Притча о поиске спутницы

... они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в... тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что ... нему внимательны. Постарайтесь быть счастливым. ПРИТЧА О ТОМ, КАК ОТНОСИТСЯ МИР...человеку благо? - Я расскажу тебе притчу о том, как относится мир...