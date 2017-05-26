Немцы о Сталинграде. Для тех, кто еще не разобрался. Воспоминания.
12:39. 26 мая 2017 Просмотров - 237 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Немцы о Сталинграде. Воспоминания пленного немца. И для тех, кто еще не разобрался.
"Мы наступали с мыслью о своей священной миссии - победить русского, советского недочеловека. Я тоже так думал, потому что нам внушили, что мы лучше, чем они"
Hans-Erdmann Schonbeck 24 panzer divizion.
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Жуков говорил о гитлере-сталине и сталинградской мясорубке-”столкнулись два барана”