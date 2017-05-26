Геббельс нервно курит в сторонке…

О ржавчине в нашем обществе...

Прочитав сей опус "Евреи для человечества как коррозия для железа!", поняла (по Вашим прямым и недвусмысленным идеям), что пришло светлое время очистить наше общество (железное, видимо) от накопившейся ржавчины.

Тягостно на душе...

Геббельс Йося нервно курит в углу и тихо плачет от зависти, прочитав Вашу агитку!

И что так изглодало Вашу душу, что, включив воду на кухне и не обнаружив оную, Вы поспешили во всём обвинить "детей дьявола"?!

Это всё старо как мир!

До Марка Твена не дотянули, а потому возбудили самые отвратительные и низменные эмоции у многих неудовлетворенных всем, чем угодно (от Волги до секса), Ваших поклонников.

Спешу Вас уверить, что, как истинно русскому человеку мне было просто интересно, до какой степени низости можно опуститься в своих измышлениях.

Примите от меня презренье на прощанье!

Не уважающая Вас и россиянка, и крымчанка...

Источник.

Поскольку мне, Антону Благину, трудно ответить на анонимный "привет" из Крыма, так чтобы это дошло до адресата, отвечаю на него публично!

Да, Вы правы, анонимная крымчанка, что Йося Геббельс нервно курит в углу и тихо плачет от зависти, прочитав "мою агитку".

Доктор Геббельс действительно был евреем, потому родители и назвали его Йосей, Йозефом. И то, что он был евреем, хорошо видно по его фотокарточкам. Еврейская генетика хорошо читается на его лице! Но он был не просто евреем, он был жидом в худшем смысле этого слова!

В нацистской Германии он был министром пропаганды и дезинформации, "асом" этой профессии, а это исключительно дьявольская роль — служить "отцу лжи", обманывать миллионы людей, ожидающих от тебя правды и ничего кроме правды.

Самая большая подлость, совершённая Гитлером и Геббельсом в отношении евреев, состояла в том, что эти два нациста совместно с сионистами (читайте ещё раз мою статью!) пугали всё мировое еврейство ХОЛОКОСТОМ и кричали о том, что "всё зло от евреев и только от евреев"!

А это ложь!

Это равносильно тому, как если бы руководство СССР во время Второй мировой войны в своей пропаганде стало бы везде говорить и писать, что "всё зло только от немецких солдат! Они виновны во всём! Это они своими руками убивают повсеместно людей" А Гитлера и Геббельса никто бы даже не упоминал при этом как главных нацистских преступников!

Так вот, правда состоит в том, что реальный ХОЛОКОСТ ожидает прежде всего всё ЕВРЕЙСКОЕ РУКОВОДСТВО, и, конечно же, ту часть самых плохих евреев, о которой я рассказал в своей статье!

А теперь я скажу самое главное! Тот мнимый Холокост, которого на самом деле не было, но по которому сегодня льёт свои "крокодиловы" слёзы всё еврейское руководство, есть лишь украденная у Христа-Спасителя идея наказания мировым сообществом всех "детей дьявола".

Вот рецепт СПАСЕНИЯ МИРА от Христа-Спасителя, который "скоммуниздили" и выдали за свой "ацкий план" Геббельс Йося и Адик Гитлер.

Цитирую Библию, Евангелие от Матфея, главу 13, стихи 38-43:

"Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: Пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, И ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов; Тогда праведники воссияют, как Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!"

Как Вам, крымчанка, такой огненный финал всех "детей дьявола", которому ещё суждено случится, рассказанный самим Христом-Спасителем?!

Приложение:

1. "ХОЛОКОСТ ПРЕДСКАЗАН ХРИСТОМ-СПАСИТЕЛЕМ, И ОН БУДЕТ БЛАГОМ ДЛЯ ОБЩЕСТВА!"

2. "Евреи для человечества как коррозия для железа!"

26 мая 2017 г. Мурманск. Антон Благин