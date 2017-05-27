Просвещённая Европа и её заградотряды.

Одним из элементов формирования пропагандистского образа «СССР = Империя Зла» и «Сталин = кровавый тиран» являются бесконечные страшилки про «заградотряды, которые стояли сзади и расстреливали отступающих солдат».

Не знаю ни одного либерала-западника, который бы отказал себе в удовольствии тиражировать эту ахинею.

Ребятки, эти ваши заградотряды придумали в просвещённой Европе, и даже не в двадцатом веке, а гораздо раньше.

Вот вам цитатка:

Особенностью прусской армии была система флигельманов и флигель-рот. Массовые армии комплектовались подневольными рекрутами и ненадежными наемниками, поэтому дезертирство было их больным местом. Для предотвращения дезертирства пруссаки ставили на края взводной шеренги специальных надсмотрщиков – флигельманов, которые убивали бегущих; фланги полка занимали особые флигель-роты. Зажатые флигель-ротами прусские солдаты не помышляли о бегстве и сражались до последнего.

Немецкий историк Франц Меринг писал:

Тремя шеренгами, плечо к плечу, нога в ногу, имея по бокам взводных, а позади замыкающих офицеров, которые могли заколоть каждого уклоняющегося, двигались эти солдаты, давая по команде залп и бросаясь прямо на вражеский огонь, пока снова не раздастся команда.

– говорил Фридрих II.

Но наличие подобных заградотрядов характерно не только для немцев. «Утончённые» французы также практиковали заградотряды. Как минимум со времён Великой Французской революции точно. А во времена Наполеона позади ненадёжных полков, например испанских, ставили заградительные полевые пушки с картечью.

Тут нужно сделать отступление в сторону другого мифа, про «одна винтовка на три человека». После французской революции во Франции была введёна всеобщая воинская повинность (Levеe en masse), подготовка войск была крайне низкой и оружия не хватало. Поэтому и была придумана знаменитая «наполеоновская» (на самом деле её придумал Карно) тактика атакующих колонн. Плохо обученные солдаты не могли держать строй и слаженно стрелять, поэтому в характерном в то время линейном бою постоянно проигрывали дисциплинированным английским и австрийским солдатам. Поэтому их строили в колонны и бросали в штыковую атаку. Первые ряды гибли почти тотально, зато остальные дорывались до рукопашной.

Карно писал Робеспьеру:

Нужно вести войну массами людей: направлять в пункты атаки столько войск и артиллерии, сколько можно собрать; требовать, чтобы генералы находились постоянно во главе солдат. Приучить тех и других не считать никогда неприятеля, а бросаться на него очертя голову, со штыком наперевес, не думая ни о перестрелке, ни о маневрировании, к которому французские солдаты совершенно не приучены.

И, кстати, огнестрельного оружия катастрофически не хватало, поэтому задние ряды массово были вооружены копьями. Копьями, Карл!

Но вернёмся к заградотрядам. В двадцатом веке картина не слишком изменилась. Многочисленные архивные, литературные и даже фотографические источники говорят нам, что под тем же Верденом французские сержанты и офицеры шли сзади за наступающими частями и безжалостно расстреливали бегущих солдат.

А по мемуарам участников событий, за Русским Корпусом во Франции стояли французские заградотряды из пулемётов и артиллерии (к слову, нужно сказать, что они не понадобились, поскольку русские показали массовый героизм и каждый раз обгоняли французов, когда шли в атаку).

Но для справедливости надо сказать, что и в армии Российской Империи также применялись заградотряды. Правда, не централизовано, а по инициативе отдельных генералов.

Из приказа по второй армии (царской), подписанного генералом Смирновым, от 19 декабря 1914 года:«Величайший позор, несмываемое пятно, гнуснейшее предательство, перед которым блекнут самые низкие, чудовищные преступления, — это измена отчизне.

Солдат — защитник Престола и Родины.

Солдат — мощь и гордость отчизны.

Кто из нас, от первого генерала и до последнего рядового, смеет даже мыслить о бегстве перед врагом, уступая ему наши цветущие поля и города с родным, близким нам населением?

Какой честный воин может дойти до низкого, гнусного малодушия и добровольно сдаться в плен, имея еще силы сражаться?

Ни одной минуты мы не можем, не должны забывать, что наше малодушие есть гибель для святой, для единственной по глубине и силе материнского чувства матушки России.

В настоящей войне с вековым врагом славянства — с немцами — мы защищаем самое великое, что только когда-либо могли защищать, — честь и целость Великой России.

А тех позорных сынов России, наших недостойных братьев, кто, постыдно малодушествуя, положит перед подлым врагом оружие и сделает попытку слаться в плен или бежать, я с болью в сердце за этих неразумных, безбожных изменников приказываю немедленно расстреливать, не давая осуществиться их гнусному замыслу. Пусть твердо помнят, что испугаешься вражеской пули, получишь свою, а когда раненный пулей своих не успеешь добежать до неприятеля или когда после войны по обмену пленных вновь попадешь к нам, то будешь расстрелян, потому что подлых трусов, низких тунеядцев, дошедших до предательства родины, во славу же родины надлежит уничтожать.

Объявить, что мира без обмена пленных не будет, как не будет его без окончательной победы над врагом, а потому пусть знают все, что безнаказанно изменить долгу присяги никому не удастся.

Предписываю вести строгий учет всех сдавшихся в плен и безотлагательно отдавать приказы о предании их военно-полевому суду, дабы судить их немедленно по вступлении на родную землю, которую они предали и на которой поэтому они жить не должны.

Приказ сей прочесть во всех ротах, батареях, сотнях и отдельных командах с подробным разъяснением и приложить специальное старание, дабы смыслом его особенно прониклись ратники ополчения, поступившие в ряды армии»..

Из приказа Брусилова от 5 июля 1915 года:

Для малодушных, сдающихся в плен или оставляющих строй не должно быть пощады. По сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пулеметный, и орудийный огонь, хотя бы даже с прекращением огня по неприятелю, на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при нужде не останавливаться также перед поголовным расстрелом.

Проклятые коммуняки, да?!

Ну и во Второй мировой заградотряды первыми применил Вермахт, а отнюдь не Красная Армия. Именно Вермахт первым сформировал около сотни штрафных рот, состоявших из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставил их на опасные участки фронта и приказал им «искупить кровью». Именно Вермахт первым «сформировал около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишил их орденов и поставил на самые опасные участки фронта».

И именно Вермахт первым «сформировал специальные отряды заграждения, поставил их позади неустойчивых дивизий и велел им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен». Всё это не мои домыслы, а цитаты из военных архивов.

Кстати, советские заградотряды, вопреки западной и либеральной пропаганде, не расстреливали никого из пулемётов. Да и не находились они прямо на линии фронта, они располагались в прифронтовой зоне и охраняли тылы от диверсантов и, да, ловили дизертиров. В подавляющем большинстве случаев именно ловили, для трибунала, а не «расстреливали в спину».

Из справки по НКВД от октября 1941 года:

С начала войны по 10-е октября сего года Особыми отделами НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла задержано 657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта.

Из них оперативными заслонами Особых отделов задержано 249 969 человек и заградительными отрядами Войск НКВД по охране тыла – 407 395 военнослужащих.

Из числа задержанных, Особыми отделами арестовано 25 878 человек, остальные 632 486 человек сформированы в части и вновь направлены на фронт.

В числе арестованных Особыми отделами:

шпионов – 1505

диверсантов – 308

изменников – 2621

трусов и паникёров – 2643

дезертиров – 8772

распространителей провокационных слухов – 3987

самострельщиков – 1671

других – 4371

Всего – 25 878

По постановлениям Особых отделов и по приговорам Военных трибуналов расстреляно 10 201 человек, из них расстреляно перед строем – 3321 человек.

Как видим, подавляющее большинство отступающих солдат просто переформировывалось в новые части и возвращалось на фронт. Расстреливали только шпионов (которых реально было много, в основном из числа белоэмигрантов), диверсантов и откровенных дезертиров (часто с сопутствующими преступлениями типа грабежей).

И, кстати, сколько я в своё время не копался в архивах и воспоминаниях очевидцев, ни одного случая «бегущих расстреливало НКВД в спину из пулемётов» не нашёл. Ни одного.

Но так называемых «либералов» не интересует Правда. Их задача – очернить Россию, попытаться внушить русским мысль о неполноценности и ущербности их истории, и оправдать западные нападки на СССР/Россию.

Они никогда не будут орать «Во Франции, Англии и Германии были заградотряды и концлагеря, эти страны не заслуживают на существование, они должны платить и каяться». Либералам за это не заплатят…

P.S.

На днях в Латвии приняли закон, запрещающий во время войны сдаваться врагу. Интересно, а демократические заградотряды будут? Жаль, что Россия на эту войну так и не явится… :)

Александр Роджерс, специально для News Front

Источник: nnm.me