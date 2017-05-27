Для получения пятого транша МВФ Киев должен принять законы по земельной и пенсионной реформе, говорится в заявлении миссии фонда на Украине.

Перспективы получения Киевом очередного транша в эфире радио Sputnik оценил украинский аналитик Александр Охрименко.

Киев для получения пятого транша Международного валютного фонда (МВФ) должен принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам, говорится в заявлении по итогам работы миссии МВФ.

Миссия работала на Украине с 16 мая. Ранее вице-премьер страны Павел Розенко заявил, что киевские власти будут обсуждать с ней пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.

По данным миссии, экономика Украины продолжает восстанавливаться, ее рост составляет более 2%. Также в миссии отметили, что валовые международные резервы страны растут, достигнув уровня в 17,6 млрд долларов, а ожидаемая инфляция может составить менее 10% на конец года.

Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, надежда на получение в этом году пятого транша от МВФ минимальна.

«Если внимательно прочитать официальное сообщение миссии МВФ, то можно сделать вывод — денег не будет.

Если экспертам миссии все нравится, все замечательно, то они делают красивое заключение. То есть будут рекомендовать совету директоров фонда выделить следующий транш. Так вот, на текущий момент этого предложения нет. Иными словами, денег не будет.

Можно отметить такую ремарку: глава правительства Украины (Владимир) Гройсман презентовал пенсионную реформу. Так вот, миссия МВФ сказала, что им не понравилась пенсионная реформа Гройсмана. Так что — денег нет», — сказал Александр Охрименко.

По его мнению, проблемы из-за этого у Украины могут возникнуть только в следующем году.

«В этом году проблем с долгами не существует абсолютно. Теоретически спокойно в этом году деньги можно не брать. Они, по большому счету, не очень-то и нужны. Вот в следующем году — да, это уже будет проблема!», — заключил Андрей Охрименко.

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