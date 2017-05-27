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Притча о поиске спутницы

19:28. 27 мая 2017 Просмотров - 90 2 коммент. Опубликовал:

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2 коммент.»

  • 1600 1159
    любопытный 27 мая 2017 в 19:35 Ссылка Пометить
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    Ленивому возничему так и надо. Надо в женщине другие качества искать, а не быть **********

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  • 788 434
    алексей 27 мая 2017 в 20:14 Ссылка Пометить
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    Повозка – это жизненный путь. Лошадь – жизнь. ГоBно – это грехи накопленные за жизнь. Баба – она и есть – баба).
    Чужие грехи на себя брать не надо .. боливар двоих не выдержит) .. свои бы довести) – похоже таков смысл.

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