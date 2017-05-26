Равенство перед законом и перед Путиным. О жанре «Челобитная Царю»

Перед законом все равны, но известные режиссеры равнее.

Не первый раз разыгрывается в СМИ спектакль под названием "Челобитная Царю" в исполнении ярких представителей искусства и политики. Эти знаменитые и популярные в своих отраслях деятельности люди считают своим священным долгом эдак поправить и наставить родное правосудие.

Цель спектакля – как можно публичнее добраться до президента Путина в письменном или устном виде и рассказать ему, что вот такой-то человек из их тусовки точно ни в чем не виноват. Это все "кровавая гэбня" и ошибки следствия. Уж они-то (актеры, режиссеры, научные деятели, медики и т.п.) это точно знают и в этом точно разбираются.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что режиссер Кирилл Серебренников в чем-то виновен. Более того, он еще даже не проходит как обвиняемый или подозреваемый в хищении 200 млн. руб., а всего лишь состоит в статусе свидетеля. А его уже активно пытаются отмазать! Зачем же подтверждать русскую народную поговорку то про вора и шапку?

То же самое в свое время касалось и других громких фигур – Ходорковского например, Белых, Улюкаева и т.п. Все просят Путина заступиться за невинную овечку – причем если верить господам заступникам, в России, люто охваченной коррупцией и воровством, как таковых воров и коррупционеров нет! Все невиновны, всех подставили! А те, кто подставляли – тоже будут невиновны, если их привлечь за подставу…

Это вообще что такое? Как эти господа представляют себе выколачивание у Путина именных индульгенций – причем в самом что ни на есть массовом порядке? Ты, Путин, скажи там, чтобы вот этого особо не трясли, не осудили на много – а лучше вообще выпустили! Или, может быть, речь идет о том, чтобы его судили по справедливости? А других тогда как? Как обычно, не по справедливости? А потом все эти же люди будут говорить о верховенстве закона, права и о равенстве всех перед законом!

Если какой то суд вынес неправомерное решение – для этого всегда есть вышестоящий суд. Путин тут при чем вообще? К чему эти открытые письма, постоянные стенания в СМИ личные обращения – вроде того, что сделал только что актер Миронов по поводу Серебренникова? Сделать процесс громким и создать ему ангажированность? Так это же явное давление на суд и присяжных (если они есть).

А представьте себе, вдруг будет доказано, что действительно брал, участвовал или потакал? Что будут делать все эти знаменитости, подписавшие письмо Путину если вдруг выяснится "ужасное": такой прекрасный человек и режиссер как Серебренников – и воровал!

Получается, они будут уже подельниками во всех этой истории?

По материалам Валерий Петров

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/18710/-