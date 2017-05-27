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ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ!

08:23. 27 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Интеллектуальный триумф России: наши программисты повторили триумф наших спортсменов на Олимпиаде. Студенты петербургского университета ИТМО в седьмой раз победили на мировом чемпионате по спортивному программированию ACM ICPC. Финал турнира состоялся в американском городе Рапид-Сити. Команда ИТМО правильно и быстрее соперников решила 10 задач из 12. Эта победа стала для ИТМО седьмой по счету на студенческом чемпионате.Что касается других российских вузов, МФТИ занял пятое место и стал серебряным призером, а команда УрФУ замкнула десятку и стала бронзовым медалистом.

Второе, третье и четвертое места заняли студенты Варшавского университета, Сеульского университета и СПбГУ. На их счету также 10 правильных заданий, они стали золотыми медалистами.

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По сообщениям информационных агентств; 25 мая 2017



Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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