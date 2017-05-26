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Великобритания на стороне мошенника: немного Браудера Вам в ленту!

10:41. 26 мая 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

an1

А ну-ка, давайте «напрягём» память, и вспомним давно, казалось бы, забытое дело Сергея Магнитского и американского миллиардера Уильяма Браудера, главу фонда Hermitage Capital. Билли до сих пор не может успокоиться, что его выкинули в 2005 году из России со всеми капиталами, лишив возможности хапнуть от российского бюджета.

Обиделся, делец, много копий сломал, пытаясь очернить российские власти на Западе. Очередная «изюминка» на его прокисшем кексе – решение Высокого суда Великобритании, заочно арестовавшего бывшего следователя МВД России по делу Магнитского Павла Карпова. Причина: якобы невыполнение решения суда о выплате компенсации в размере 650 000 фунтов стерлингов фонду Hermitage Capital и неуважение к суду.

Ордер на арест выдан и теперь Браудер ждет, когда же россиянин ступит на британскую землю. Американский бизнесмен, к слову, числится также главой фонда «Справедливость для Сергея Магнитского». Но самое интересное, как именно Суд вынес подобное решение в отношении Карпова, если сам Браудер отказался принимать участие в судебном процессе, «побоявшись потерпеть фиаско», по словам российского следователя?

 

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«Браудер не смог в лондонском суде доказать основное обвинение в убийстве Магнитского, на котором строится вся его международная антироссийская клеветническая кампания».

Зато среди его достижений доказанные в Тверском суде мошеннические схемы, за которые Браудера приговорили в 9 годам лишения свободы, решение Мещанского суда о признании слов Браудера в отношении Карпова клеветой и решение Мосгорсуда о взыскании с него 8 млн. рублей в пользу Карпова. Британский Суд закрыл глаза на эти «незначительные детали»?

Да, мошенничество было крупным, и власти США на пару с российскими прозападными марионетками успели «половить рыбку в мутной воде», протащив через Конгресс «Закон Магнитского». Браудер, если мне память не изменяет, до сих пор числится в международном розыске, так что решение Высокого суда в Лондоне он может использовать вместо туалетной бумаги.

Мы не глупцы и знаем, чего добивается американский проныра, устроивший публичный скандал в Штатах. Его выкинули с огромного российского рынка, разоблачили сомнительные схемы, заставили вернуть «непосильно награбленное» из российского бюджета и больше того, лишили потенциальной возможности заработать еще. Он обозлен и требует сатисфакции. На Магнитского же ему всегда было плевать.

Но что наглядно показал всему миру Билли, так это методику использования правозащитников в собственных корыстных интересах. Но не всех удалось обмануть. В прошлом году Браудер отличился тем, что пытался помешать демонстрации на фестивале короткометражных фильмов в Гримстаде фильма «The Magnitsky Act» производства Некрасова и компании Piraya Film. Мол, как его могли выставить виновником смерти Магнитского?

История еще не закончилась, но в одном Браудер может не сомневаться: в России не забыли ни про его схемы уклонения от налогов, ни про миллиардные потери для казны. В Россию придут зарубежные инвесторы, умеющие работать и с честной репутацией. Браудер в их число не входит…

Метки: бизнес, закон, Запад, запад и россия, инвестиции, мошенники, права человека, фонд
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