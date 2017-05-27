Новости Украины и Новороссии 27 мая 2017
- 04:35 Предпосылки и причины Харьковской катастрофы.
- 00:46 Денег не будет: украинский аналитик о пятом транше МВФ.
- Вчера 23:14 Навальный, истерика, Кремль, Госдеп.
- Вчера 22:19 Щупальца Кремля тянутся к Европе, — Порошенко.
- Вчера 22:05 Порошенко привиделись «щупальца Кремля».
- Вчера 21:57 Жители ДНР почтили память погибших в первый день авианалета ВСУ на Донецк, выпустив в небо воздушные шары.
- Вчера 21:25 То, что нравится.
- Вчера 21:25 Названо время рассмотрения апелляции Украины по долгу перед Россией.
- Вчера 20:02 Волшебный указ Порошенко и дякуємо за безвіз.
- Вчера 19:17 Украина готовит закон о штрафах за доступ к российским соцсетям.
- Вчера 19:13 В ДНР вновь запущен «Донецкий электротехнический завод».
- Вчера 19:01 Глава ДНР рассказал, как началась война в Донецке (ВИДЕО).
- Вчера 18:11 Украина испытала новую ракету (ВИДЕО).
Предпосылки и причины Харьковской катастрофы
Очень интересная беседа Володарского с историком Алексеем Исаевым на тему Харьковской катастрофы в мае 1942 года, с которой (наряду с разгромом Крымского фронта) фактически началась неудачная для СССР летняя кампания 1942 года.
Алексей Исаев весьма подробно рассказывает о объективных и субъективных причинах этого поражения, которое позволило немцам создать предпосылки для наступления на Сталинград и Кавказ.
И напоминаю, что вышла книга воспоминаний ветеранов госбезопасности, которые в 40-50-е годы занимались непосредственной физической ликвидацией бандеровцев. По нынешним временам очень актуальная книга.
Одного из ветеранов, Бориса Стекляра, давшего интервью для данной книги, сейчас пытаются засудить на Украине за то, что он ликвидировал бандеровских недобитков.
Писал про нее в апреле – http://colonelcassad.livejournal.com/337
Автор проделал крайне важную работу, сохранив для истории воспоминания живых свидетелей и участников тех событий, в которых показана как сложность работы советских органов госбезопасности на Западной Украине после ее освобождения от нацистской оккупации, а так же профессионализм и героизм сотрудников НКВД, МГБ и КГБ СССР.
Аннотация:
Победным маем 45-го война закончилась не для всех, для многих она только начиналась. Народу-победителю предстояло столкнуться с жуткими последствиями войны: разрухой, голодом, бандитизмом и отвратительной гидрой националистического подполья в западных областях Союза ССР. В данном сборнике представлены непростые откровения ликвидаторов бандеровщины. Герои этой книги – пограничники и солдаты внутренних войск, комсомольцы истребительных отрядов и председатели колхозов, оперативники МГБ и СМЕРШа, следователи и рядовые сотрудники милиции, не раз смотревшие бандитам в лицо. Непросто было найти их, и еще сложнее – найти ключ к откровенному разговору. Засады и погони, мужество и предательство, расшифровки кодовых посланий и вербовка агентов – факты под грифом "Совершенно секретно" ждут читателя… Пройдя через испытания, герои книги остались при своих идеалах молодости – они до сих пор считают национализм дорогой в никуда. Каждый из них сражался за свою, родную и любимую Советскую Украину.
Заказать книгу можно вот здесь http://www.labirint.ru/books/585237/ или здесь https://knigamir.com/books/istoriya-voen
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Денег не будет: украинский аналитик о пятом транше МВФ
Для получения пятого транша МВФ Киев должен принять законы по земельной и пенсионной реформе, говорится в заявлении миссии фонда на Украине.
Перспективы получения Киевом очередного транша в эфире радио Sputnik оценил украинский аналитик Александр Охрименко.
Киев для получения пятого транша Международного валютного фонда (МВФ) должен принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам, говорится в заявлении по итогам работы миссии МВФ.
Миссия работала на Украине с 16 мая. Ранее вице-премьер страны Павел Розенко заявил, что киевские власти будут обсуждать с ней пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.
По данным миссии, экономика Украины продолжает восстанавливаться, ее рост составляет более 2%. Также в миссии отметили, что валовые международные резервы страны растут, достигнув уровня в 17,6 млрд долларов, а ожидаемая инфляция может составить менее 10% на конец года.
Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, надежда на получение в этом году пятого транша от МВФ минимальна.
«Если внимательно прочитать официальное сообщение миссии МВФ, то можно сделать вывод — денег не будет.
Если экспертам миссии все нравится, все замечательно, то они делают красивое заключение. То есть будут рекомендовать совету директоров фонда выделить следующий транш. Так вот, на текущий момент этого предложения нет. Иными словами, денег не будет.
Можно отметить такую ремарку: глава правительства Украины (Владимир) Гройсман презентовал пенсионную реформу. Так вот, миссия МВФ сказала, что им не понравилась пенсионная реформа Гройсмана. Так что — денег нет», — сказал Александр Охрименко.
По его мнению, проблемы из-за этого у Украины могут возникнуть только в следующем году.
«В этом году проблем с долгами не существует абсолютно. Теоретически спокойно в этом году деньги можно не брать. Они, по большому счету, не очень-то и нужны. Вот в следующем году — да, это уже будет проблема!», — заключил Андрей Охрименко.
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Навальный, истерика, Кремль, Госдеп
Алексей, мне просто нравится…
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Щупальца Кремля тянутся к Европе, — Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico объяснил свое решение о запрете российских соцсетей «гибридной войной».
По его словам, российские «гибридные нападения» происходят главным образом в киберпространстве, а «щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников».
«Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку», — заявил Порошенко.
«Когда мы приостановили доступ к управляемым Россией соцсетям, Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой. Россия активировала свои информационные силы, столь хорошо известные в Париже, Берлине и по ту сторону Атлантики, чтобы защитить своих агентов, таких как “ВКонтакте” и “Одноклассники”», — объявил украинский президент.
В заключение Порошенко призвал страны «Большой семерки» сохранять в силе санкции против России, а также «инвестировать в безопасность Украины». «Путь к восстановлению отношений с Москвой по-прежнему лежит через Киев», — добавил он в статье, публикация которой приурочена к саммиту G7 в Италии.
Шестнадцатого мая Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России. Ограничения коснулись в том числе социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ресурсов «Яндекса» и Mail.ru. В тот же день в администрации президента Украины заявили о DDOS-атаке на его сайт с сервисов «Яндекса» и «ВКонтакте». В компаниях эти обвинения опровергли, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Киева безосновательными и демонстрирующими русофобскую направленность.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко привиделись «щупальца Кремля»
Президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico объяснил свое решение о запрете российских соцсетей «гибридной войной».
По его словам, российские «гибридные нападения» происходят главным образом в киберпространстве, а «щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников».
«Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку», — заявил Порошенко.
«Когда мы приостановили доступ к управляемым Россией соцсетям, Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой. Россия активировала свои информационные силы, столь хорошо известные в Париже, Берлине и по ту сторону Атлантики, чтобы защитить своих агентов, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники», — объявил украинский президент.
В заключение Порошенко призвал страны «Большой семерки» сохранять в силе санкции против России, а также «инвестировать в безопасность Украины». «Путь к восстановлению отношений с Москвой по-прежнему лежит через Киев», — добавил он в статье, публикация которой приурочена к саммиту G7 в Италии.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Жители ДНР почтили память погибших в первый день авианалета ВСУ на Донецк, выпустив в небо воздушные шары
Митинг-реквием в память о жителях, погибших три года назад во время атаки авиации ВСУ, состоялся сегодня в центре Донецка Об этом сообщили ДАН в пресс-службе общественной организации «Оплот Донбасса».
«Сегодня в центре столицы Республики состоялся траурный митинг «Донецкое небо», приуроченный к третьей годовщине первых авианалетов на Донецк. На площади Ленина почтить память погибших в 2014 году от украинских авиабомб собрались более 300 человек», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что мероприятие было организовано общественной организацией «Оплот Донбасса». В митинге приняли участие учредитель ОО «Оплот Донбасса», и.о. зампредседателя Совета Министров ДНР, министр доходов и сборов государства Александр Тимофеев и председатель правления общественной организации, командир отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион», депутат Народного Совета Сергей Завдовеев. Они рассказали о своих воспоминаниях и службе в дни начала войны.
Присутствующие почтили минутой молчания память жертв авианалетов в Донбассе. Кроме того ученики вторых и седьмых классов Донецкого многопрофильного лицея № 1 зачитали стихотворения о Донбассе и исполнили песню Глеба Корнилова «Донецкий аэропорт». Завершилось мероприятие запуском в небо черных воздушных шаров с изображением перечеркнутых снарядов.
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То, что нравится
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Названо время рассмотрения апелляции Украины по долгу перед Россией
Первое заседание Апелляционного суда Лондона по заявлению Украины, касающемуся долга перед Россией, запланировано на январь 2018 года, сообщил РИА Новости юрист, переставляющий интересы Москвы в Высоком суде Лондона.
Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявлял, что апелляция на решение высокого суда Лондона будет подана 10 июня.
Высокий суд Лондона в пятницу провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме трех миллиардов долларов, а также начисленные проценты.
Украина попросила суд приостановить исполнение судебного решения до рассмотрения апелляционной жалобы.
«Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в надлежащий срок», — говорится в сообщении на сайте Минфина Украины.
По словам юриста, судья по делу Уильям Блэр, который, между прочим, является старшим братом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, вынесет своё решение к середине июня.
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Волшебный указ Порошенко и дякуємо за безвіз
На пути к КНДР, сметая препятствия
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Украина готовит закон о штрафах за доступ к российским соцсетям
Украинские провайдеры продолжают блокировать доступ к запрещенным российским соцсетям и интернет-ресурсам. Но в Украине 5 тыс провайдеров и всех проконтролировать просто невозможно.
Сразу после вступления в силу в решения о блокировке российских соцсетей «Сегодня» сообщал, что ни указ президента, ни решение СНБО, ни действующее законодательство не предусматривает ответственности провайдеров за доступ к запрещенному контенту. «Это некоторый политический документ, который имеет целью дать инструмент провайдерам и общественным организациям для саморегулирования», – объяснял госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко.
Права и обязанности провайдеров регулируются законом о телекоммуникациях. Соответствующая ст.40 закона не предусматривает ни ответственности, ни штрафов за доступ к запрещенному контенту. В то же время закон дает право Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации устанавливать штрафы для провайдеров. Чем она 17 мая на следующий день после вступления в силу президентского указа, собственно говоря, и воспользовалась. Статьи 145 и 148-2 КУ об административных правонарушениях предусматривают ответственность провайдеров за нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом. За это провайдеров могут оштрафовать на 1700 – 5100 грн. За нарушение порядка и условий предоставления услуг связи в сетях общего пользования – штраф от 850 до 1700 грн.
Однако прекратить деятельность недобросовестных провайдеров можно лишь по решению суда.
К оглавлению | Источник: news-front.info
В ДНР вновь запущен «Донецкий электротехнический завод»
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
В Донецкой Народной Республики вновь возобновил свою работу «Донецкий электротехнический завод». Встретился с коллективом завода и лично глава ДНР Александр Захарченко.
«Несмотря на сложную ситуацию, повышать пенсионный возраст мы не будем», — отметил на встрече Захарченко. Он добавил, что тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг также останутся на прежнем уровне.
Донецкий электротехнический завод был построен в 1915 году. Специализируется на выпуске электрооборудования и его капремонте.
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Глава ДНР рассказал, как началась война в Донецке (ВИДЕО)
Глава ДНР Александр Захарченко в третью годовщину начала боевых действий в Донецке рассказал о событиях, происходивших тогда в Донецком аэропорту.
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Украина испытала новую ракету (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты сделаны в Украине. Это — наш общий успех!» — написал президент.
Как отметил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, президент прибыл из Одессы на один из полигонов на юге страны, где и прошли испытания высокоточной ракеты.
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