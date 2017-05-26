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Главный человек февральской революции. Диктатор Петрограда

19:15. 26 мая 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Диктатор Петрограда, главный человек февральской революции – кто сегодня знает имя Александра Бубликова? А ведь именно он поехал в Могилев, чтобы арестовать Николая II и проводить его в Царское село. Почему поп Гапон, которого считали пророком революции, что повел за собой тысячи рабочих, потом был повешен? Кого называли метеором на революционном небосклоне и новым Наполеоном Бонапартом? О взлетах и падениях людей, вознесенных на вершину власти.

Метки: Николай II, февральская революция
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