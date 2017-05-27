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Сводки от ополчения Новороссии 27 мая 2017

07:08. 27 мая 2017 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Украинские военные подарили ДНР БПЛА с секретной информацией, — Басурин

Украинские военные по ошибке посадили свой разведывательный беспилотник на территории, подконтрольной ДНР, — рассказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, это малый разведывательный БПЛА американского производства из состава разведки 30-й отельной механизированной бригады.

«Из-за того, что БПЛА, который попал к силам ДНР, не был повреждён, из носителя информации были извлечены данные об инженерном оборудовании украинских позиций и тяжёлом вооружении рядом с линией соприкосновения и расположениями позиций ВСУ на мариупольском направлении.

Важно отметить, что согласно пункту 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 километров, за исключением БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — добавил Басурин.

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Деградация и небоевые потери украинской армии

Видео от Народной милиции ЛНР.

Низкий моральный уровень украинских солдат уже не новость. За время гражданской войны многие из них перешли на сторону республик Донбасса по причинам хамства со стороны командиров.

Украинская армия деградировала. Воевать хотят исключительно нацисты из карательных батальонов и лишь отдельные неадекваты в рядах ВСУ. Основная часть украинских военных ненавидит киевский режим, но вынуждена выполнять приказы, чтобы не быть обвиненными в сепаратизме, чем подвергнуть опасности свои жизни и жизни близких людей. На Украине наступил период тотального террора под лозунгами «демократических ценностей».

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Памяти Владимира Цвяха



Памяти погибшего в Луганской Народной Республике командира батальона "Хулиган" Владимира Цвяха.

В ЛНР погиб легендарный Комбат – командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист ВГТРК Александр Рогаткин. По его словам, Комбат погиб на передовой вместе с командиром разведки.
«Это его подразделение, вместе с батальоном Дениса Кудрина брало блокпосты на Бахмутке. Их было человек 60 и они держали в кольце группировку из 300 военнослужащих ВСУ», – сообщил Рогаткин.
Он вспомнил, как вместе с Комбатом ходил на блокпост ВСУ с белым флагом и уговаривал «совершенно ошалевших» призывников из западной Украины (прекратить боевые действия – прим. ред), но тем поступали преступные приказы держать позиции. По словам Рогаткина, тогда украинское командование посылало на убой все новые и новые отряды. «Я помню заваленную украинскими танками и бэтээрами дорогу на этот блокпост. А когда противник все-таки согласился уйти, Володя лично выводил колонну, своей жизнью отвечая за безопасность украинских солдат», – вспомнил журналист.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705251613-dgk6.htm – цинк

В 2014 году сотрудничали с ним по гуманитарной помощи ополчению, бывал он и у нас на складе в Ростове. Хороший был мужик.










Погибший вместе с Цвяхом "Янык" – один из ветеранов ГБР "Бэтмен".

Подорвались на "монке".



Мир праху Владимира Цвяха и его боевых товарищей.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 26.05.2017

— Огнем украинских боевиков за сутки в ДНР повреждено 16 домостроений;

— Работу российских предприятий на Украине угрожают осложнить радикалы;

— В результате авиаудара коалиции на востоке Сирии погибли 35 человек;

— В Египте обстреляли автобус с христианами;

— Генконсулу и консулу России в Нарве предписали покинуть Эстонию.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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