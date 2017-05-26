Концептуал СМИ Не пора ли вернуться к вопросу о реабилитации Берии?

Новый фильм на “Первом канале” развенчал “черные” мифы о великом советском государственном деятеле.

“Первый канал” показал премьерную серию из цикла документальных фильмов “Страна советов. Забытые вожди”. Докудрама посвящена плеяде ярких советских лидеров. В рамках проекта нас ждут рассказы о Феликсе Дзержинском, Клименте Ворошилове, Семене Буденном, Вячеславе Молотове, Андрее Жданове, Викторе Абакумове. Лаврентий Берия стал героем для первого фильма.

Впервые за много лет были озвучены достижения Берии как политика и управленца, признан его неоспоримый вклад в создание государства, в Великую Победу, авторы особо отметили ключевую роль Берии в работе над атомным проектом. В чем же причина демонизации образа Лаврентия Берии, начиная с хрущевского периода, и почему в наши дни о нем вспоминают только как о “кровавом демиурге маховика репрессий”? Ведь, как утверждают эксперты Накануне.RU, Берию обвинили именно в тех преступлениях, с которыми он боролся.

Если посмотреть на документальные фильмы, снятые за последние 20 лет, то вместо организованного, сосредоточенного и аскетичного политика мы получим помесь кровожадного Чикатило и Гумберта Гумберта в лице генерального комиссара. Ясно, что в 90-е был тренд очернять всех советских деятелей, но, как утверждают историки, в информационную опалу Берия попал сразу после своей смерти, а точнее – после убийства. Его обвинили в организации массовых “сталинских репрессий” и в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Последнее обвинение было полностью сфабриковано, хотя и ложь основывалась на реальном факте – возрасте его второй “гражданской” жены (которая, действительно, была значительно младше Лаврентия Павловича). Хоть уже не раз была доказана невиновность Берии, но осадочек остался.

“Лаврентий Берия, несомненно, лучший в мире за весь 20 век руководитель крупных проектов, – говорит в беседе с Накануне.RU политический консультант Анатолий Вассерман. – Прежде всего, проектов хозяйственных, научно-технических. Он был убит, насколько можно судить, в ходе государственного переворота, организованного секретарем Центрально комитета коммунистической партии Хрущевым и заместителем министра обороны Жуковым, 26 июня 1953 года. Естественно, оправдать это преступление можно было, только обвинив жертву переворота во всех мыслимых и немыслимых грехах. Причем выбрали грехи именно такие, которые в Советском Союзе тогда считались особо противными природе и отвратительными человечеству, чтобы даже не было у людей желания обсуждать эти преступления и в ходе обсуждения выявлять грубейшие противоречия и очевидные фальсификации”.

Эксперт напоминает, что именно Хрущев один из главных потворников массовых репрессий, поэтому он и был кровно заинтересован “перевести стрелки”, когда политическая ситуация в стране изменилась. Парадокс истории в том, что именно Берия как раз был вызван в Москву летом 1938 года для того, чтобы перехватить у Ежова руководство народным комиссариатом внутренних дел и остановить маховик массовых репрессий – рассказывают авторы фильма, вышедшего на “Первом канале”. Так, в докудраме “Страна советов. Забытые вожди. Лаврентий Берия” порочащие мифы о советском руководителе опровергаются, журналисты уточняют, что при нем размах репрессий существенно снизился.

“Что касается обвинений в разврате, насилии, то тут вообще “весело”. Берию обвинили за то же, за что незадолго до того удалось отстранить от исполнения служебных обязанностей и даже арестовать генерала Власика, начальника личной охраны Джугашвили, – говорит Анатолий Вассерман. – Полагаю, что если бы Власик оставался на своем посту, то не было бы даже чисто технической возможности оставить Джугашвили после инсульта на сутки без медицинской помощи, а именно это его и убило”.

В современной России, если и хотели похвалить Берию, то называли его “лучшим менеджером” 20 века. Наверное, узнай Берия, что термин из капиталистической действительности применен к тому, кто не искал собственной выгоды, на что всегда ориентирован настоящий менеджер – он мог бы оскорбиться. Но если понимать иностранное слово, как “организатор”, то именно к Берии как ни к кому другому этот термин подходит идеально – он мог организовать все и всех. В фильме нам рассказывают, как Берия стал первым секретарем ЦК КП(б) Грузии, хотя был молод для этой должности (по мнению местных коллег), но кто-то в Кремле уже заметил талант управленца и решил проверить – как справится с ответственной должностью? Справился. Тогда его и решили “приложить” к больному месту: вот уже несколько лет, как НКВД был практически неуправляем, – говорится в фильме, – нужно было провести “чистки” органов внутренних дел, навести порядок с законностью арестов. Репрессии тех лет – отдельная тема, некоторые историки склонны видеть в них продолжение Гражданской войны, другие – диверсию (справедливо осужденные порой злонамеренно клеветали на невинных, затрудняя и осложняя работу карательных органов, вызывая в стране естественное недоверие к власти).

Имя Берии в памяти поколений крепко связано с пиком репрессий, но как раз при нем и начали проводится массовые реабилитации. Как это отражено в фильме? В докудраме все названо своими именами: “Сталин решил сворачивать репрессии и именно для этой цели вызвал в Москву Берию”. После чего условия в лагерях улучшались, для заключенных специалистов-инженеров создавались особые режимы, организовывались так называемые “шарашки” – из одной подобной вырастет затем конструкторское бюро Туполева. Все заключенные, которых привлекали к большим стройкам, получали зарплату и возможность сократить срок пребывания в заключении. Тема репрессий не так однозначна, шли два совершенно разных процесса, говорит в беседе с Накануне.RU историк Андрей Фурсов. Чтобы понять роль Берии, нужно проследить за обоими:

“Хорошо, что фильм на “Первом канале” движется в правильном направлении, но дело не в том, что Сталин решил сворачивать репрессии, там все было сложнее. Дело в том, что в 1936 году Сталин решил ввести в Конституцию принцип альтернативных выборов. Против него же восстало политбюро и практически весь ЦК. Чтобы Сталин не смог реализовать свой проект, эти “местные бароны” типа Хрущева, Эйхе, решили произвести серьезную зачистку – как они сами говорили, если народу дать возможность выбирать, то он может выбрать детей священников, капиталистов и попов. Поэтому нужно эти элементы “изъять”. И в этой ситуации Сталин ничего не смог сделать. А вот что Сталин сделал – он ответил на этот массовый террор, который развязали региональные бароны, ударами по верхам”.

Получается, что то, что мы называем “большим террором” или “сталинскими репрессиями” – два принципиально разных процесса. Первый – это массовые аресты простых людей, которые развернули люди вроде Хрущева, второй – процесс значительно более ограниченный.

“Хотите террор – вы его получите, пусть он обрушится на ваши головы, процесс был ограничен только верхами. Кроме Хрущева, все остальные пошли к стенке”, – подчеркивает Фурсов.

Историк также отмечает, что хоть Сталин и смог приструнить “элиту”, но ту битву он все равно проиграл – тогда не удалось внедрить принцип альтернативных выборов, но к 1939 году, к 18 съезду ВКП(б) проблема была решена. Берия провел “чистку” НКВД. “С 1939 года уволены из НКВД 20%, приняты 14 тыс., количество с высшим образованием вместо 10% – 35%, без среднего образования – 18%. Из 630 тыс. политзаключенных, арестованных во время “большого террора”, в 1938 году вышло около половины. Стали пересматриваться дела офицеров Красной армии, несправедливо осужденные возвращались на свои должности в войска – из 30 тыс. уволенных или осужденных офицеров в строй вернулись 12,5 тыс. (около 40%) – среди них Рокоссовский, который будет командовать Парадом Победы. Лозунгом НКВД стала законность“, – рассказывают в фильме “Страна советов. Забытые вожди”.

Что касается обвинений в “кровожадности”, они не соответствуют действительности. Был даже такой термин “Бериевская оттепель” – который затем присвоил Хрущев. Но именно Берия начал выпускать из тюрем незаконно арестованных. Хоть его роль в НКВД и значительная, все же нужно помнить, что это был недолгий период деятельности – приближалась война, и Берия сконцентрировался на обороне. Он руководил стратегической разведкой, и к “политической жандармерии” не имел никакого отношения. А уже после войны Берия отвечал за атомный проект.

“Потому связывать его имя только с НКВД – неправильно. Если говорить об атомном проекте, то это и есть одно из самых главных достижений Берии, – говорит в беседе с Накануне.RU историк Андрей Фурсов. – Это вовсе не значит, что Берия был “белый и пушистый”. В советском руководстве, которое выросло в горячей Гражданской войне и вышло из “Холодной гражданской войны” 30-х годов, которую у нас называют “террором” – там “белых и пушистых” не было. В любое время любых деятелей нужно оценивать в соответствии со спецификой того времени, в котором они живут. Берия, безусловно, не злодей, он не был кровожадным человеком, Хрущев был намного более кровожадным. У него не то, что руки по локоть – они по плечи в крови. Хрущев – это “стахановец” террора”.

Как же получилось, что именно Берия стал олицетворением всех репрессий и самых ужасных перегибов? Эксперт объясняет, что с 1953 года целая команда людей, которых поставил Хрущев, уничтожала документы, уличавшие Хрущева в организации и стимулировании массовых репрессий. Из Берии же лепили “кровавого демиурга репрессий” те же люди, распространявшие клевету об уже убитом человеке.

“И, безусловно, Берия был на голову выше, а может, и на несколько голов выше всех своих так называемых соратников, которые отправили его на тот свет. Я думаю, что рано или поздно, так же, как имя Сталина восстанавливается, будет восстановлено и имя Берии, со всеми плюсами и минусами его деятельности”, – уверен Андрей Фурсов.

Молодой Берия мечтал быть архитектором и проектировать дома для советских людей. Он выступал за создание квартир с высокими потолками и большими окнами, такие проекты и вошли в историю архитектуры, как “сталинки”. Кстати, к самим “сталинским высоткам” Берия тоже имел непосредственное отношение, он отвечал за послевоенную отстройку столицы. Но как бы ни любил Берия архитектуру, судьба распорядилась, чтобы он строил что-то более масштабное, чем просто дома – он обеспечил безопасность всех домов Советского Союза. После войны атомный проект под руководством Берии позволил установить паритет сил между нами и США в ядерных разработках. Если бы не Берия, то, возможно, следующие Хиросима и Нагасаки были бы на территории СССР.

И вот, следуя логике авторов фильма, именно эта безупречность в выполнении любых поставленных задач (поставленных Сталиным задач) и привела Берию в опалу к тому же Сталину. Дословно: “Сталин решил указать Берии на его место”.

“К сожалению, люди, которые делают фильмы, пишут книги, плохо представляют то время на самом деле. А кроме того, это люди, которые сами никогда ничем не руководили – то есть такой “интеллигентский взгляд” на власть, и в большей степени это говорит о них самих, чем о тех, о ком они и делают фильмы, – говорит историк Андрей Фурсов. – Власть не устроена так, что сидит начальник и говорит: “Вот укажу-ка я ему сейчас на его место”. Дело в том, что после окончания войны в советском руководстве было две групы. Одна группа – это Берия, Маленков, а другая группа – это те, кто потом пошли по “Ленинградскому делу” – это группа Жданова, которую после смерти Жданова и расформировали”. В послевоенной внутренней политике Сталин стремился к тому, чтобы эти две группы уравновешивали друг друга.

Берия во время войны приобрел большой авторитет и политическую силу, ведь именно Берия руководил обороной Кавказа (где были стратегические месторождения нефти), то есть он продемонстрировал и военный талант. “Что сделал Сталин для создания баланса сил – Маленкова отправили в Среднюю Азию, и Берию несколько отодвинули, чтобы уровнять шансы двух этих групп. Но потом команда Берии- Маленкова после смерти Жданова взяла верх. Было развернуто “Ленинградское дело”, которое, кстати, не было сфабриковано, и в ленинградском деле, помимо политико-идеологического момента, был материально-финансовый аспект. Кстати, так же, как и в деле о военных 37 года. Так что здесь дело не обстоит так, что Берии решили указать на его место, Сталин был очень прагматичным – просто так никому место не указывал, Сталин все время играл на противоречиях институтов и групп”, – объясняет Фурсов.

Берия действительно готовил реформы еще при жизни Сталина (а значит, и с его согласия), после смерти вождя Берия получил карт-бланш и собирался воплотить самые смелые задумки. Хрущева за его недалекость он всерьез не воспринимал. К тому же у него в руках, как рассказывается в фильме “Страна советов. Забытые вожди”, был компромат на всех партийцев с 20-ых годов, а такого компромата стоило опасаться именно Хрущеву, отправлявшему огромные “списки на расстрел” – он еще жаловался, что Сталин мало “одобряет” людей на высшую меру. Все помнят знаменитую резолюцию Сталина на телеграмме Хрущева: “уймись, дурак!”. Потому Берия строил глобальные планы для Страны советов: он задумал небывалое – сократить до минимума роль партии в управлении промышленностью.

“Реально обвинение, которое промелькнуло в материалах так называемого “следствия по делу Берии” – это то, что он хотел партаппарат лишить главенствующей роли. В этом отношении Берия шел по пути Сталина, который впервые задумался о том, чтобы свести партию к таким функциям как пропаганда идеологии и подготовка кадров, еще в 1939-1940 годах, – рассказывает историк Андрей Фурсов. – Затем началась война, после окончания которой было не до того. В 1952 году Сталин вернулся к идее переместить реальную власть в Совет министров. И очень показательно, что после смерти Сталина Маленкову пришлось выбирать между двумя позициями: первого секретаря партии или председателя Совета министров – и он выбрал председателя Совета министров, потому что он считал, что власть перейдет именно туда. И Берия двигался по тому же пути”.

Не меньшую активность проявлял Берия в международных делах. Он сделал многое для прекращения войны межу Северной и Южной Кореями. Внутри страны Берия собирался снять паспортные ограничения, ввести разумную амнистию для заключенных. Внешнеполитические планы и экономические преобразования так и не увидели свет, потому что Хрущев и его команда нанесли “упреждающий удар”, рассказывает Андрей Фурсов:

“Человек, тесно связанный с Хрущевым, Вальтер Ульбрихт, спровоцировал волнения в Берлине в июне 1953 года. Берия туда срочно вылетел. И вылетел как раз на столько дней, на сколько заговорщикам было нужно, чтобы подготовить удар. Берия, действительно, не ожидал этого удара. Кроме того, он был занят и водородной бомбой, и МГБ, и Берлином. То есть, он тащил огромный воз и полагал, что в этой ситуации ему ничего не угрожает. Он допустил ошибку, которая стоила ему жизни”.

Придя к власти, Хрущев обвинил Берию в организации массовых репрессий, переписал историю в прямом смысле – всем владельцам Советской энциклопедии, как рассказывают авторы фильма – было отправлено уведомление с рекомендацией вырезать лезвием статью про Лаврентия Берию и самостоятельно вклеить присланный новый листок с другой статьей. На политическом уровне Хрущев определил Берию в авантюристы: “Ловкость, нахальство и наглость – основные качества Берии” – удивительно точный автопортрет получился. Передовицы в “Правде” намекали на моральное разложение в окружении Берии, хотя никто из семьи и близкого окружения не дал показаний против Лаврентия Павловича, даже его первая жена – о чем рассказывают в фильме. Открытым остается до сих пор вопрос о том, когда и как арестовали Берию или ареста не было – родственники склоняются к версии, что Берию убили сразу же, без суда и следствия, у себя дома. Был ли реальный суд? Были ли у следствия документы и доказательства? Это до сих пор доподлинно неизвестно.

“Думаю, никакого суда не было и никто не стал бы держать этого человека до суда – убили его сразу же, в июне, а потом разыграли фарс, – комментирует Андрей Фурсов. – Чтобы оправдать себя в общественном мнении, а его низвергнуть, Хрущев использовал два приема: во-первых, всем внушили, что Берия – шпион всех иностранных разведок мира, это, конечно, полная ерунда. А во-вторых, следующей ложью стало то, что он кровожадный секс-маньяк. То, что он не секс-маньяк, уже много раз опровергнуто. Выбор этого “греха” объясняется тем, что советское общество было пуританским, и если вы кого-то хотите скомпрометировать, то нужно обвинить его в том, о чем и говорить вообще неприлично”.

В докудраме подводят итог: “В 2002 году Верховная коллегия суда Российской Федерации окончательно признала Лаврентия Берию лицом, не подлежащим реабилитации. Причастность к массовым репрессиям и организация депортации народов перевесила все, что Берия сделал для страны. Обеспечение обороноспособности в военные и послевоенные годы, организацию масштабных работ по созданию атомной бомбы и ракетно-космических войск, без которых СССР не смог бы установить паритет с США. Попытки демократизировать систему, облегчить жизнь заключенных в ГУЛАГе, реабилитации”.

Возможно, благодаря таким фильмам однажды мы на официальном уровне вернемся к вопросу о реабилитации?

“Восстанавливается правда потому, что есть запрос у населения, и внешнеполитическая ситуация подталкивает эту правду рассказать, – говорит Андрей Фурсов в беседе с Накануне.RU. – Несмотря на чернуху, которую придумывали, транслировали с 90-х, у людей совершенно другое отношение к советскому прошлому. Все получается так, как сказал Сталин: “Когда я умру, на мою могилу нанесут много мусора, но ветер времени безжалостно сметет его”. Так оно и выходит. Если России суждено сохраниться, то памятники Сталину будут во всех городах, а памятник Дзержинскому вернется туда, откуда его снесла перестроечная шпана”.

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