Если бы Владимир Маяковский жил и писал в современной России)

У меня растут года,

Будет и семнадцать.

Где работать мне тогда,

Чем заниматься?

Нужные работники —

Каспаровы и Сотники!

Статью придумать мудрено:

Сначала мы берём дерьмо

И начинаем складно врать

И тут же лайки собирать.

А если очень повезёт —

То иноСМИ всё понесёт.

Подписчики — как из ведра

И звание героя дня.

Бывает, правда, стрёмно,

Но бьют совсем не больно...

Журналистом хорошо,

Но Навальным — лучше,

В ФБК бы я пошёл,

пусть меня научат.

Борьба с коррупцией везде.

И с довольной рожею

Ему всегда, ему весь день

Ходить в зелёнке можно.

Большие и дети — возьмите буклетик,

Расследования разные, — найдёшь любые —

Надуманные, гладкие и заказные!

Да, Навальным — хорошо.

Но режиссёром — лучше.

Я бы в Райкины пошёл —

Пусть меня научат.

Мерцает сцена новая —

По ней, скользя,

Актриса стонет голая —

Уйти нельзя.

Ведь это искусство.

Оно — не для всех.

Выглядит гнусно,

Но ждёт успех!

Денег немеряно

Стоит оно.

На афише забавно —

На сцене дерьмо.

Да... Режиссёрам — хорошо,

Но либералом — лучше

В оппозицию пойду,

Пусть меня научат.

Одеваю кеды я

И беру плакатик —

Селфи, музыка, друзья —

Мы идём на пати.

Бояться не надо

Полиции и мамы,

Соберёмся в кучку,

Обсудим текучку.

Десять тысяч за полдня —

Это будет круто.

И в ютубе про меня

Репортаж замутят.

Тренды переворошив,

Намотай себе на ус —

Муд@ки все хороши,

Выбирай на вкус!

Юлия Витязева

https://cont.ws/@vityzeva/624351