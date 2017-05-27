Тихая налоговая революция в России. Помойки все
Эта схема ухода от налогов возникла сразу, как возникла новая, постперестроечная Россия.
Схема незамысловатая, но чрезвычайно эффективна. Может быть применена в любой организации. Часть денег вместо того, чтобы направляться на реальные расходы, отправляется на помойку – организацию, которая реальную деятельность не ведёт, налогов не платит, но выдаёт документы на расходы, и возвращает деньги наличными, за вычетом определённого процента.
С этой схемой боролись долго и упорно. Но побороть никак не могли. И вот, наконец, добороли. Схема быстро уходит из нашей жизни. Похоже, что текущий год будет последним по массовому использовании в Российском бизнесе.
Часть 1. Теория.
Для начала немного арифметики, для тех кто не в курсе. Кто в курсе, могут пропустить.
Допустим Ваша компания занимается строительством. Вы подписались сделать работ на 100 000 руб из материалов заказчика. Рабочим Вы при этом заплатили на руки 30 000 руб. У Вас общая система налогообложения, то есть Вы работаете с НДС.
Соответственно, Вы должны будете заплатить налогов:
НДС 18% : 100 000 / 118 * 18 = 15 254
Подоходный налог 13% : 30 000 / 87 * 13 =4482
Пенсионный 28% + Соцстрах 2.9% + Несчастный случай 0.2% = 31.1% : 30 000 / 87 * 100 * 31.1/ 100 = 10 724
Итого налогов до налога на прибыль: 30 461
Прибыль у вас получится : 100 000 – 30 000 – 30 461 = 39 538
Затем Вы должны заплатить налог на прибыль 20%, и налог на дивиденды 9%, если хотите получить эти деньги себе в использование : 39 538.86 * 29 / 100 = 11 466
Итого на руки, как владелец компании получите 39 538 - 11 466 = 28 072
И 41 927 заплатите государству. Запомним эту цифру. 41% от выручки, в данном случае.
Теперь посмотрим альтернативную схему. Вы 100% выручки отправите на помойку. И помойка даст Вам документы на эти расходы. Например, что помойка выступила субподрядчиком, и и выполнила работы за 100 000 руб. А Вам вернет наличными, за вычетом определённого процента. В лучшие времена это было 4-6%. Возьмем для расчета 5%, т.е. 5 000 руб. Из этих денег Вы заплатите своим рабочим 30 000 руб. И все. Больше никаких налогов. В результате вместо 41 942 государству, Вы заплатите 5 000 помойке. Эти деньги поделит меж собой банк, который наличку выдаёт, и держатель помойки. А на руки получите не 28 072, а 65 000 руб. Бинго.
Схема описана в простой интерпретации с максимальным выигрышем. В реальной жизни все немного сложнее, и выигрыш меньше, но тоже значителен. Интересующимся гугл в помощь.
Данная простая и незамысловатый схема порождает сразу несколько проблем.
Проблема 1. Налоги. Бизнес работает, но налоги не платит. Для того, чтобы налоги хоть как – то получать, государство начинает пускаться во все тяжкие. Начинает ставки налога повышать. Начинает вводить новые налоги и сборы, которые проще собирать. Заводит армии контроллеров, кошмарит бизнес, но это все помогает мало (об этом ниже), пока схема может использоваться.
Проблема 2. Воровство в госструктурах. Самый простой вариант – госорганизация платит помойке за услугу, которую реально не получает. А получает назад деньги за вычетом процентов директор и аффилированные с ним лица.
Проблема 3. Конкурентная среда.
В самом деле. Разница в платеже составляет 5% против 41%. Используя схему с помойкой, я могу снизить цену на работу на 30%. При такой цене мой конкурент уже ничего практически не зарабатывает, а я зарабатываю больше, чем он с полной ценой. 35 000 против 28 072.60
Соответственно, если кто-то в отрасли использует помойку, то Все остальные вынуждены помойки использовать, иначе они просто вылетят с рынка.
Проблема 4. Коррупция и беспредел органов и спецслужб.
Так как схема с помойкам активно используется бизнесом, и она проста и очевидна, но при этом незаконна, то у любых силовых и проверяющих органов получается простой повод к бизнесу докапываться и получать оттуда всякие ништяки. Начиная с самых банальных – получить взятку за “правильный” акт по результатам проверки, заканчивая простой возможностью все руководство бизнеса отправить в КПЗ за “мошеннические действия и не оплату налогов в крупных размерах”, а бизнес при этом приватизировать.
Проблема 5. Сложности с администрированием инвестиций.
Инвесторы, когда вкладывают деньги, хотят иметь защиту от недобросовестных партнёров и директоров. Государство для этого создаёт специальное законодательство о предприятиях. Однако возможность нормально пользоваться законодательством для защиты сильно снижается при использовании помоек.
Например, Вы с партнёром решили инвестировать в завод по выпуску пластиковых окон. Скинулись по 1 млн.руб, открыли ООО, внесли деньги в уставной капитал.
Но Ваше ООО использует схему с помойкой. В этом случае официальной прибыли у Вас просто нет. Если при этом предприятием управляет партнёр (Вы так договорились), и через год после начала работы он решит не заплатить Вам Вашу долю из прибыли, то Вы не сможете пойти в суд. Официально прибыли нет – нет предмета спора.
Проблема 5. Сложности с получением банковских кредитов.
При использовании помоек отчётность организации сильно искажается. Прежде всего, пропадает официальная прибыль, на предприятии мало сотрудников, предприятие не платит налоги. У банка возникают большие сложности с оценкой финансового состояния организации, и, соответственно, с принятием решения о выдаче кредита.
Как мы видим, использование помоек приносит государству и бизнесу много проблем. Но может быть бизнес от этого много выигрывает столько, что это компенсирует ему проблемы?
Нет, не выигрывает. Когда помойкой пользуются избранные организации, а остальные платят налоги, то те организации, которые помойками пользуются сильно выигрывают. Но, как только помойками начинают пользоваться все, выигрывших не остается. Все имеют возможность экономить на налогах, и все, пользуясь этим снижают цены. В конце концов уровень цен в отрасли снижается, пока отраслевая норма рентабельности капитала не станет соответствовать бизнес-рискам.
Это похоже на ситуацию с обочиной. Пока обочиной пользуются для обгона некоторые автомобили, то они выигрывают в скорости. Когда обратной начинают пользоваться все, то все проигрывают в скорости, и еще получают пропыленные, грязные автомобили.
Единственное в чем возможно выигрывает бизнес – это упрощение возможности людей увольнять, когда это необходимо. Это совсем просто, когда люди вообще не оформлены, не сложно, когда люди оформлены официально на маленькую заработную плату, а остальное платится в конверте. В кризисные времена возможность быстро и без дополнительных затрат действительно помогает бизнесу выжить.
Но другая сторона: описанные выше сложности с инвестициями, кредитами. Отдельного упоминания стоят сложности с учётом. По сути сейчас в бизнесе часто параллельно ведут два учёта. Один “для налоговой”, другой “реальные данные”. Ну а вышеописанные проблемы с силовиками дают такой минус, что можно точно сказать, что бизнес от помоек больше проигрывает, чем выигрывает.
Может быть от помоек выигрывают простые люди? Ведь за счет помоек цены на товары выигрывают?
Действительно, это так. За счет помоек цены снижаются. В этом простые люди выигрывают. Но при этом государство получает меньше денег (по сути, сами люди через налоги на товары и услуги, которые они потребляют платят меньше). И, соответственно, имеет меньше возможности ремонтировать и создавать общую инфраструктуру и поддерживать общие бесплатные сервисы (медицину, образование). При этом выигрывают те, у кого больше доходы (они больше покупают продуктов и услуг), а проигрывают те, у которых доходы меньше (они сильнее зависят от качества бесплатных общественных сервисов). Для социально – ориентированного государства, коим является Россия такое положение дел скорее минус.
Что государство? Государство проигрывает во всех аспектах. Получает меньше денег – это мы упоминали раньше. Имеет плохую конкурентную среду, не комфортную для бизнеса. Это влияет на активность бизнеса, и влияет сильно. Очень большое количество предпринимателей свернули бизнес в России, а еще большее его не начали, особенно в период после 2008 г. по той причине, что в предпринимательской среде была сильная депрессия из-за случаев отъема или разрушения бизнеса. Не того бизнеса, который появился за счет дележа советской собственности, а того, который был с нуля создан уже в новые времена. То, что было на слуху: “Евросеть”, “Арбат-престиж”. И еще много каких бизнесов, о которых в газетах не писали, но в предпринимательской среде активно обсуждали. Можно как угодно относиться к владельцам – либералы они там или с какими закидонами люди. Но факт отжима, или разрушения бизнеса сильно угнетает желание других бизнесменов вкладываться. И самое главное, что действительно, защищаться сложно. Потому как помойки. Это как проститутки. Пока они вне закона у них нет возможности получать легальную защиту у полиции, и они вынуждены терпеть сутенеров.
Так кто-же от всего этого выигрывал?
Очевидно, что те, кто бизнес помоек содержал. Банки, которые обеспечивали наличку.
Во вторых – воры и коррупционеры. У них была простая возможность выводить госденьги (да и не только гос, и бизнес от этого страдал).
Ну, и, от этого выигрывали, тривиально, жулики и бандиты в погонах и без. Потому, что там где вода мутная, хищникам раздолье.
Часть 2. История.
Боролось ли государство с помойками? Конечно боролось. Но на начальном этапе борьба напоминала борьбу “пчелы против меда”. Сначала, в 90-е года пчелами были олигархи и иже с ним. Они сильно влияли на власть, и они же активно использовали схемы с помойками. И всякие другие. Поэтому в 90 все никаких вообще ужесточений не случилось.
После прихода Путина началась настоящая борьба, но очень долго с переменным успехом.
Первое, что сделал ВВ – это вступил в деловые соглашения с крупным бизнесом, государственным и негосударственным. Залог был простой: ребята, платите налоги, и Вам дадут спокойно работать. Кто согласился – тот и сегодня является олигархом (ну, если не разорился по рыночным причинам). Кто не согласился – поехал жить в Израиль, или в другие снежные края.
Причем подход там был достаточно интересный. Налоговые органы просто устанавливали уровень налогов, которые в итоге должен заплатить крупный бизнес. Для крупных компаний индивидуально. Даже соглашения с ними на эту тему заключали.
Почему крупный бизнес это смог легко перенести? Во первых, в основном у нас весь крупный бизнес – сырьевой. А там маржи при продаже сырья на внешние рынки достаточно, чтобы и налоги заплатить. Помог еще и рост цен с начала 2000 г.
Во вторых крупный бизнес имеет преимущества перед средним и мелким за счет эффекта масштаба. Поэтому они даже если платят налоги, то за счет имеющегося запаса эффективности способны с средним и мелким бизнесом конкурировать.
Одновременно с этим в крупных бизнесах такие схемы организовывать сложнее, чем в средних и мелких. Требуется участие большего количества лиц. они активно кредитуются в банках, им нужна нормальная отчетность на рынке акций и т.д.
(крупный бизнес – это Газпром, Лукойл, Норильский никель и т.д. - первые 500 рейтинга эксперта)
Что происходило со всеми остальными.
Работа велась по нескольким направлениям:
1. Борьба с фирмами однодневками. Так официально назвали помойки. Для их выявления и борьбы с ни ними налоговые органы пытались вводить специальные критерии таких фирм. Типа таких:
(Критериев самостоятельной оценки, которые применяют налоговые инспекции в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок):
- отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании-поставщика и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании-покупателя при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;
- отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
- отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
- отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и/или производственных и/или торговых площадей;
- отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.). При этом негативность данного признака усугубляется наличием доступной информации (например, в СМИ, наружная реклама, Интернет-сайты и т.д.) о других участниках рынка (в том числе производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;
И далее пытались в судах доказывать, что оплаты, проведенные на такие фирмы являются притворными, и поэтому расходы не могут быть зачтены.
На эту тему было несколько судов. И даже несколько компаний пострадали. Но это была капля в море и существенно на ситуацию никак не повлияло. Потому как судебная перспектива была сложная. Доказать, что фирма реально не вела деятельности - очень сложно. Даже если в ней 2 сотрудника, и большие обороты.
Понятно, что те, кто такие фирмы держали, быстро стали предоставлять фирмы, у которых признаки фирм однодневок закрыты. Реальны офисы, реальные директора, реальные сотрудники получающие реальную з.п. Все это сделало услуги помоек несколько дороже, и только.
При этом борьба с однодневками дала возможность вымогать деньги сотрудникам налоговой инспекции. Приходят они на проверку в бизнес, у которого обороты десятки миллиардов рублей. Находят помойки (это не сложно). И говорят: мы можем копать по ним, и если докопаем – заплатите очень много (тут все просто, если признают платежи в адрес помоек судом как платежи в адрес однодневок, вы просто со всех этих платежей заплатите 18% НДС). А можем не копать, если договоримся. Естественно, коммерсанты договаривались.
В этом направлении также работали правоохранительные органы. Время от времени на ТВ мелькали сюжеты о том, что “накрыли очередную банду обналичивающих, изъяли 100500 печатей”. Однако самая главная проблема такой борьбы, что их чаще всего накрывали не для того, чтобы закрыть, а для того, чтобы взять под свою крышу, и стричь с этого купоны.
2. Другое направление борьбы – это закрытие банков, которые занимались выдачей наличных денег для помоек. В этом плане были достигнуты действительно большие успехи. Один из самых одиозных закрытых банков, например, который этим занимался - это Мастер банк. Если помните, даже был убит один из начальников отдела центрбанка. Наверняка это было связано с этой темой. Особенно гайки начали закручивать – когда пришла Набиулина. Тема начала зажиматься, процент по работе с помойкой начал расти.
Но вот незадача. Подоспел Сбербанк со своей отличной карточной системой, и возможностью снимать большие суммы частным лицам без процентов прямо со своих карточек. И за нам подтянулись и другие банки. И тема помоек воспряла духом.
3. Третье направление - это подход, который описан выше по отношению к большому бизнесу. Налоговая просто собирала руководителей компаний, и озвучивала им минимальные параметры платежей по отраслям “чтобы к Вам не придирались”. К нормальному налоговому администрированию это отношения не имеет, но определенный эффект имело. Например, сейчас в Москве все знают, что по серой схеме надо оформлять сотрудников на з.п. не менее 15 тыс, тогда не будут придираться. Все понимают, что это не реальная з.п., но такая установка.
Все описанные выше меры постепенно затрудняли работу помоек, но её не устранили. Те, кто занимались однодневками, отвечали на вызовы. Делали цепочки из нескольких фирм. Использовали иностранных граждан для учредителей и директоров фирм. И прочее.
И вот, наконец, мы подступили к описанию меры, которая начала радикально влиять на рынок однодневок. Налоговая запустила специальную информационною систему электронной регистрации счетов фактур (расчета НДС). Произошло это с начала прошлого года, но весь прошлый год система работала в тестовом режиме, а жесткие меры не предпринимались по результатам её работы.
Суть системы очень простая. Когда мне поступает документ от контрагента о том, он оказал мне услугу (счет-фактура), я регистрирую её в специальной программе, откуда она поступает на сервер. При этом поставщик услуги тоже должен этот документ зарегистрировать, и от него информация тоже поступит на сервер. А сервер сравнит информацию от меня и от моего поставщика. Если информация сойдется – тогда все ОК. А если нет – то есть я зарегистрирую, а мой поставщик нет – то тогда поставщик мухлюет. А если мой поставщик зарегистрирует этот документ, то автоматически ему начисляться НДС, который он должен в бюджет по окончании квартала оплатить. И если он не оплатил, то налоговая сразу это видит, и предпринимает меры.
Какие меры? Тут очень тонко.
Ну, во первых, конечно к той компании, которая не заплатила. То есть, если раньше однодневки могли по году жить, то теперь максимум три месяца. Причем, если налоговая видит, что фирма не отразила продажи нескольким компаниям, то она сразу понимает, что это однодневка. И может к ней различные меры применять, например, заблокировать просто счета. Но налоговая придумала еще лучше вариант. Она помечает платежи в адрес таких фирм как подозрительные, и передает информацию по закрытым каналам через мониторинг банкам. А банки уже лютуют. Например, просто закрывают счет той компании, которая платит в адрес однодневки, потому как финмониторинга они боятся больше, чем оттока клиентов. Или в начале предупреждает (так делает Сбербанк).
Еще налоговая посылает письмо счастья той компании, которая показала у себя документ от помойки. Типа “уважаемый налогоплательщик, Ваше документы на такие-то платежи не подтверждены контрагентами, пожалуйста представьте разъяснения”.
К чему это привело?
В начале этого года посыпались вопросы от близких и дальних знакомых, бизнесом занимающихся. Типа “слушай, а у тебя нет канала, а то мой сдулся”. И народ просто в легком недоумении (это те, кто за темой не следил). Причем закрываются каналы, как правило, с потерей денег. У меня знакомый 450 тыс. на этом потерял. Народ еще не допер, что тема кончилась. Но что делать, не понимает.
Да, еще есть те, у которых каналы работают. Но выглядит это, видимо, так.
У меня есть знакомый бухгалтер, который 6 месяцев назад устроился в фирму, которая оказывает услуги фирм однодневок. Проработал 5 месяцев – и к ним пришел ФСБ. Промариновали его 6 часов. Он рядовой сотрудник – его отпустили. НО! Перед тем, как отпускать предложили всей конторе продолжать работать, как работают, сдавая ФСБ при этом клиентов из госконтор.
Мой знакомый тут же срулил из этой конторы. Побухал, успокоился, и пошел устраиваться на новую работу через две недели. Типа “бухгалтером, вести несколько юридических лиц”. Приходит на собеседование – и тут “всем сидеть, ФСБ”. “Только бы не те же самые” – только и пронеслось у него в голове. Вот так-то так.
Итого: тема с помойками закрывается, и видимо очень скоро. Кто еще продолжает этим пользоваться – глубоко задумайтесь над рисками. Потому как просто в конце года Вам может прийти письмо счастья, и Вас попросят тупо НДС доплатить. Или вдруг к Вам крепкие мужчины пожалуют, и зададут вопросы “а не занимаетесь ли Вы тут финансированием терроризма”.
Внешнее проявление этой темы – префицит бюджета за первый квартал, не очень ожидаемый. При этом Путин прямым текстом сказал “улучшение собираемости налогов”, хотя Медведев сказал типа “больше собрали с сырьевых ресурсов”. Сырьевые ресурсы – наверно это есть, но “улучшение собираемости налогов” – это точно. И дальше будет больше. Это точно поможет преодолеть государству кризис, вызванный дефицитом бюджета за прошедшие года санкций.
Но есть проблема. Улучшение собираемости налогов неминуемо вызовет повышение цен. Вспомните начало статьи, для того, чтобы заплатить больше налогов у бизнеса, который использовал помойки, просто нет вариантов – кроме как поднять цены. А поднятие цен в ситуации, когда рынок в России только-только какие-то признаки промышленного роста начала подавать – чревато откладыванием этого роста на неопределённое время. Что тут можно сделать?
Ну а теперь пофантазируем.
Что бы могло сделать государство в данной ситуации. В ситуации, когда все готово к тому, чтобы весь средний бизнес перешел в основном в работе “по белому”?
Контрольным выстрелом в голову фирмам одноднедневок могло бы быть снижение налоговых ставок. Представьте себе программу: все по 13%.
13% подоходный (сейчас такой)
13% НДС (вместо 18)
13% пенсионный (вместо 26)
13% налог на прибыль компаний (вместо 20)
13% налог на дивиденды (вместо 9%)
Вот такой бы шаг мог бы вызвать цепную реакцию перехода бизнеса на работу в белую. При этом поступления наверняка сильно бы выросли (как это было с подоходным). А Россия сразу бы в рейтинге стран, привлекательных для бизнеса, переместилась бы в первые строчки всех рейтингов. Потому как общая эффективная ставка налога у нас стала бы не высокой. Одновременно бы все те негативы, которые описаны выше от схемы с помойками полностью бы перестали работать.
Тут затруднением являются поступления от большого бизнеса и государственных организаций. Они сейчас платят полные налоги. Но это проблему можно было бы решить. Собрать их всех вместе у Путина, и Путин бы просто попросил их некоторое время, пока сбор налогов с остального бизнеса не вырастет достаточно, платить специальный налог на “доминирующее положение на рынке”. Думаю, не найдется желающих возразить.
При этом программа “все по 13%” могла бы оказать просто чудодейственное влияние на запуск нового цикла роста в России, что никак пока не получается сделать нашему правительству.
P.S. Для тех, кто разбирается в теме хорошо:
- в статье специально расчеты сделаны упрощенно, не нужно указывать на мелкие нестыковки, это не принципиально для данных рассуждений, пожалуйста, не делайте на эту тему комментариев.
- в статье не затронуты темы отмывки контрабандных товаров, предъявления НДС государству, для которых тоже используются однодневки; темы не затронуты специально, чтобы не расширять сильно границы статьи; и да, система электронных НДС тоже сведет эти темы близко к нулю.
- в статье не затронута тема малого бизнеса, работа его по упрощенной системе; да, работу с однодневками этим убрали, но зато отрезали малый бизнес от оказания услуг большому бизнесу, потому как “без НДС”. А те, кто с большим бизнесом продолжают работать – на 100% работают с помойками.
Источник: https://m.aftershock.news/?q=node/509328
Источник: pravosudija.net