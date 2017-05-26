Немцы о Сталинграде. Для тех, кто еще не разобрался. Воспоминания.

Немцы о Сталинграде. Воспоминания пленного немца. И для тех, кто еще не разобрался.



"Мы наступали с мыслью о своей священной миссии - победить русского, советского недочеловека. Я тоже так думал, потому что нам внушили, что мы лучше, чем они"

Hans-Erdmann Schonbeck 24 panzer divizion.