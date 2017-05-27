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Резонанс Шумана, происходит нечто малопонятное

17:05. 27 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Как сообщает сайт Space Observing System г. Томска, 24 мая 2017-го года с так называемыми Шумановскими резонансами творится нечто:

Резонанс Шумана, 24 мая: происходит нечто малопонятное.

СПРАВКА

Резонансом Шумана называется явление образования стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой:

 

Явление названо по имени немецкого физика Винфреда Отто Шумана (1888-1974) (Winfried Otto Schumann). Сам факт резонанса Шуман не обнаружил (это произошло много лет спустя), но в 1952-м году он предположил, что подобно тому как резонирует звуковая волна в пустой бутылке, точно так же ведет себя электромагнитная волна, попадая между стенками из ионосферы и поверхности Земли.

Первые измерения частоты резонанса Шумана показали, что она удивительно совпадает с частотой альфа-ритма головного мозга людей, составляя 7,83 Гц. Естественно, между этими фактами есть определенная связь, на предмет которой мнения высказываются самые разные.

Начиная с 2006-2007 года, частота резонанса Шумана начала понемногу расти, что повлекло за собой изменения биоритмов людей. Причин роста частот предложено великое множество, начиная от так называемого квантового перехода, заканчивая эффектом работы загадочной американской системы HAARP.

Однако корреляция между частотой резонанса, глобальным поведением масс и личным самочувствием — это очевидный факт, который каждый может объяснять для себя как угодно. А именно к факту мы и привлекаем внимание наших читателей.

Источник: www.kramola.info

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