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Немцы о Сталинграде. Для тех, кто еще не разобрался. Воспоминания.

12:39. 26 мая 2017 Просмотров - 237 Один комментарий Опубликовал:

Немцы о Сталинграде. Воспоминания пленного немца. И для тех, кто еще не разобрался.
 

"Мы наступали с мыслью о своей священной миссии - победить русского, советского недочеловека. Я тоже так думал, потому что нам внушили, что мы лучше, чем они"

Hans-Erdmann Schonbeck 24 panzer divizion.

 

Метки: вов, история
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Один комментарий»

  • 69 -31
    Insaider 26 мая 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
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    Жуков говорил о гитлере-сталине и сталинградской мясорубке-”столкнулись два барана”

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