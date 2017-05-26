Кем быть?
Если бы Владимир Маяковский жил и писал в современной России)
У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?
Нужные работники —
Каспаровы и Сотники!
Статью придумать мудрено:
Сначала мы берём дерьмо
И начинаем складно врать
И тут же лайки собирать.
А если очень повезёт —
То иноСМИ всё понесёт.
Подписчики — как из ведра
И звание героя дня.
Бывает, правда, стрёмно,
Но бьют совсем не больно...
Журналистом хорошо,
Но Навальным — лучше,
В ФБК бы я пошёл,
пусть меня научат.
Борьба с коррупцией везде.
И с довольной рожею
Ему всегда, ему весь день
Ходить в зелёнке можно.
Большие и дети — возьмите буклетик,
Расследования разные, — найдёшь любые —
Надуманные, гладкие и заказные!
Да, Навальным — хорошо.
Но режиссёром — лучше.
Я бы в Райкины пошёл —
Пусть меня научат.
Мерцает сцена новая —
По ней, скользя,
Актриса стонет голая —
Уйти нельзя.
Ведь это искусство.
Оно — не для всех.
Выглядит гнусно,
Но ждёт успех!
Денег немеряно
Стоит оно.
На афише забавно —
На сцене дерьмо.
Да... Режиссёрам — хорошо,
Но либералом — лучше
В оппозицию пойду,
Пусть меня научат.
Одеваю кеды я
И беру плакатик —
Селфи, музыка, друзья —
Мы идём на пати.
Бояться не надо
Полиции и мамы,
Соберёмся в кучку,
Обсудим текучку.
Десять тысяч за полдня —
Это будет круто.
И в ютубе про меня
Репортаж замутят.
Тренды переворошив,
Намотай себе на ус —
Муд@ки все хороши,
Выбирай на вкус!
Юлия Витязева
https://cont.ws/@vityzeva/624351