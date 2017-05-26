Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 26 мая 2017

10:59. 26 мая 2017 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

В ДНР рассказали о разрушениях после ночного обстрела ВСУ

В ДНР рассказали о разрушениях после ночного обстрела ВСУ

За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемьнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Разрушения:

26.05.17

н.п.Гольмовский

ул. Больничная 23,25,14 — повреждено остекление, частично кровля.

25.05.17

Пгт Старомихайловка

ул. Жуковского, 38 – пробита кровля. Снаряд разорвался в ванной комнате. Комната полностью разрушена.

пос. Александровка

ул. Ленина, 7 – повреждена 1/3 часть кровли.

ул. Ленина, 45 – повреждены хоз.постройки, 1 окно.

ул. Ленина, 55 – повреждено 10% кровли.

ул. Школьная 28 — повреждена кровля;

н.п. Трудовские

ул. Черногорская 19 — повреждена кровля (50 %), остекление, входные двери.

г. Докучаевск. п. Александринка

ул. Маяковского, д. 52 — 3 деревянных окна

ул. Яковицкого, д. 48А — 3 пластиковых окна, 1 деревянное окно, кровля 2 м²

ул. Яковицкого, д. 48 — 4 деревянных окна, посечена стена осколками, посечено осколками 60 м² шифера, уничтожена входная дверь и веранда

ул. Ленина, 55 – повреждено остекление.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ три раза нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Калиновка и Лозовое.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Война глазами врага: «правосеки» еле унесли ноги под огнем ополчения (ВИДЕО 18+)

Война глазами врага: «правосеки» еле унесли ноги под огнем ополчения (ВИДЕО 18+) | Русская весна

Боевики «Правого сектора» опубликовали видео с передовой.

В видеоролике можно увидеть, как они попытались занять позицию, однако были вынуждены бежать с нее под огнем защитников Донбасса.

Читайте также:  Скандал: В Славянске чиновница отказалась почтить память погибших боевиков «АТО» (ВИДЕО)

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

 «Правый сектор» – запрещенная в РФ экстремистская организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 25.05.2017

— Обстрелы ДНР: повреждены 3 жилых дома

— Донецк и Луганск приняли гуманитарный конвой из РФ

— Генсек НАТО подтвердил присоединение альянса к коалиции против ИГИЛ

— Боевики ИГИЛ полностью блокированы в Старом городе западного Мосула

— В Москве задержали террористов ИГИЛ, готовивших теракты на транспорте

 *ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Срочно! Укрокаратели открыли огонь по населенному пункту Красногоровка

Сегодня ночью террористы «Правого сектора»* открыли огонь по мирным жителям населенного пункта Красногоровка.

«В 22.40 украинская сторона развернула три артиллерийских орудия на окраине н.п. Невельское и произвел более 20 выстрелов из орудий калибра 122 мм. По имеющимся данным в районе указанного населенного пункта дислоцируется «Правый сектор», — сообщил источник.

Мирные жители поселка Красногоровка сообщают, что на центральных улицах слышны разрывы артиллерийских снарядов

«В 22.50 мирные жители н.п. Красногоровка, сообщают о том, что на центральных улицах слышны разрывы артиллерийских снарядов, раскаты от которых доносятся до окраин города», — проинформировал источник.

Таким образом украинская сторона, ведя огонь по населенным пунктам занятым ВСУ, в очередной раз пытается обвинить ДНР в нарушении режима прекращения огня.

*Правый сектор — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...заседания трехсторонней контактной группы 15 мая 2017 года в г. ...словам, перехваченные сообщения от 7 мая 2017 г. подтверждают совместные действия...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2015
... Новороссии за 13.05.2015. 11:11 Жестокий карательский артобстрел позиций ополчения..., что данные о пострадавших среди ополчения уточняются. Что касается работы спасателей... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 13 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2015
...8 по 10 мая украинская сторона традиционно обвиняла ополчение в нарушении ...целью подавления огневых точек противника ополчение ведет контрбатарейную стрельбу, ограниченную ... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 10 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2015
... перед наступлением, либо попыткой спровоцировать ополчение на ответный огонь. Заместитель руководителя... (ВИДЕО) 4 мая в небе над Донецком бойцы ПВО ополчения обнаружили и... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 04 мая 2015 г. (ВИДЕО) — За...
Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2015
... ополчению Донбасса за все то, что вы делаете и сделали для Новороссии... ранения. Утверждалось также, что ДРГ ополчения была уничтожена. Согласно сообщениям украинской... | Источник: www.youtube.com Сводка новостей Новороссии 05 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2015
... По данным ополчения и свидетельствам мирных жителей, за 30 мая в ЛНР...Народной Республики. «В минувшие сутки ополчением Республики зафиксировано 28 обстрелов территории... оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 31 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>