Главная » История, Мировоззрение, Политика

“Страна советов. Забытые вожди”

12:52. 26 мая 2017 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал:

Не пора ли вернуться к вопросу о реабилитации Берии?

I605_22

Новый фильм на “Первом канале” развенчал “черные” мифы о великом советском государственном деятеле.

“Первый канал” показал премьерную серию из цикла документальных фильмов “Страна советов. Забытые вожди”. Докудрама посвящена плеяде ярких советских лидеров. В рамках проекта нас ждут рассказы о Феликсе Дзержинском, Клименте Ворошилове, Семене Буденном, Вячеславе Молотове, Андрее Жданове, Викторе Абакумове. Лаврентий Берия стал героем для первого фильма.

Впервые за много лет были озвучены достижения Берии как политика и управленца, признан его неоспоримый вклад в создание государства, в Великую Победу, авторы особо отметили ключевую роль Берии в работе над атомным проектом. В чем же причина демонизации образа Лаврентия Берии, начиная с хрущевского периода, и почему в наши дни о нем вспоминают только как о “кровавом демиурге маховика репрессий”? Ведь, как утверждают эксперты Накануне.RU, Берию обвинили именно в тех преступлениях, с которыми он боролся.

Забытые вожди. Страна советов, фильм докудрама, Первый канал|Фото: starmediafilm.com

Если посмотреть на документальные фильмы, снятые за последние 20 лет, то вместо организованного, сосредоточенного и аскетичного политика мы получим помесь кровожадного Чикатило и Гумберта Гумберта в лице генерального комиссара. Ясно, что в 90-е был тренд очернять всех советских деятелей, но, как утверждают историки, в информационную опалу Берия попал сразу после своей смерти, а точнее – после убийства. Его обвинили в организации массовых “сталинских репрессий” и в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Последнее обвинение было полностью сфабриковано, хотя и ложь основывалась на реальном факте – возрасте его второй “гражданской” жены (которая, действительно, была значительно младше Лаврентия Павловича). Хоть уже не раз была доказана невиновность Берии, но осадочек остался.

Лаврентий Берия|Фото: img-fotki.yandex.ru

Лаврентий Берия, несомненно, лучший в мире за весь 20 век руководитель крупных проектов, – говорит в беседе с Накануне.RU политический консультант Анатолий Вассерман. Прежде всего, проектов хозяйственных, научно-технических. Он был убит, насколько можно судить, в ходе государственного переворота, организованного секретарем Центрально комитета коммунистической партии Хрущевым и заместителем министра обороны Жуковым, 26 июня 1953 года. Естественно, оправдать это преступление можно было, только обвинив жертву переворота во всех мыслимых и немыслимых грехах. Причем выбрали грехи именно такие, которые в Советском Союзе тогда считались особо противными природе и отвратительными человечеству, чтобы даже не было у людей желания обсуждать эти преступления и в ходе обсуждения выявлять грубейшие противоречия и очевидные фальсификации”.

Эксперт напоминает, что именно Хрущев один из главных потворников массовых репрессий, поэтому он и был кровно заинтересован “перевести стрелки”, когда политическая ситуация в стране изменилась. Парадокс истории в том, что именно Берия как раз был вызван в Москву летом 1938 года для того, чтобы перехватить у Ежова руководство народным комиссариатом внутренних дел и остановить маховик массовых репрессий – рассказывают авторы фильма, вышедшего на “Первом канале”. Так, в докудраме “Страна советов. Забытые вожди. Лаврентий Берия” порочащие мифы о советском руководителе опровергаются, журналисты уточняют, что при нем размах репрессий существенно снизился.

Лаврентий Берия, отец атомной бомбы СССР, Забытые вожди|Фото: rushist.com

“Что касается обвинений в разврате, насилии, то тут вообще “весело”. Берию обвинили за то же, за что незадолго до того удалось отстранить от исполнения служебных обязанностей и даже арестовать генерала Власика, начальника личной охраны Джугашвили, – говорит Анатолий Вассерман. – Полагаю, что если бы Власик оставался на своем посту, то не было бы даже чисто технической возможности оставить Джугашвили после инсульта на сутки без медицинской помощи, а именно это его и убило”.

В современной России, если и хотели похвалить Берию, то называли его “лучшим менеджером” 20 века. Наверное, узнай Берия, что термин из капиталистической действительности применен к тому, кто не искал собственной выгоды, на что всегда ориентирован настоящий менеджер – он мог бы оскорбиться. Но если понимать иностранное слово, как “организатор”, то именно к Берии как ни к кому другому этот термин подходит идеально – он мог организовать все и всех. В фильме нам рассказывают, как Берия стал первым секретарем ЦК КП(б) Грузии, хотя был молод для этой должности (по мнению местных коллег), но кто-то в Кремле уже заметил талант управленца и решил проверить – как справится с ответственной должностью? Справился. Тогда его и решили “приложить” к больному месту: вот уже несколько лет, как НКВД был практически неуправляем, – говорится в фильме, – нужно было провести “чистки” органов внутренних дел, навести порядок с законностью арестов. Репрессии тех лет – отдельная тема, некоторые историки склонны видеть в них продолжение Гражданской войны, другие – диверсию (справедливо осужденные порой злонамеренно клеветали на невинных, затрудняя и осложняя работу карательных органов, вызывая в стране естественное недоверие к власти).

Имя Берии в памяти поколений крепко связано с пиком репрессий, но как раз при нем и начали проводится массовые реабилитации. Как это отражено в фильме? В докудраме все названо своими именами: “Сталин решил сворачивать репрессии и именно для этой цели вызвал в Москву Берию”. После чего условия в лагерях улучшались, для заключенных специалистов-инженеров создавались особые режимы, организовывались так называемые “шарашки” – из одной подобной вырастет затем конструкторское бюро Туполева. Все заключенные, которых привлекали к большим стройкам, получали зарплату и возможность сократить срок пребывания в заключении. Тема репрессий не так однозначна, шли два совершенно разных процесса, говорит в беседе с Накануне.RU историк Андрей Фурсов. Чтобы понять роль Берии, нужно проследить за обоими:

“Хорошо, что фильм на “Первом канале” движется в правильном направлении, но дело не в том, что Сталин решил сворачивать репрессии, там все было сложнее. Дело в том, что в 1936 году Сталин решил ввести в Конституцию принцип альтернативных выборов. Против него же восстало политбюро и практически весь ЦК. Чтобы Сталин не смог реализовать свой проект, эти “местные бароны” типа Хрущева, Эйхе, решили произвести серьезную зачистку – как они сами говорили, если народу дать возможность выбирать, то он может выбрать детей священников, капиталистов и попов. Поэтому нужно эти элементы “изъять”. И в этой ситуации Сталин ничего не смог сделать. А вот что Сталин сделал – он ответил на этот массовый террор, который развязали региональные бароны, ударами по верхам”.

Получается, что то, что мы называем “большим террором” или “сталинскими репрессиями” – два принципиально разных процесса. Первый – это массовые аресты простых людей, которые развернули люди вроде Хрущева, второй – процесс значительно более ограниченный.

“Хотите террор – вы его получите, пусть он обрушится на ваши головы, процесс был ограничен только верхами. Кроме Хрущева, все остальные пошли к стенке”, – подчеркивает Фурсов.

Ягода, Хрущев, Сталин|Фото:

Историк также отмечает, что хоть Сталин и смог приструнить “элиту”, но ту битву он все равно проиграл – тогда не удалось внедрить принцип альтернативных выборов, но к 1939 году, к 18 съезду ВКП(б) проблема была решена. Берия провел “чистку” НКВД. “С 1939 года уволены из НКВД 20%, приняты 14 тыс., количество с высшим образованием вместо 10% 35%, без среднего образования 18%. Из 630 тыс. политзаключенных, арестованных во время “большого террора”, в 1938 году вышло около половины. Стали пересматриваться дела офицеров Красной армии, несправедливо осужденные возвращались на свои должности в войска – из 30 тыс. уволенных или осужденных офицеров в строй вернулись 12,5 тыс. (около 40%) – среди них Рокоссовский, который будет командовать Парадом Победы. Лозунгом НКВД стала законность, – рассказывают в фильме “Страна советов. Забытые вожди”.

Что касается обвинений в “кровожадности”, они не соответствуют действительности. Был даже такой термин “Бериевская оттепель” – который затем присвоил Хрущев. Но именно Берия начал выпускать из тюрем незаконно арестованных. Хоть его роль в НКВД и значительная, все же нужно помнить, что это был недолгий период деятельности – приближалась война, и Берия сконцентрировался на обороне. Он руководил стратегической разведкой, и к “политической жандармерии” не имел никакого отношения. А уже после войны Берия отвечал за атомный проект.

Лаврентий Берия, отец атомной бомбы СССР, Забытые вожди|Фото: pokazuha.ru

“Потому связывать его имя только с НКВД – неправильно. Если говорить об атомном проекте, то это и есть одно из самых главных достижений Берии, – говорит в беседе с Накануне.RU историк Андрей Фурсов. – Это вовсе не значит, что Берия был “белый и пушистый”. В советском руководстве, которое выросло в горячей Гражданской войне и вышло из “Холодной гражданской войны” 30-х годов, которую у нас называют “террором” – там “белых и пушистых” не было. В любое время любых деятелей нужно оценивать в соответствии со спецификой того времени, в котором они живут. Берия, безусловно, не злодей, он не был кровожадным человеком, Хрущев был намного более кровожадным. У него не то, что руки по локоть они по плечи в крови. Хрущев – это “стахановец” террора”.

Лаврентий Берия, отец атомной бомбы СССР, Забытые вожди|Фото: euroua.in.ua

Как же получилось, что именно Берия стал олицетворением всех репрессий и самых ужасных перегибов? Эксперт объясняет, что с 1953 года целая команда людей, которых поставил Хрущев, уничтожала документы, уличавшие Хрущева в организации и стимулировании массовых репрессий. Из Берии же лепили “кровавого демиурга репрессий” те же люди, распространявшие клевету об уже убитом человеке.

“И, безусловно, Берия был на голову выше, а может, и на несколько голов выше всех своих так называемых соратников, которые отправили его на тот свет. Я думаю, что рано или поздно, так же, как имя Сталина восстанавливается, будет восстановлено и имя Берии, со всеми плюсами и минусами его деятельности”, – уверен Андрей Фурсов.

Молодой Берия мечтал быть архитектором и проектировать дома для советских людей. Он выступал за создание квартир с высокими потолками и большими окнами, такие проекты и вошли в историю архитектуры, как “сталинки”. Кстати, к самим “сталинским высоткам” Берия тоже имел непосредственное отношение, он отвечал за послевоенную отстройку столицы. Но как бы ни любил Берия архитектуру, судьба распорядилась, чтобы он строил что-то более масштабное, чем просто дома он обеспечил безопасность всех домов Советского Союза. После войны атомный проект под руководством Берии позволил установить паритет сил между нами и США в ядерных разработках. Если бы не Берия, то, возможно, следующие Хиросима и Нагасаки были бы на территории СССР.

И вот, следуя логике авторов фильма, именно эта безупречность в выполнении любых поставленных задач (поставленных Сталиным задач) и привела Берию в опалу к тому же Сталину. Дословно: “Сталин решил указать Берии на его место”.

Лаврентий Берия, отец атомной бомбы СССР, Забытые вожди, Иосиф Сталин|Фото: yaplakal.com

“К сожалению, люди, которые делают фильмы, пишут книги, плохо представляют то время на самом деле. А кроме того, это люди, которые сами никогда ничем не руководили – то есть такой “интеллигентский взгляд” на власть, и в большей степени это говорит о них самих, чем о тех, о ком они и делают фильмы, – говорит историк Андрей Фурсов. – Власть не устроена так, что сидит начальник и говорит: “Вот укажу-ка я ему сейчас на его место”. Дело в том, что после окончания войны в советском руководстве было две групы. Одна группа – это Берия, Маленков, а другая группа – это те, кто потом пошли по “Ленинградскому делу” – это группа Жданова, которую после смерти Жданова и расформировали”. В послевоенной внутренней политике Сталин стремился к тому, чтобы эти две группы уравновешивали друг друга.

Берия во время войны приобрел большой авторитет и политическую силу, ведь именно Берия руководил обороной Кавказа (где были стратегические месторождения нефти), то есть он продемонстрировал и военный талант. “Что сделал Сталин для создания баланса сил – Маленкова отправили в Среднюю Азию, и Берию несколько отодвинули, чтобы уровнять шансы двух этих групп. Но потом команда Берии- Маленкова после смерти Жданова взяла верх. Было развернуто “Ленинградское дело”, которое, кстати, не было сфабриковано, и в ленинградском деле, помимо политико-идеологического момента, был материально-финансовый аспект. Кстати, так же, как и в деле о военных 37 года. Так что здесь дело не обстоит так, что Берии решили указать на его место, Сталин был очень прагматичным просто так никому место не указывал, Сталин все время играл на противоречиях институтов и групп”, объясняет Фурсов.

Берия действительно готовил реформы еще при жизни Сталина (а значит, и с его согласия), после смерти вождя Берия получил карт-бланш и собирался воплотить самые смелые задумки. Хрущева за его недалекость он всерьез не воспринимал. К тому же у него в руках, как рассказывается в фильме “Страна советов. Забытые вожди”, был компромат на всех партийцев с 20-ых годов, а такого компромата стоило опасаться именно Хрущеву, отправлявшему огромные “списки на расстрел” – он еще жаловался, что Сталин мало “одобряет” людей на высшую меру. Все помнят знаменитую резолюцию Сталина на телеграмме Хрущева: “уймись, дурак!”. Потому Берия строил глобальные планы для Страны советов: он задумал небывалое сократить до минимума роль партии в управлении промышленностью.

Андропов, Хрущев, советская номенклатура, КПСС|Фото:

Реально обвинение, которое промелькнуло в материалах так называемого “следствия по делу Берии” – это то, что он хотел партаппарат лишить главенствующей роли. В этом отношении Берия шел по пути Сталина, который впервые задумался о том, чтобы свести партию к таким функциям как пропаганда идеологии и подготовка кадров, еще в 1939-1940 годах, – рассказывает историк Андрей Фурсов. – Затем началась война, после окончания которой было не до того. В 1952 году Сталин вернулся к идее переместить реальную власть в Совет министров. И очень показательно, что после смерти Сталина Маленкову пришлось выбирать между двумя позициями: первого секретаря партии или председателя Совета министров – и он выбрал председателя Совета министров, потому что он считал, что власть перейдет именно туда. И Берия двигался по тому же пути”.

Корейцы в трауре по Сталину|Фото: mp.weixin.qq.com

Не меньшую активность проявлял Берия в международных делах. Он сделал многое для прекращения войны межу Северной и Южной Кореями. Внутри страны Берия собирался снять паспортные ограничения, ввести разумную амнистию для заключенных. Внешнеполитические планы и экономические преобразования так и не увидели свет, потому что Хрущев и его команда нанесли “упреждающий удар”, рассказывает Андрей Фурсов:

“Человек, тесно связанный с Хрущевым, Вальтер Ульбрихт, спровоцировал волнения в Берлине в июне 1953 года. Берия туда срочно вылетел. И вылетел как раз на столько дней, на сколько заговорщикам было нужно, чтобы подготовить удар. Берия, действительно, не ожидал этого удара. Кроме того, он был занят и водородной бомбой, и МГБ, и Берлином. То есть, он тащил огромный воз и полагал, что в этой ситуации ему ничего не угрожает. Он допустил ошибку, которая стоила ему жизни”.

Хрущев Никита Сергеевич |Фото: cucek.net

Придя к власти, Хрущев обвинил Берию в организации массовых репрессий, переписал историю в прямом смысле – всем владельцам Советской энциклопедии, как рассказывают авторы фильма – было отправлено уведомление с рекомендацией вырезать лезвием статью про Лаврентия Берию и самостоятельно вклеить присланный новый листок с другой статьей. На политическом уровне Хрущев определил Берию в авантюристы: “Ловкость, нахальство и наглость – основные качества Берии” – удивительно точный автопортрет получился. Передовицы в “Правде” намекали на моральное разложение в окружении Берии, хотя никто из семьи и близкого окружения не дал показаний против Лаврентия Павловича, даже его первая жена о чем рассказывают в фильме. Открытым остается до сих пор вопрос о том, когда и как арестовали Берию или ареста не было родственники склоняются к версии, что Берию убили сразу же, без суда и следствия, у себя дома. Был ли реальный суд? Были ли у следствия документы и доказательства? Это до сих пор доподлинно неизвестно.

“Думаю, никакого суда не было и никто не стал бы держать этого человека до суда – убили его сразу же, в июне, а потом разыграли фарс, – комментирует Андрей Фурсов. – Чтобы оправдать себя в общественном мнении, а его низвергнуть, Хрущев использовал два приема: во-первых, всем внушили, что Берия – шпион всех иностранных разведок мира, это, конечно, полная ерунда. А во-вторых, следующей ложью стало то, что он кровожадный секс-маньяк. То, что он не секс-маньяк, уже много раз опровергнуто. Выбор этого “греха” объясняется тем, что советское общество было пуританским, и если вы кого-то хотите скомпрометировать, то нужно обвинить его в том, о чем и говорить вообще неприлично”.

В докудраме подводят итог: “В 2002 году Верховная коллегия суда Российской Федерации окончательно признала Лаврентия Берию лицом, не подлежащим реабилитации. Причастность к массовым репрессиям и организация депортации народов перевесила все, что Берия сделал для страны. Обеспечение обороноспособности в военные и послевоенные годы, организацию масштабных работ по созданию атомной бомбы и ракетно-космических войск, без которых СССР не смог бы установить паритет с США. Попытки демократизировать систему, облегчить жизнь заключенных в ГУЛАГе, реабилитации”.

Дом Берии, акция две гвоздики товарищу Берия|Фото: anticomprador.ru

Возможно, благодаря таким фильмам однажды мы на официальном уровне вернемся к вопросу о реабилитации?

“Восстанавливается правда потому, что есть запрос у населения, и внешнеполитическая ситуация подталкивает эту правду рассказать, – говорит Андрей Фурсов в беседе с Накануне.RU. – Несмотря на чернуху, которую придумывали, транслировали с 90-х, у людей совершенно другое отношение к советскому прошлому. Все получается так, как сказал Сталин: “Когда я умру, на мою могилу нанесут много мусора, но ветер времени безжалостно сметет его”. Так оно и выходит. Если России суждено сохраниться, то памятники Сталину будут во всех городах, а памятник Дзержинскому вернется туда, откуда его снесла перестроечная шпана”.

===============================================================================

Рекомендуем:

Сын за отца отвечает: Мой отец Лаврентий Берия

Лаврентий Берия: оболганный Герой Советского союза

===============================================================================

Елена Кирякова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Берия на Первом канале. Почему он вернулся вовремя.
... начали показывать цикл документальных фильмов «Страна Советов. Забытые вожди» (производство «Медиа-Стар» при ...ещё одну грань идеологии проекта «Забытые вожди». Рассказ о каждом из .... Кстати, об уроках истории. «Забытые вожди» в названии сериала на Первом...
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
...субъективные обстоятельства. После смерти вождя Советского народа Генералиссимуса Советского... клика оболгали, очернили историю Страны Советов. Облыжно обвинили прежнее руководство..., к сожалению ныне основательно забытое, времяпрепровождение, как чтение книг...
День забытой контрреволюции
...агентуры в 8 (!) странах одновременно. Тогда же ... к сожалению, почти забытом факте, довольно подробно рассказывается... 1927 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР Л... Сокольниковым капитулировали зиновьевцы, вождь которых согласился покаяться, ...
Бэкграунд, выпуск-263 за 30 июня 2012
... и воспитания, своеобразную визитную карточку страны Советов, где лозунг «Всё лучшее – ...один аспект – это популяризация такого забытого сейчас слова как романтизм. Мы... памятник Владимиру Ильичу Ленину – вождю мирового пролетариата, благодаря которому массам...
“Бектал” – Великие Калифорнийские Каменщики
... семейство Бекталов испытывало к Стране Советов. Не говоря уж о...в каком-то богом забытом уголке планеты. Обязательным условием... к югу, пассионарный вождь Саддам Хусейн поливал несчастные...прямого давления со стороны Совета национальной безопасности гарантии ...
Сталинский путь к финансовой самостоятельности
...большей части торговли СССР со странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), созданной ...большинства других стран СЭВ отошли от предложений великого вождя, постепенно ...развития благосостояния народа. Источники: Забытая идея без срока давности Зверев...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>