Навальный удалил видео про Ковальчука: лжец твое второе имя!

Невезение оппозиционера Алексея Навального уже стало системой. Громкие расследования превращаются в пыль, как только независимые журналисты или въедливые эксперты начинают разбирать их детально, выискивая несуразности, грубые ошибки и просто враньё. Такая же судьба постигла и «расследование» о якобы «владельце СМИ всея Руси» Юрии Ковальчуке.

Крикливое заявление Навального: «Я, честно говоря, сам не знал, что всё ТВ в России принадлежит буквально одному чуваку», просто не выдержало проверки. Как итог, видеоролик с расследованием был удален, якобы для уточнения всех обстоятельств.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что именно совладелец «Национальной медиа группы», «зловещий путинский друг» и председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук подмял под себя большую часть российских телеканалов. Скрипя зубами, Навальный признал, что в ролике содержится ложь и «фактические ошибки».

Ошибки, говоришь, вкрались? Фактические? После такого признания не стоит юлить, а нужно сразу признать: расследование - ложь от начала и до конца. Журналист сайта Ведомости, Ксения Болецкая, уже перечислила все допущенные в ролике ошибки. Ярмыш же продолжает дезинформировать пользователей социальных сетей:

Какой вывод можно сделать? ФБК готовит очередную порцию лжи, только более правдоподобную. «Работа над ошибками» пока еще не закончена, но ведь тема для Навального и Ко «крайне интересная». Не менее интересны и обнаруженные журналистом Болецкой ошибки в ролике Навального.

Во-первых, в ролике утверждалось, что «Газфонд», которым управляет УК «Лидер» Ковальчука, владеет контрольным пакетом «Газпромбанка». Тот, в свою очередь, является единственным акционером «Газпром-медиа». И все бы ничего, если бы Ковальчук не продал УК «Лидер» еще в 2014 году и не имел долю в «Газфонде» меньше контрольной.

Во-вторых, НМГ Ковальчука не может контролировать «Первый Канал», владея всего лишь четвертью акций, а не контрольным пакетом. Да и принадлежность Ковальчуку 25% холдинга «СТС Медиа» вызывает вопросы. НМГ всего лишь миноритарный акционер компании, которая владеет 25% «СТС Медиа» и не более того. Пакет-то неконтролирующий.

И таких несовпадений с избытком, что никого уже не удивляет после истории с российским бизнесменом Алишером Усмановым, изобличившим ложь Навального в своем видеообращении к интернет-пользователям. До Усманова были и другие. Так, Дмитрий Аграновский, адвокат оппозиционера Развозжаева, также обвинил Навального во лжи, комментируя его заявление о сборе денег и оказании помощи осужденным по «болотному делу». Да и реакция общественности не заставила себя долго ждать. Найдутся желающие разобрать детально и другие «разоблачения» Навального, так что скоро ему придется удалить и остальные видеоролики.

Громкие заявления, обещания, бездоказательные обличения – вот на чем строятся расследования ФБК Навального. Попытка манипулировать сознанием пользователей соцсетей, выдавать желаемое за действительное, изображая кипучую деятельность ради пиара. И таковы все расследования ФБК: ляпы и клевета. С таким подходом к делу ему не один ролик придется удалить с канала. Да, Навальный, ты как был лжецом, так им и остался.