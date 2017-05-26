Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 мая 2017

Коалиция во главе с США за месяц убила больше сирийцев, чем террористов

При авиаударе ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США погибли, по меньшей мере, 35 мирных граждан.

Об этом пишет РенТВ со ссылкой на France Presse

Удар был нанесен по подконтрольному «Исламскому государству» (запрещена в РФ) городу на востоке Сирии.

Согласно данным «Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека», который находится в Лондоне, удар совершен по городу Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

Также в центре отметили, что с 23 апреля по 23 мая коалиция во главе с США уничтожила больше мирных граждан, чем террористов.

«За период с 23 апреля по 23 мая в результате ударов американской коалиции погибло 355 человек. Среди них 225 гражданских, включая 44 ребенка и 36 женщин, а также 122 члена ИГИЛ и 8 представителей режима», – говорится в сообщении.

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СРОЧНО: ВКС России уничтожили огромную колонну ИГИЛ в Сирии — впечатляющие кадры (ВИДЕО)

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Обнародовано видео уничтожения большой колонны техники ИГИЛ, которая двигалась для нападения между восточным Каламуном и восточным Хомсом. «Большой конвой ИГИЛ* был уничтожен российской военной авиацией в сельской местности провинции Хомс», — только что сообщил «Русской Весне» военный источник из САР. После первого мощного взрыва уцелевшие террористы на автомобилях начали разбегаться, как крысы, но их продолжали настигать новые удары. Ракетно-бомбовые удары убили большое количество бандитов. Об этом свидетельствуют неподвижно стоящие машины, чьи пассажиры даже не пытаются уехать или убежать. Экипажи пикапов ИГИЛ были убиты боевыми поражающими элементами авиационных бомб. Сообщается, что большие силы ИГИЛ готовились к нападению в районе «Треугольника Заза» в сельской местности на юго-востоке провинции Хомс, где Сирийская армия при поддержке ВКС РФ ведет наступление в направлении границ с Ираком и Иорданией. На кадрах можно увидеть около 40 военных пикапов и грузовиков с террористами. Общая численность боевиков в таком конвое вполне могла достигать 200 — 300 человек. Беспилотник следил за колонной и осуществлял наведение на пикапы боевиков. Уничтожение колонны произошло минувшим вечером в темное время суток. «Треугольник Заза» — развилка дорог между Дамаском и Хомсом, расположенная на трассе Багдад — Д​амаск в регионе Восточная Бадия, недалеко от границ с Ираком и Иорданией. Читайте также: Яркие кадры: Ударные вертолеты Ми-35 ВКС РФ наносят град ударов, прикрывая наступление Армии Сирии на Дейр эз-Зор (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Разгром ИГ в Хомсе: Сирийские войска освободили три города от террористов

В результате сегодняшнего рейда бронетанковой группы сирийской армии к юго-западу от Пальмиры были освобождены города Барда, Аль-Бусайра, район Аль-Саввана и горная цепь Закакият Халил.

Следующий рывок механизированного подразделения ВС САР был проведен к заброшенному городу Улания, который удерживали «умеренные» повстанцы.

Однако, боевики не приняли боя, и после серии непродолжительных перестрелок, во второй половине дня отступили из населенного пункта. Таким образом, город Улания перешел под контроль сирийских военных

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Террористы в Сирии и Ираке действуют в интересах США, — Иран

Президент США Дональд Трамп совершил свой первый визит в Саудовскую Аравию — страну, которая массово направляет молодых людей в Сирию и Ирак, где они становятся террористами, для Вашингтона эта молодежь является инструментом для продвижения собственной политики, считает секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. «Иран уже четыре десятилетия борется с терроризмом, мы потеряли несколько тысяч человек в этой войне… Американцы после 11 сентября 2001 года тоже поняли, что такое терроризм. Но при этом Трамп совершил свой первый визит именно в ту страну, которая, как на заводе, штампует террористов. Ваххабитское мышление, деньги, полученные от продажи нефти, политическое недовольство, вызванное наследственным правлением, — все это способствует радикализации молодежи. Но дестабилизировать ситуацию в Эр-Рияде ей не дают, зато не препятствуют отправке молодых людей в Сирию, Йемен и Ирак. Производство террористов поставлено на конвейер», — заявил Шамхани в интервью газете «Коммерсант». По его словам, «сегодня террористы в Сирии и Ираке являются инструментом для продвижения политики США». «Единственная коалиция, которая имеет на своем счету успехи в борьбе с терроризмом в регионе, это коалиция Ирана, России, Сирии и Ирака», — добавил Шамхани. Читайте также: Трамп грубо оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО (ВИДЕО)

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Смерть с небес: ИГИЛ публикует кадры атак самолетов и вертолетов ВКС России в Алеппо (+ФОТО, ВИДЕО)

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Как сообщала «Русская Весна», Сирийская армия и ВКС России буквально выдавливают ИГИЛ из провинции Алеппо, прорываясь к границе с Раккой. В течение нескольких месяцев от террористов были освобождены около двухсот населенных пунктов и сотни квадратных километров территории. Кроме поселков были освобождены и города, превращенные боевиками ИГИЛ в настоящие крепости. Военная авиация ВКС России играет большую роль в этом наступлении «Тигров», подразделений Вооруженных сил Сирии, «Хезболлы» и их союзников. Боевые самолеты ежедневно наносят большое количество ударов по позициям и линиям коммуникаций террористов, мешая им перебрасывать подкрепления и совершать контратаки. Медиа-крыло ИГИЛ* регулярно публикует фотографии российской авиации, которая бомбит их позиции. На кадрах показаны: истребитель Су-30СМ, штурмовик Су-25 «Грач», фронтовые бомбардировщики Су-24, боевые вертолеты Ми-25 (экспортный вариант Ми-24) и транспортно-боевые Ми-8. «Русская Весна» сделала подборку последних фото из восточной части провинции Алеппо, на которых запечатлена боевая работа ВКС РФ и ВВС САР. Напомним, что в последние дни Сирийской армии удалось освободить целый ряд населенных пунктов и районов, прорвавшись на равнины Маскана. Подробнее в материале: Коллапс ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ крушат оборону боевиков в Алеппо, приближаясь к Ракке (КАРТА) Войска угрожают в ближайшее время выйти к последней крепости ИГИЛ в Алеппо — городу Маскана. Последнее продвижение Tiger Force свидетельствует о намерении Верховного командования обойти цитадель группировки с флангов и окружить с трех сторон. Сейчас армейцы находятся всего в 6 километрах к юго-востоку от Масканы, на линии фронта у деревни Аджзия. За одну лишь среду «Тигры» под руководством генерала Сухейля Аль-Хасана освободили 5 поселков от исламистов. Читайте также: Яркие кадры: Ударные вертолеты Ми-35 ВКС РФ наносят град ударов, прикрывая наступление Армии Сирии на Дейр эз-Зор (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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