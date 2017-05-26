Как немецкий летчик «снял» верхушку Советской Армии

28 мая 1987 года на Красной площади приземлился самолет Матиаса Руста. 18-летний гражданин ФРГ прилетел в Москву из Гамбурга на четырёхместном лёгком самолёте «Цессна-172Б Скайхок»

МАРШРУТ ПОЛЕТА

13 мая Руст вылетел из немецкого аэропорта Итерзен и через пять часов приземлился на Шетландских островах. Затем двигался через пункты посадки Вагар (Фарерские острова), Кеблавик (Исландия), Берген (Норвегия), Хельсинки (Финляндия).

Утром 28 мая он взлетел с финского аэродрома, а через 20 минут вышел из зоны управления аэропорта. Руст прекратил связь с диспетчерской службой и в 13:00 исчез из воздушного пространства Финляндии. Диспетчеры запустили поиск. Спасатели обнаружили в море масляное пятно и предположили, что самолёт потерпел крушение. Руст же пересёк советскую границу возле города Кохтла-Ярве (Эстония) и взял курс на Москву.

Маршрут полета Матиаса Руста

В 18:30 он подлетел к Москве, сделал несколько кругов, снизился над Большой Ордынкой и, выждав зеленый сигнал светофора, сел на Большой Москворецкий мост и накатом доехал до Собора Василия Блаженного. В 19:10 Руст вылез из самолёта и стал раздавать автографы. Через 10 минут он был арестован.

ПОЧЕМУ НЕ СБИЛИ?

Когда началось расследование ЧП, генералы и полковники, отвечавшие за оборону воздушных границ страны, в голос твердили: это брехня, что «Сессна» прокралась в Москву незамеченной.

И представляли документы. Из них следовало, что радиотехнические подразделения ПВО, дислоцированные в Латвии, обнаружили лазутчика ещё в 14:10. Он не отвечал на позывные «свой-чужой», ему был присвоен номер 8255. Три зенитных ракетных дивизиона были приведены в боеготовность. Они повели нарушителя, но команды на уничтожение не получили. Хотя самолет, не отвечавший на запрос «Cвой — чужой», был сразу обнаружен нашими радиолокационными средствами. Первым его засек оператор РЛС рядовой Дильмагомбетов.

Он доложил об этом дежурному по пункту управления роты капитану Осипову. Потом «Сессну» Руста засек оператор другой станции — ефрейтор Шаргородский — и тоже сообщил о ней оперативному дежурному.

Но на вышестоящем КП выдачу информации «наверх» задержали минут на 15 — хотели разобраться, кто летит: нарушитель госграницы или нарушитель режима полетов. Информация, хотя и с запозданием, была передана по команде дальше. На перехват Руста взлетел истребитель старшего лейтенанта Пучнина.

Он дважды облетел «Сессну» и доложил на КП, что видит «легкомоторный самолет спортивного типа с полосой голубого цвета вдоль фюзеляжа». Поступи с земли приказ сбить нарушителя границы, даже не пришлось бы стрелять — достаточно было включить огненный меч форсажа, и на землю упали бы лишь обгоревшие обломки.

Матиас Руст после получения лицензии пилота.

Генерал Кромин, командующий Ленинградской армией ПВО, колебался. Он помнил инструкцию, введенную в действие после того, как на Дальнем Востоке был сбит южнокорейский «Боинг», якобы «по ошибке» нарушивший советскую границу. Инструкция запрещала сбивать пассажирские и легкомоторные самолеты.

Сходство самолета Руста с Як-12 ввела в заблуждение и нашего летчика, и Кромина. Решили, что в небе — нарушитель режима полетов, забывший включить режим опознавания или сломавший оборудование. Цель передали для сопровождения подразделениям Московского округа ПВО.

В воздух поднимались дежурные звенья МиГ-21, МиГ-23 с аэродромов Тапа, Андреаполь, Хотилово и Бежецк.

В районе псковского города Гдов «Сессну» обнаружили визуально. В 14:29 лётчики доложили на КП, что в разрыве облаков наблюдают «спортивный самолет типа Як-12 белого цвета с тёмной полосой вдоль фюзеляжа».

Самолёт Руста шел на небольшой высоте и с малой скоростью — примерно 140 км/ч. Наши реактивные истребители не могли «притормозить», чтобы идти рядом с ним. Они стрелой (примерно 2000 км/ч) пролетали над «Сессной», ожидая четких команд с земли. Но их не было. И пилоты уводили машины на свои аэродромы.

В районе Пскова шли учебные полеты авиаполка. Когда Руст полз к Москве, в полку произошла замена кода системы госопознования. Все летчики должны были строго в 15.00 сменить этот код. Но некоторые растяпы не сделали этого. И стали «чужими». В этом рое самолетов руководитель полетов, не разобравшись в ситуации, чохом присвоил всем истребителям признак «свой». В их числе оказалась и «Сессна» Руста. Так что к Москве он спокойно подходил под личиной «своего» (хотя и не знал этого).

Матиас Руст и его самолёт в первые минуты после приземления.

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ЗВЕЗДОПАД

Руст преподнес царский подарок Михаилу Горбачёву. У главного перестройщика страны сложились тяжелые отношения с военной верхушкой. Руководство армии во главе с министром обороны Сергеем Соколовым перешло в политическую оппозицию к Горбачеву. Но у того не было веских причин для смещения неугодных генералов. А случай с Рустом дал ему роскошный повод для этого. Собрав в Кремле высший генералитет, Горбачев рвал и метал.

— Я бы на вашем месте, товарищ Маршал Советского Союза, — обратился он к Соколову, — после такого позора написал рапорт об отставке!

В зале стало тихо, как в морге, встал Соколов и доложил:

— Считайте, товарищ Генеральный секретарь, что я его уже написал!

«Под раздачу» попал Главком ПВО страны — зам. министра обороны СССР Александр Колдунов.

Командующему войсками Московского округа ПВО генерал-полковнику Владимиру Царькову повезло — его назначили на должность в мае 1987 года (за несколько дней до события). Получив выговор, он пост сохранил.

Были сняты с должностей начальник радиотехнических войск, командующий армией ПВО, командир корпуса и командир дивизии той же 6-й армии. Стал пенсионером и комбриг войск ПВО полковник Чавкин.

Всего набралась почти дюжина генералов и более 20 старших офицеров, пенсионерами стали 34 высших и старших офицеров. Двоих отправили на нары.

Подполковник Карпец и майор Черных, непосредственно отвечавшие за сектор ПВО (хотя они первыми заметили нарушителя и доложили по команде «наверх»), были приговорены к четырем и пяти годам лишения свободы.

А ещё две сотни старших и младших офицеров ПВО были отстранены от занимаемых должностей до конца расследования ЧП ( 80% из них затем вернулись на свои посты с выговорами и очередные воинские звания получали с большой задержкой).

Впервые в истории ПВО страны «полетело» с постов такое количество офицеров.

Нарушитель воздушного пространства СССР германский пилот Матиас Руст во время судебного заседания в апреле 1987 года .

ВЕРСИИ

Поначалу превалировала версия об армейском разгильдяйстве.

Шли разговоры и о трусости высшего военного руководства, которое после скандала вокруг сбитого в 1983-м году нашим истребителем южнокорейского «Боинга», нарушившего воздушную границу СССР, боялось нагоняя из Кремля.

Позже появилась версия, что это якобы была операция западных спецслужб, согласованная с Горбачевым. Цель — сместить оппозиционную Кремлю верхушку армии.

Генерал армии Петр Дейнекин, Главком ВВС России в 1991-97 годах:

— Нет сомнений, что полет Руста был спланированной провокацией западных спецслужб. И проведена она с согласия и с ведома отдельных лиц из тогдашнего руководства СССР. На мысль о внутреннем предательстве меня наводит тот факт, что сразу после посадки Руста на Красной площади началась невиданная чистка высшего и среднего генералитета. Как будто специально ждали подходящего повода… Сбить «Сессну» могли столько раз, сколько было нужно.

Андрей Караулов, автор программы «Момент истины»:

— Полёт был подготовлен по прямому указанию Генерального секретаря ЦККПСС. Когда Руст приземлился в Москве, его баки были полны. Его дозаправляли. Под Старой Руссой, прямо на дороге. Спрашиваю Руста: «Хочешь, покажу тебе фотографию, как заправляют твой самолёт?». Руст не ответил, только глаза забегали по сторонам…

Генерал-полковник Леонид Ивашов:

— За три недели до прилёта Руста министр обороны маршал Соколов докладывал Горбачёву, как работает система ПВО. Когда маршал вернулся с доклада, то выяснилось, что совсекретные документы остались у Горбачёва на столе. Наутро я понесся в Кремль: «Михаил Сергеевич, министр был у вас на докладе и забыл карту». — «Не помню, где она, сам ищи…» Горбачёв карту не вернул…».

Полковник Олег Звягинцев, бывший зам.командира корпуса ПВО:

— Когда начались разборки, я вспомнил, что дня три у нас на севере страны не менялось радиолокационное поле. Обычно оно меняется каждый день. А тут — три дня! Дежурные ПВО засекли Руста мгновенно, как только он пересёк границу. Но в отчётах записали: «стая птиц»…

Игорь Морозов, депутат Госдумы РФ, участник спецопераций в Афганистане:

— Это блестящая операция западных спецслужб. Они смогли привлечь к осуществлению проекта лиц из ближайшего окружения руководства страны, причем точно просчитали реакцию Генерального секретаря ЦК КПСС. Цель была одна — ослабить позиции Советского Союза на международной арене.

ХРОНИКИ ВОЕННОГО БАРДАКА

Вот — один из документов расследования причин пролета Руста.

«В 14.29 28.5.87 г. дежурная РЛС 922-й отдельной радиолокационной роты (Локса) 4-й радиотехнической бригады 14-й дивизии ПВО (Таллин) обнаружила воздушную цель на высоте 600 м в территориальных водах СССР, идущую курсом на береговую черту. Цель следовала по международной трассе в направлении коридора № 1, информация о цели была выдана на КП радиотехнического батальона (Тапа), 4-й ртбр и РИЦ (разведывательный информцентр) 14-й дивизии ПВО. Информация о цели была отображена на экранах АРМ дежурного сокращенного боевого расчета КП 14-й д ПВО с 14.31.

Оперативный дежурный майор Криницкий Я. И. цель нарушителем госграницы СССР не объявил и продолжал уточнение характеристик и принадлежность вплоть до выхода её из зон видимости РЛС бригады.

Заместитель ОД КП 14-й дивизии ПВО по РИЦ майор Черных действовал безответственно. Имея реальную обстановку и зная, что цель идет со стороны Финского залива к береговой черте, он определил её и присвоил ей номер только с 14.37.

Оперативный дежурный КП дивизии подполковник Карпец И. В. не потребовал четких докладов, уточнения типа и характера цели, нарушив тем самым требования о немедленной выдаче цели на оповещение, и докладе на вышестоящий КП, и принятии решения на подъем дежурных экипажей для опознавания цели.

На КП 6-й отдельной армии ПВО по его команде цель была выдана только в 14.45. Таким образом было потеряно 16 минут времени, а главное – исчезла острота восприятия воздушной обстановки КП армии, исходя из того, что цель шла со стороны Финского залива и вошла в границы СССР.

Более того, ОД КП 656-го истребительного авиаполка (Тапа) лейтенант Филатов А. В., имея данные о цели с 14.31, в 14.33 привел в готовность № 1 дежурные истребители, неоднократно запрашивал разрешение на подъем истребителей, но подполковник Карпец И. В. подъем их разрешил только в 14.47.

Такие действия оперативного дежурного КП дивизии привели к тому, что было потеряно время»…

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ

Расим Акчурин, генерал-полковник в отставке, брат известного кардиолога Рената Акчурина:

— Я в ту пору был командующим зенитно-ракетными войсками ПВО СССР. В роковой момент проверял в Прибалтике Ленинградскую армию ПВО. Когда мне доложили, что пролетел легкомоторный самолет, поехал в соединения, которые его сопровождали. Если бы Руста сбили — даже его фрагментов собрать не удалось бы. Но мы не имели права применять средства ПВО по таким воздушным целям. Могли лишь принудить к посадке. Был проложен курс, велось сопровождение. Посадить его не получилось, потому что у истребителей и самолетика Руста слишком разные скорости.

ДЫРЫ ЗАЛАТАНЫ?

После строгого разбора «залета» система боевого дежурства ПВО была значительно подкорректирована. Но после падения СССР в 90-е годы, да и в начале 2000-х, из-за финансовых проблем и медленного обновления радиотехнических войск на некоторых участках воздушной границы России стали образовываться «дыры», в которые на легкомоторных самолетах, идущих на малых высотах, могли проникнуть шпионы или хулиганы. Лишь недавно над Россией удалось создать сплошное радиолокационное поле за счет постановки на боевое дежурство новых РЛС.

КАК НАКАЗАЛИ ЛАЗУТЧИКА?

Руст был обвинён в хулиганстве (его посадка, по мнению суда, угрожала жизни находившихся на Красной площади людей), нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. Руст заявил на суде, что его полёт был «призывом к миру». 4 сентября Руста приговорили к четырём годам лишения свободы. Но он вернулся в ФРГ уже 3 августа 1988 года после того как Андрей Громыко, Председатель президиума Верховного Совета СССР, подписал указ об амнистии. Руст провёл в заключении 432 дня. Потом его отправили в Германию. Там он лечился от психического заболевания и в больнице ножом порезал медсестру. Получил ещё один срок. Отсидел. Потом снова попался — на краже свитера в магазине…

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

1. Если рассчитать скорость «Сессны» и расстояние до Москвы, получается, самолёт «исчез» на 3 часа 20 минут с момента, когда он пересёк границу СССР. Это где же он летал? А может, ещё и пообедал в Старой Руссе?

2. Судя по опубликованным фото, Руст вылетел в рубашке и джинсах. В Москве он оказался в красном комбинезоне. В полёте переоделся? Но попробуйте переодеться в кабине маленького самолётика за штурвалом!

3. Почему заранее были срезаны троллейбусные провода на Большом Москворецком мосту?

4. Каким чудом полёт Руста на Красной площади сняли с нескольких точек на профессиональные телекамеры? Одна камера стояла на крыше ГУМа, а другая — на трибуне Мавзолея.

ЧТО ПИСАЛА НЕМЕЦКАЯ ПРЕССА?

Журнал «Spiegel»:

Обстоятельства подготовки Руста к полету в глазах его друзей-летчиков были необычными.

— Он никогда ни о чем не спрашивал,- так утверждал товарищ Руста по аэроклубу Дитер Хельце. — Прокладывая свой маршрут перед вылетом, Матиас не обращался к опытным пилотам. Когда Руст прилетел в Хельсинки, он представил дальнейший маршрут в центр управления полетами аэропорта Мальми.

— Все было так профессионально составлено,- вспоминает начальник аэродрома Мальми Раймо Сеппанен,- что это не было похоже на молодого пилота.

Мать Руста не смогла объяснить мотив полета её сына в Москву. Ее предположение было таким: «Я думаю, его принудили к этому».

«Матиас никогда не интересовался политикой,- утверждал его отец.- Этот полет не был им запланирован, и Москва не входила в его маршрут…»

«Bild am Sontagg»:

«Руста видели в Хельсинки вместе с темноволосой молодой женщиной 20 мая. Кроме того, на аэродроме Мальми стоял светло-серый «ситроен» с номерными знаками «Siegeren» и наклейкой гамбургского аэроклуба…»

«Stern»:

«В кулуарах обсуждали: действительно ли «Сессна» Руста была переоборудована во время его остановки в Исландии? Действительно ли крылья самолета были сделаны из специального синтетического материала, который делал самолет невидимым для радаров? Была ли таким образом проверена советская ПВО?»

РЕПЕТИЦИЯ

15 мая 1941 года в 7 часов 30 минут в советское воздушное пространство вторгся германский «Юнкерс-52». Пролетев свыше 1200 километров, он приземлился на Тушинском аэродроме. Из книги Павла Судоплатова «Разведка и Кремль»: «Это привело к волне репрессий: началось с увольнений, затем последовали аресты и расстрелы высшего командования ВВС».

АНЕКДОТЫ

Два летчика на Красной площади. Один просит другого закурить. Тот отвечает: «Ты что?! На аэродроме курить нельзя!».

ЧТО СКАЗАЛ ГОРБАЧЕВ?

Генсек ЦК КПСС в телефонном разговоре сразу после инцидента, якобы, сказал одному из ближайших помощников Черняеву: «Теперь умолкнут кликуши насчет того, что военные в оппозиции к Горбачеву, что они вот-вот его скинут, что он на них все время только и оглядывается».