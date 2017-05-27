Притча о поиске спутницы

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Ленивому возничему так и надо. Надо в женщине другие качества искать, а не быть **********
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Повозка – это жизненный путь. Лошадь – жизнь. ГоBно – это грехи накопленные за жизнь. Баба – она и есть – баба).
Чужие грехи на себя брать не надо .. боливар двоих не выдержит) .. свои бы довести) – похоже таков смысл.