Сводки от ополчения Новороссии 26 мая 2017
- 09:26 В ДНР рассказали о разрушениях после ночного обстрела ВСУ.
- 07:30 ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 03:30 Война глазами врага: «правосеки» еле унесли ноги под огнем ополчения (ВИДЕО 18+).
- 00:14 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 25.05.2017.
- Вчера 23:58 Срочно! Укрокаратели открыли огонь по населенному пункту Красногоровка.
В ДНР рассказали о разрушениях после ночного обстрела ВСУ
За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемьнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
Разрушения:
26.05.17
н.п.Гольмовский
ул. Больничная 23,25,14 — повреждено остекление, частично кровля.
25.05.17
Пгт Старомихайловка
ул. Жуковского, 38 – пробита кровля. Снаряд разорвался в ванной комнате. Комната полностью разрушена.
пос. Александровка
ул. Ленина, 7 – повреждена 1/3 часть кровли.
ул. Ленина, 45 – повреждены хоз.постройки, 1 окно.
ул. Ленина, 55 – повреждено 10% кровли.
ул. Школьная 28 — повреждена кровля;
н.п. Трудовские
ул. Черногорская 19 — повреждена кровля (50 %), остекление, входные двери.
г. Докучаевск. п. Александринка
ул. Маяковского, д. 52 — 3 деревянных окна
ул. Яковицкого, д. 48А — 3 пластиковых окна, 1 деревянное окно, кровля 2 м²
ул. Яковицкого, д. 48 — 4 деревянных окна, посечена стена осколками, посечено осколками 60 м² шифера, уничтожена входная дверь и веранда
ул. Ленина, 55 – повреждено остекление.
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ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Калиновка и Лозовое.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.
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Война глазами врага: «правосеки» еле унесли ноги под огнем ополчения (ВИДЕО 18+)
Боевики «Правого сектора» опубликовали видео с передовой.
В видеоролике можно увидеть, как они попытались занять позицию, однако были вынуждены бежать с нее под огнем защитников Донбасса.
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Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
«Правый сектор» – запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 25.05.2017
— Обстрелы ДНР: повреждены 3 жилых дома
— Донецк и Луганск приняли гуманитарный конвой из РФ
— Генсек НАТО подтвердил присоединение альянса к коалиции против ИГИЛ
— Боевики ИГИЛ полностью блокированы в Старом городе западного Мосула
— В Москве задержали террористов ИГИЛ, готовивших теракты на транспорте
*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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Срочно! Укрокаратели открыли огонь по населенному пункту Красногоровка
Сегодня ночью террористы «Правого сектора»* открыли огонь по мирным жителям населенного пункта Красногоровка.
«В 22.40 украинская сторона развернула три артиллерийских орудия на окраине н.п. Невельское и произвел более 20 выстрелов из орудий калибра 122 мм. По имеющимся данным в районе указанного населенного пункта дислоцируется «Правый сектор», — сообщил источник.
Мирные жители поселка Красногоровка сообщают, что на центральных улицах слышны разрывы артиллерийских снарядов
«В 22.50 мирные жители н.п. Красногоровка, сообщают о том, что на центральных улицах слышны разрывы артиллерийских снарядов, раскаты от которых доносятся до окраин города», — проинформировал источник.
Таким образом украинская сторона, ведя огонь по населенным пунктам занятым ВСУ, в очередной раз пытается обвинить ДНР в нарушении режима прекращения огня.
*Правый сектор — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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