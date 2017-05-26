Главная » Самое самое

Равенство перед законом и перед Путиным. О жанре «Челобитная Царю»

09:00. 26 мая 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

2

Перед законом все равны, но известные режиссеры равнее.

Не первый раз разыгрывается в СМИ спектакль под названием "Челобитная Царю" в исполнении ярких представителей искусства и политики. Эти знаменитые и популярные в своих отраслях деятельности люди считают своим священным долгом эдак поправить и наставить родное правосудие.

Цель спектакля – как можно публичнее добраться до президента Путина в письменном или устном виде и рассказать ему, что вот такой-то человек из их тусовки точно ни в чем не виноват. Это все "кровавая гэбня" и ошибки следствия. Уж они-то (актеры, режиссеры, научные деятели, медики и т.п.) это точно знают и в этом точно разбираются.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что режиссер Кирилл Серебренников в чем-то виновен. Более того, он еще даже не проходит как обвиняемый или подозреваемый в хищении 200 млн. руб., а всего лишь состоит в статусе свидетеля. А его уже активно пытаются отмазать! Зачем же подтверждать русскую народную поговорку то про вора и шапку?

То же самое в свое время касалось и других громких фигур – Ходорковского например, Белых, Улюкаева и т.п. Все просят Путина заступиться за невинную овечку – причем если верить господам заступникам, в России, люто охваченной коррупцией и воровством, как таковых воров и коррупционеров нет! Все невиновны, всех подставили! А те, кто подставляли – тоже будут невиновны, если их привлечь за подставу…

Это вообще что такое? Как эти господа представляют себе выколачивание у Путина именных индульгенций – причем в самом что ни на есть массовом порядке? Ты, Путин, скажи там, чтобы вот этого особо не трясли, не осудили на много – а лучше вообще выпустили! Или, может быть, речь идет о том, чтобы его судили по справедливости? А других тогда как? Как обычно, не по справедливости? А потом все эти же люди будут говорить о верховенстве закона, права и о равенстве всех перед законом!

Если какой то суд вынес неправомерное решение – для этого всегда есть вышестоящий суд. Путин тут при чем вообще? К чему эти открытые письма, постоянные стенания в СМИ личные обращения – вроде того, что сделал только что актер Миронов по поводу Серебренникова? Сделать процесс громким и создать ему ангажированность? Так это же явное давление на суд и присяжных (если они есть).

А представьте себе, вдруг будет доказано, что действительно брал, участвовал или потакал? Что будут делать все эти знаменитости, подписавшие письмо Путину если вдруг выяснится "ужасное": такой прекрасный человек и режиссер как Серебренников – и воровал!

Получается, они будут уже подельниками во всех этой истории?

 

 

По материалам Валерий Петров
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/18710/-

Метки: коррупция, общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как В.Путин моментально загнал Украину в НАТО
...современных оранжевых революций: «Свобода! Равенство! Братство!», - как якобы единственно...   УКРАИНА. ЧЕРЕДА ОШИБОК В.ПУТИНА  Перед тем как писать эту статью...реабилитацией нацизма» старательно лоббировали принятие закона о недопустимости отрицания (критики)...
Акция! Ювенальный вампир должен быть убит!
....ru/ 2. Председателю Правительства РФ: Путину Владимиру Владимировичу, 103274» г. Москва... и к законам Российской Федерации, на идеалах мира, терпимости, свободы, равенства и..., чтобы после лишения Инги материнства передать его в приёмную семью. * * * ......
Существует ли "российская нация"? Часть 1
...ответить на геополитические вызовы, существующие перед Россией, которая при этом ...-то миражами, всепланетным коммунизмом, равенством и братством с далекими народами...загонишь, дело тонкое. Сегодняшний призыв Путина принять „закон о российской нации“ – это...
Путин и Шевчук о "Маршах несогласных": диалога не получилось
...проходили. Только гражданское общество и равенство всех перед законом - всех абсолютно: и ...: Да. Путин: Очень высокий. Конечно, все должны соблюдать закон. Это совершенно...Прежде всего, ориентироваться на закон. Путин: И на закон, конечно, ориентироваться. И ...
А мы ищем Русскую национальную элиту..?
...-под государственного контроля. Там свой закон. Своя таможня. Своя полиция. .... Для нас же стоит знак равенства: либерализм = антирусский фашизм, смертельно ... центры силы объединяет страх перед возвращением Путина. Они понимают: Путин способен, вернувшись в...
Кому в России нужен закон о семейном насилии?
... Российской Федерации. В. В. Путин посоветовал лоббистам закона не торопиться и вынести... принципов. В первую очередь принцип равенства перед законом и судом, который запрещает любые...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>