Главная » Мировоззрение

Кем быть?

14:56. 26 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Если бы Владимир Маяковский жил и писал в современной России)

 

1

У меня растут года,

Будет и семнадцать.

Где работать мне тогда,

Чем заниматься?

Нужные работники —

Каспаровы и Сотники!

Статью придумать мудрено:

Сначала мы берём дерьмо

И начинаем складно врать

И тут же лайки собирать.

А если очень повезёт —

То иноСМИ всё понесёт.

Подписчики — как из ведра

И звание героя дня.

Бывает, правда, стрёмно,

Но бьют совсем не больно...

Журналистом хорошо,

Но Навальным — лучше,

В ФБК бы я пошёл,

пусть меня научат.

Борьба с коррупцией везде.

И с довольной рожею

Ему всегда, ему весь день

Ходить в зелёнке можно.

Большие и дети — возьмите буклетик,

Расследования разные, — найдёшь любые —

Надуманные, гладкие и заказные!

Да, Навальным — хорошо.

Но режиссёром — лучше.

Я бы в Райкины пошёл —

Пусть меня научат.

Мерцает сцена новая —

По ней, скользя,

Актриса стонет голая —

Уйти нельзя.

Ведь это искусство.

Оно — не для всех.

Выглядит гнусно,

Но ждёт успех!

Денег немеряно

Стоит оно.

На афише забавно —

На сцене дерьмо.

Да... Режиссёрам — хорошо,

Но либералом — лучше

В оппозицию пойду,

Пусть меня научат.

Одеваю кеды я

И беру плакатик —

Селфи, музыка, друзья —

Мы идём на пати.

Бояться не надо

Полиции и мамы,

Соберёмся в кучку,

Обсудим текучку.

Десять тысяч за полдня —

Это будет круто.

И в ютубе про меня

Репортаж замутят.

Тренды переворошив,

Намотай себе на ус —

Муд@ки все хороши,

 

Выбирай на вкус!

 

Юлия Витязева

https://cont.ws/@vityzeva/624351

Метки: мировоззрение
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-309 за 22 июня 2013
...с кем идти в будущее, а значит – кем быть и ...корни и исконный смысл бытия, накопленный поколениями багаж культуры...судьбоносным выбором: с кем быть и кем быть. Быть с единокровными братьями...катапультирование в элиту приходится быть более изобретательными и ...
Интервью с ополченцем. Я ни с кем мириться не буду. Мы с Украиной на разных полюсах
... напротив, очень важно. Ты вообще кем себя ощущаешь — украинцем, немцем, казахом...- особенно черных рэперских: все хотели быть похожими на группу Wu-Tang... надеялся - просто понял, с кем он жил в одной стране.... А сейчас мало с кем церемонятся и на заслуги не...
Позывной «Корреспондент»: каково это — быть воюющим журналистом? (ФОТО)
... постоянно спрашивают: каково это — быть воюющим журналистом, и почему я... тысячекратно выверенное сообщение стали кем-то восприниматься как угроза ... бы ни случилось, с кем бы ни пришлось мне служить...переводе в другое подразделение был кем-то переписан и — из...
«12 июня для России не просто «черный день»...»
...Таджикистан, Молдавию, Армению. Может быть, сохранить при этом часть Прибалтики... равно, где жить, с кем быть — тогда совсем другое дело....Я отвечал: «Да, приходится быть следователем». «То, что происходило ... Я думаю: не может быть такого. Вдруг смотрю — газета...
Карфаген-Демократия должна быть и будет разрушена. Что взамен?
...д. Кроме того. С кем именно подписывать предлагаемый Договор ...и завуалировано... Так может быть хватит быть дураками? Сколько можно ..., понятие НАРОДОВЛАСТИЕ не может быть Украинским, или Грузинским, или...для напряжения и конфликтов между кем бы то ни было....
Насколько полезны школа и ВУЗ?
... нему приспосабливаться, надо стараться быть личностью, а не членом ... жизни. Надо выбор делать, кем быть, к чему душа лежит. А... совершенно не готовит студента быть специалистом в выбранной им ... времяпрепровождение, какое только может быть. Хорошо хоть я после...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>