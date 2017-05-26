Сводки от ополчения Новороссии 26 мая 2017

В ДНР рассказали о разрушениях после ночного обстрела ВСУ

За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемьнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Разрушения:

26.05.17

н.п.Гольмовский

ул. Больничная 23,25,14 — повреждено остекление, частично кровля.

25.05.17

Пгт Старомихайловка

ул. Жуковского, 38 – пробита кровля. Снаряд разорвался в ванной комнате. Комната полностью разрушена.

пос. Александровка

ул. Ленина, 7 – повреждена 1/3 часть кровли.

ул. Ленина, 45 – повреждены хоз.постройки, 1 окно.

ул. Ленина, 55 – повреждено 10% кровли.

ул. Школьная 28 — повреждена кровля;

н.п. Трудовские

ул. Черногорская 19 — повреждена кровля (50 %), остекление, входные двери.

г. Докучаевск. п. Александринка

ул. Маяковского, д. 52 — 3 деревянных окна

ул. Яковицкого, д. 48А — 3 пластиковых окна, 1 деревянное окно, кровля 2 м²

ул. Яковицкого, д. 48 — 4 деревянных окна, посечена стена осколками, посечено осколками 60 м² шифера, уничтожена входная дверь и веранда

ул. Ленина, 55 – повреждено остекление.

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ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Калиновка и Лозовое.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

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Война глазами врага: «правосеки» еле унесли ноги под огнем ополчения (ВИДЕО 18+)

Боевики «Правого сектора» опубликовали видео с передовой. В видеоролике можно увидеть, как они попытались занять позицию, однако были вынуждены бежать с нее под огнем защитников Донбасса. Читайте также: Скандал: В Славянске чиновница отказалась почтить память погибших боевиков «АТО» (ВИДЕО) Внимание! Видео содержит ненормативную лексику. «Правый сектор» – запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 25.05.2017

— Обстрелы ДНР: повреждены 3 жилых дома

— Донецк и Луганск приняли гуманитарный конвой из РФ

— Генсек НАТО подтвердил присоединение альянса к коалиции против ИГИЛ

— Боевики ИГИЛ полностью блокированы в Старом городе западного Мосула

— В Москве задержали террористов ИГИЛ, готовивших теракты на транспорте

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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Срочно! Укрокаратели открыли огонь по населенному пункту Красногоровка

Сегодня ночью террористы «Правого сектора»* открыли огонь по мирным жителям населенного пункта Красногоровка.

«В 22.40 украинская сторона развернула три артиллерийских орудия на окраине н.п. Невельское и произвел более 20 выстрелов из орудий калибра 122 мм. По имеющимся данным в районе указанного населенного пункта дислоцируется «Правый сектор», — сообщил источник.

Мирные жители поселка Красногоровка сообщают, что на центральных улицах слышны разрывы артиллерийских снарядов

«В 22.50 мирные жители н.п. Красногоровка, сообщают о том, что на центральных улицах слышны разрывы артиллерийских снарядов, раскаты от которых доносятся до окраин города», — проинформировал источник.

Таким образом украинская сторона, ведя огонь по населенным пунктам занятым ВСУ, в очередной раз пытается обвинить ДНР в нарушении режима прекращения огня.

*Правый сектор — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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