ТЬФУ НА ТЕБЯ ЕЩЕ РАЗ*, НАВАЛЬНЫЙ

Американский выкормыш Навальный,

Как не хитри, но свой не скроешь план –

Внушить глупцам исход их инфернальный

И превратить Россию в балаган.

Ты – продолжатель ельцинского бреда,

Тлетворной горбачевской болтовни,

Выискиваешь нужное альбедо,

Чтобы разжечь протестные огни.

И, возмутив податливых сознанье,

Используя безумие толпы,

Нацелен ты разрушить мирозданье

Тех, кто поверил в русские столпы.

Какому богу молишься, иуда?

Что обещал тебе паршивый Сэм?

Подобно «эховцам», и ты, паскуда,

Своим зловонием противен всем.

Сам будучи мошенником прожженным,

Как смеешь ты кого-то обвинять?

Во лжи своей утонешь прокаженным:

На лбу твоем – проклятия печать.

Лижи своим американским боссам

То место, где тусуются глисты,

Откуда ты питаешься поносом,

Блюя его на родины мечты.

«Пророчествуя» с мнимого амвона,

Лишь идиотам кажешься вождем;

Но и они поймут, что пустозвона

Пора отправить мокнуть под дождем.

Ты, лгущий без малейшего зазренья,

Себя наполнив сутью сатаны,

Заслуживаешь явно выдворенья

Из не приемлющей тебя страны

Кишка твоя тонка для дел великих.

Ты сам себе «наматываешь» срок.

В России нет почета для двуликих.

Цена тебе – усмановский плевок.

*Цитата из второго видеообращения моего уважаемого земляка Алишера Усманова к американской шавке.

Бахтиёр Ирмухамедов

P.S. Первым шедевром на эту тему «Тьфу на тебя, Алексей Навальный» можете насладиться, отыскав его в интернете через поисковики.