ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ!
08:23. 27 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интеллектуальный триумф России: наши программисты повторили триумф наших спортсменов на Олимпиаде. Студенты петербургского университета ИТМО в седьмой раз победили на мировом чемпионате по спортивному программированию ACM ICPC. Финал турнира состоялся в американском городе Рапид-Сити. Команда ИТМО правильно и быстрее соперников решила 10 задач из 12. Эта победа стала для ИТМО седьмой по счету на студенческом чемпионате.Что касается других российских вузов, МФТИ занял пятое место и стал серебряным призером, а команда УрФУ замкнула десятку и стала бронзовым медалистом.
Второе, третье и четвертое места заняли студенты Варшавского университета, Сеульского университета и СПбГУ. На их счету также 10 правильных заданий, они стали золотыми медалистами.
По сообщениям информационных агентств; 25 мая 2017
Источник: nashaplaneta.su