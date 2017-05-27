Капитуляции Второй мировой войны. Справочный материал

При этом читатель может легко заметить, что одновременно вермахт, например, воевал в Бельгии, Нидерландах и Франции, потом в Греции и Югославии, то есть нельзя сказать, что против той же Франции бился ВЕСЬ вермахт.

Особенно это часто пишут эсториги и журнаглисты по поводу Великой Отечественной войны.

Должен особо отметить, что храбрые военные еще в этом организованном сливе Европы в карман Гитлера все-таки худо-бедно выглядят не так, чтоб совсем паршиво – они воевать пытались. А вот мудрые правительства европейские показали себя совсем гадко – начиная с польских деятелей, которые тут же удрали из Варшавы, а в скором времени – и из Польши (17 сентября 1940 года на манер Остапа Бендера перебежав румынскую границу), бросив еще борющуюся страну и ликвидировав, таким образом, Польское государство.

Этим гордые шляхтичи особо удивили даже немцев, а польские войска сдавались не централизованно, как полагалось бы в нормальном государстве – а как кому на душу положит. Потому как на тот момент Польского государства просто не было. Именно поэтому ввод на бесхозную территорию советских войск, что бы не говорили разные мерзавцы и платные брехуны, не был вторжением в Польскую республику. Не было Польской республики. Были территории с населением. Причем не только поляками, а, например, украинцами и белорусами – те, жившие на российских территориях, что поляки оттяпали в 1920 году у России. И да, советские войска встали на той самой линии Керзона, которая была определена как граница между Польшей и Россией по результатам Версальского мира. Именно потому СССР не объявили войну ни Англия, ни Франция. Гиена Европы сдохла бесславно и позорно. Что очень характерно – любовь к капитуляциям у польской шляхты в крови осталась и дальше. Развязав совершенно идиотское по замыслу и бездарное по исполнению Варшавское восстание, только чтобы насолить русским – шляхтичи моментально сдались немцам в плен. А Варшаву немцы ликвидировали, досталось изрядно и населению. Ну да беды быдла шляхту не волновали никогда.

Генерал Фридрих Эберхардт принимает капитуляцию Данцига.

Представитель польского командования и представитель немецкого командования во время церемонии капитуляции гарнизона Варшавы

Переговоры офицера польского гарнизона о капитуляции Львова.

Генерал Томме с генералом Алольфом Штраусом обсуждают условия капитуляции Модлина

Польские военнопленные сдают оружие 1939 г

Правительство Польши, сбежавшее в Румынию 17 сентября 1939 года.

Польский генерал Тадеуш 'Бур' Коморовский пожимает руку обергруппенфюреру СС Эриху фон дем Бах-Зелевски после подписания капитуляции варшавских повстанцев, 1944 г. 20 000 солдат во главе с командующим Армии Крайовой и офицерами его штаба сдались в плен.

Красавец-шляхтич. Глядя на рожу Коморовского, видишь прощелыгу и никудышника. И только у поляков такое говно оказывается в руководстве.

Гордо и непреклонно "Армия Крайова" марширует в плен. Содержать там их будут отлично – и под присмотром Красного креста. А вот "Армию Людову" Коморовский и его шляхта сознательно ликвидировала, выторговав право на содержание как комбатантов только для АК. Типа есть повстанцы – АК, а есть – бандиты АЛ. Воевать вместе можно, но как капитулировать – так только своим. А АЛ пущай немцы вырежут, нет дела шляхте до быдла.

За идиотскую выходку гордой шляхты немцы наказали Варшаву вот так:

В итоге – сдав Гитлеру Польшу бравые европейцы подарили фюреру вооружение на миллионную армию, снаряжение, продовольстве, гужевой и автомобильный транспорт, танки, самолеты, промышленность целой страны. И такое же происходило с остальными арсеналами Европы и английским вооружением. Потому находка в немецком расположении английских или канадских или французских гильз и патронов – никак не выдумки диких копателей. То же и по оружию, то же и по транспорту. Все полученное немцы рачительно использовали против нас.

Варшавский гарнизон сложил оружие.

Еще польские трофеи

Утром 9 апреля 1940 г. германские войска вторглись в Данию.

Датское правительство и случайные прохожие мирно наблюдают германскую агрессию. 10 апреля 1940 г.

После подписания акта капитуляции голландской армии, из здания Schulhaus в Роттердаме выходит голландский генерал Винкелманн, 1940 г.

Жители Амстердама встречают входящие немецкие войска, 1940 г.

Бельгия. Капитуляция бельгийской армии. Немецкий и бельгийский парламентеры в бельгийской Главной военной квартире, 1940 г.

Бельгия. Сдача в плен британских военнослужащих, 1940 г.

Трофеи.

К 7 июня 1940 г. Норвегию покинули британские, французские и польские экспедиционные войска. В тот же день король Хокон VII и правительство Норвегии сбежали в Великобританию. 9 июня Норвегия подписала капитуляцию.

Король Хокон VII и норвежское правительство в изгнании. Лондон, 1940 г. Вообще интересно то, что СССР сколько уже пеняют за правительство Куусинена. А вот в Британии были запасные правительства для любой европейской страны – и королева Вильгельмина и прочие поляки, чехи, греки и так далее. Запасливые люди – англичане.

22 июня 1940 г. французская делегация, возглавляемая генералом Хюнтцигером, вынуждена была объявить о поражении своей страны и капитуляции в войне с Германией.

Береговая полоса у Дюнкерка. 100 000 французских и 200 000 британских солдат в ожидании кораблей для бегства от немецкой армии через пролив Ла Манш, май 1940 г. Официально эта операция называлась 'Динамо'. Британской армии пришлось бросить во Франции 84 500 единиц моторной техники, а также еще и 2500 полевых орудий, 77 000 тонн боеприпасов и 165 000 тонн топлива.

Обергруппенфюрер СС Зепп Дитрих обсуждает с британскими офицерами условия капитуляции в Греции.

Немецкий десантник смотрит на груду трофейного оружия, захваченного в Коринфе.

Брошенные английские танки на Крите.

Пока собирал материал нашел пафосную английскую статью, о том, что нельзя говорить о том, что "вся Европа" работала на Гитлера!!! Масса людей работала на свободу и против Гитлера!!!

Копирую оттуда табличку. Вот столько публики из Европы работало против Гитлера, будучи в Англии. Честь им и слава, конечно. Только вот 500 тысяч польских сотрудников железнодорожных сообщений, обеспечивших в 1941 году для Вермахта поставки войск и снаряжения к границам СССР и далее – причем с опережением предложенных графиков – сильно превышают всех этих ребят в Англии.

Страна Персонал ВМФ Армейский персонал Персонал ВВС Всего

Франция 2 750 1 080 350 4 180

Польша 1 750 17 450 8 500 27 700

Голландия 2 400 1 570 270 4 240

Чехословакия 0 3 470 1 250 4 720

Норвегия 1 000 1 410 3 2 413

Бельгия 0 780 165 945

Еще для справки количество военнопленных после ВОВ в СССР.

Национальность Общее количество пленных

Немцы 2.389.560

Японцы 639.635

Венгры 513.767

Румыны 187.370

Австрийцы 156.682

Чехи и словаки 69.977

Поляки 60.280

Итальянцы 48.957

Французы 23.136

Югославы 21.822

Молдаване 14.129

Китайцы 12.928

Евреи 10.173

Корейцы 7.785

Голландцы 4.729

Монголы 3.608

Финны 2.377

Бельгийцы 2.010

Люксембуржцы 1.652

Датчане 457

Испанцы 452

Цыгане 383

Норвежцы 101

Шведы 72

По-моему достаточно сравнить число попавших в плен, воевавших на стороне Гитлера французов, поляков и прочих чехов с теми, что боролись против – чтобы более не смущаться этим вопросом. Разве что норвежцев больше в английской армии. чем военнопленных в СССР. Только надо учитывать. что не все попали в плен. Кое-кто и погиб или раненым уехал по домам.

А для чего весь этот вой про "трупами завалили", "победили вопреки" и прочие визги?

Да все очень просто. Победа 1945 года – это наша Победа, но никак не победа остальных евроинтеграторов, которые было уже собрались плотно покушать на новых колонизированных землях – но с чего то поломали зубы.



Чехи, до последнего выпускавшие для Вермахта рамы и хетцеры – с чего им радоваться? С чего радоваться французам? И тем более – с чего радоваться немцам. которые мало того, что не смогли доказать миру свою арийскость, так еще и по сей день – оккупированная несамостоятельная страна?

Они очень хотят, чтобы мы стыдились того, что набили харю колонизаторам и грабителям и не стали новым Конго или пришибленной Индией.

Потому заканчиваю короткую справку – вот этими фото.

Что характерно – у убитого защитника Берлина как раз то ли чешский, то ли польский маузер – рукоять на затворе не гнутая.







Берг Dок Николай

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