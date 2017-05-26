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Кудрин разоблачил пять мифов, а мы разоблачаем один про Кудрина

19:04. 26 мая 2017 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал:

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Говоря об угрозе со стороны внешне привлекательных «простых решений», экс-глава Минфина разоблачает пять «мифов», воплощение которых, по словам Кудрина, представляет наибольшую угрозу для экономики страны.

К числу таких «мифов» Кудрин относит, в частности, утверждения о пользе возвращения к регулируемому курса рубля и даже его фиксации на заниженном уровне. По мнению сторонников, такая мера могла бы усилить позиции российских производителей, работающих на стратегию импортозамещения.

«Хотя режим регулируемого обменного курса может ненадолго обеспечить иллюзию стабильности, уже в среднесрочной перспективе он, скорее всего, приведет к кризису платежного баланса», — предупреждает Кудрин.

Опасным Кудрин считает и использование российским ЦБ политики количественного смягчения. Глава ЦСР отмечает, что в тех странах, где эта политика используется, она была введена в условиях угрозы дефляции, тогда как в России предоставление дополнительной ликвидности на льготных условиях ускорит инфляцию и увеличит давление на рубль.

«Предлагаемое некоторыми авторами адресное использование такой эмиссии — ограничение в целях, на которые она может быть потрачена, — не спасет. Даже если предположить, что первоначально все выданные ЦБ кредиты будут израсходованы в строгом соответствии с инвестиционными требованиями, на втором шаге они все равно окажутся на валютном и потребительском рынках — через выплату зарплаты, оплату работы подрядчиков, покупку оборудования и так далее», — пояснил Кудрин.

Еще одним способом ускорить экономический рост называют расширение денежного предложения, что позволило бы накачать экономику деньгами и повысить доступность кредитов, в том числе долгосрочных. Однако, по словам Кудрина, увеличение денежной базы чревато ростом потребительских цен, а вот положительный эффект в сфере кредитования отнюдь не гарантирован.

«Сегодня краткосрочное кредитование доминирует в России из-за неопределенности макроэкономических условий, высокой инфляции, плохого инвестиционного климата и недостаточного развития финансовых институтов. Наш относительно низкий уровень монетизации является не причиной слабости финансовой системы, а ее следствием», — отметил Кудрин.

К числу недопустимых мер глава ЦСР отнес также ускоренное снижение процентной ставки с целью введения в строй простаивающих в настоящее время производственных мощностей. По мнению сторонников такой меры, она позволила бы ускорить рост ВВП, однако Кудрин уверен, что свободных мощностей в промышленности не так много, чтобы ради стимуляции их использования идти на разгон общей инфляции.

Глава ЦСР также уверен в недопустимости отказа ЦБ от таргетирования инфляции, на чем настаивают сторонники немонетарных методов, например​ ограничения тарифов монополий.

http://www.rbc.ru/economics/22/05/2017/5922b6e19a7947e42122db0c

Проще говоря, постулаты Кудрина прежние. На курсе рубля должны спекулировать кто ни попадя, страну надо душить отсутствием денег, кредиты должны быть дорогими и недоступными, а процентная ставка должна расти.

Дешевые кредиты, деньги в экономике, оптимальные валютные курсы - все это не для России.

Самый большой миф про Кудрина - это то, что у него якобы есть собственные мозги, ибо Кудрин либо марионетка-предатель, либо идиот. Другого не дано.

Источник: http://zergulio.livejournal.com/

Метки: политика, Россия, экономика
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2 коммент.»

  • 844 700
    jackomb 26 мая 2017 в 20:23 Ссылка Пометить
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    Говоря об угрозе со стороны внешне привлекательных «простых решений», экс-глава Минфина разоблачает пять «мифов», воплощение которых, по словам Кудрина, представляет наибольшую угрозу для экономики страны.
    А мне кажется, что сам Кудрин является угрозой. И он совсем не идиот, а советник (на минуту) самого Путина! Не знаю радоваться или огорчатся, но такого советника нужно отправить на пенсию.

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  • 993 820
    Юрий Чалый 26 мая 2017 в 20:36 Ссылка Пометить
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    Самый большой миф про Кудрина – это то, что у него якобы есть собственные мозги, ибо Кудрин либо марионетка-предатель, либо идиот. Другого не дано.
    Часто одно другому не мешает. Можно быть одновременно иностранным агентом и тупым.

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