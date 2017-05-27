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От этого у Путина реально волосы встанут дыбом! [Обманутая Россия]

12:28. 27 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

putvol

В современной России, как мы видим, вовсю разворачиваются массовые репрессии граждан. Так называемым «экстремизмом» в современных реалиях называют, кажется даже не разбирая: «ловлю покемонов», лайки и репосты в соцсетях, аналитические статьи специалистов, критические высказывания в адрес политики системы власти, фотографии русских традиционных костюмов…
 
Народ уже не терпит обман! Есть те, кто не желает жить в колонии. Они готовы бороться за наше будущее. Но их хотят уничтожить. Узнайте правду о своей жизни! Кто предупрежден, тот вооружен. По делу Светланы Лады-Русь и Марины Герасимовой в Генеральной прокуратуре возбуждено надзорное производство... Подробнее: http://za.ladu-rus.ru , Источник: http://lada-rus.ru

Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...

http://обманутая-россия.рф

В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь.

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Нас уничтожают под улюлюкивание СМИ. Владислав Жуковский [2017, Паразитическая Система]

Финансовый аналитик, биржевой эксперт Владислав Жуковский в студии ОбКом ТВ. Шокирующие экономические данные от Владислава.

fp

Для того, чтобы захватить и удерживать власть над миром, социальным паразитам и их слугам – мировой финансовой мафии – необходимо постоянно заниматься обманом всех нас, т.е. идеологической и информационной войной. Эта война в основном заключается в сокрытии правды и широкой пропаганде удобной для паразитов лжи, т.е. в создании совершенно ложной реальности, не имеющей ничего общего с действительностью. Именно поэтому во всех СМИ есть, как они любят себя называть, «независимые журналисты», которые врут нам обо всём на свете – о нашем якобы «тёмном и дремучем» прошлом, о нашем «безбедном» настоящем, и о нашем «светлом и демократическом» будущем.

Такие же «независимые» жрецы лжи и обмана есть не только в СМИ. Практически во всех жизненно важных частях социального организма на ключевых постах расставлены агенты влияния паразитов: в науке, в медицине, в образовании, в культуре и искусстве, не говоря уже об изначально созданных паразитами религиозных структурах разного рода. Массовость и поразительная однонаправленность деятельности этих старателей исключительно во вред России, наталкивает на нехорошую мысль о неслучайности всего происходящего в этой области бытия.

От того, насколько быстро мы выведем на чистую воду и обезвредим агентов созданной паразитами системы, зависит, как скоро наука выйдет из тупика; медицина начнёт лечить, а не калечить; образование будет просвещать, а не зомбировать догмами; культура – возвышать, облагораживать и восхищать, а не превращать в животных; а религия останется только в книгах по истории философии…

У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка... Источник: http://omsk-kprf.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Метки: воспитание, Евразия, знания, империя, контроль, медицина, на ознакомление, образование, пирамиды, развитие, Русы, Север, Тартария, хозяйство
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