты­ков­ки, это не прин­ци­пи­аль­но для дан­ных рас­сужде­ний, по­жалуй­ста, не де­лай­те на эту те­му ком­мента­ри­ев.

- в статье не зат­ро­нуты те­мы от­мывки кон­тра­бан­дных то­варов, предъ­яв­ле­ния НДС го­сударс­тву, для ко­торых то­же ис­поль­зу­ют­ся од­ноднев­ки; те­мы не зат­ро­нуты спе­ци­аль­но, что­бы не рас­ши­рять силь­но гра­ницы статьи; и да, сис­те­ма элек­трон­ных НДС то­же све­дет эти те­мы близ­ко к ну­лю.

- в статье не зат­ро­нута те­ма ма­лого биз­не­са, ра­бота его по уп­ро­щен­ной сис­те­ме; да, ра­боту с од­ноднев­ка­ми этим уб­ра­ли, но за­то от­ре­зали ма­лый биз­нес от ока­зания ус­луг боль­шо­му биз­не­су, по­тому как “без НДС”. А те, кто с боль­шим биз­не­сом про­дол­жа­ют ра­ботать – на 100% ра­бота­ют с по­мой­ка­ми.

Источник: https://m.aftershock.news/?q=node/509328