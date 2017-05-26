Эстония избавляется от российских дипломатов: чьи методички отрабатываем, а?

Пока можно только строить догадки, но кто скажет, что мы ошибаемся? Официальных комментариев еще не поступило: эстонский и российский МИД пока таят молчание, а российские дипломаты тем временем пакуют чемоданы. Что же стало причиной для вручения ноты консулам России?

Генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту о том, что они должны покинуть Эстонию. Глава эстонского МИД Сандра Камилова только подтвердила данную информацию, но никак не прокомментировала.

Что за повышенная секретность? А может все дело в том, что эстонский премьер-министр Юри Ратас на днях встретился с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе? Пожалуй, стоит более внимательно отнестись к заявлению Юри Ратаса:

«Трамп напрямую не говорил о 5-й статье НАТО. Однако очень важным для нас является то, что он очень чётко дал понять, что помимо терроризма - угрозы, о которой мы, к сожалению, слышим каждый день - мировой угрозой является Россия».

Не является ли высылка российских дипломатов одним из способов борьбы с Россией? Все же, «мировая угроза» в глазах русофобов…

Немаловажное значение имеет и место пребывания дипломатов – город Нарва, расположенный на границы Эстонии и России. 87% населения города считает русский своим родным языком и не отказались бы связать свою судьбу с Россией. Мнения могут разделиться, но только референдум мог бы расставить все по своим местам.

Крымский референдум уже напугал прибалтийские страны, заставил прочувствовать всю шаткость своего положения и обратить внимание на недовольство притесняемых в государстве русскоязычных граждан. Эстония до этого времени была относительно спокойным местом, если сравнить с той же Латвией или Литвой. Но саммит НАТО «подбросил дровишек» и эстонские власти решили подстраховаться, избавившись от консулов?

Вангую, что обвинения в шпионаже будут в списке причин для высылки. Сюда можно добавить еще и активность русской общины в Эстонии, недовольство Москвы учениями Альянса близ своих границ и положение «пресмыкающихся», из которого эстонские власти выйти не могут, да еще и своих сограждан заставляют, чуть ли не молиться, на солдатский ботинок натовца. Сакрализация НАТО в Эстонии достигла уже небывалых высот.

И если президент США сказал, что Россия – мировая угроза, президент Эстонии мог только воскликнуть «Есть!» и отдать приказ о высылке российских дипломатов. Подстраховались, так сказать, на будущее, лишив восточного соседа возможности влиять на ситуацию в стране. Не идет ли дело к прямой конфронтации и разрыву дипотношений? Если – да, то эстонские власти явно заигрались в «сдерживание российской угрозы». Не стоит забывать, что для Вашингтона и НАТО они лишь «пушечное мясо» близ российских границ.