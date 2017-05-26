Экстрасенс напророчил, эксперт подтвердил: Европе грозит катастрофа

Различного рода прогнозами нас уже не удивишь. Сколько бед пророчили на Западе России, вводя санкции, но еще больше бед предрекали Украине с Европой. Даже Америка не осталась в стороне от грядущего «апокалипсиса». Экстрасенсы, эксперты, местечковые «пророки» и аналитики, - отметились все, но сошлись в одном: Европе и, правда, грозит катастрофа.

Новые предсказания появляются каждый день, и радует то, что Россия в них больше не упоминается. Давайте сравним видения экстрасенса Павла Себякова, мнения военного эксперта Александра Жилина и обозревателя военного издания The National Interest Роберта Фарли. Перспективы для стран Евросоюза вырисовываются весьма и весьма неутешительные.

Экстрасенс прогнозирует, что европейский континент подвергнется удару стихии. В результате страшных катаклизмов большая часть населения будет буквально стерта с лица земли. Германия, Италия и Франция окажутся в эпицентре катастрофы. Америку же ожидает экономический нокаут: она прогнется под Китай, не выдержав конкуренции.

Россия окажется в лучшей ситуации, не только сохранив текущие позиции, но и взяв на себя лидерство в отраслевой промышленности и в экономике. Стабильность России привлечет на ее сторону многих союзников, а «от врагов останется лишь воспоминание». Ну, что, касается меня, прогноз по России мне нравится. Особенно, в части, касающейся «воспоминаний».

Американский обозреватель Роберт Фарли, сам того не ведая, проговорился о страхе Вашингтона перед Китаем и Россией. Слишком много НАТО! Оказывается, самая грозная и мощная армия – американская. Военная доктрина США - самая продуманная и эффективная, способная грамотно распределить силы при одновременных боевых действиях в региональных конфликтах. Плюс на стороне армии США «сверхмощный» альянс НАТО. Да, европейцам не повезло: превратились в «щит» США на Востоке.

Столько пафоса, столько громких слов, а что же на деле? Объективная реальность не так радует, как фантазии американских аналитиков. Одно дело бороться против маленькой Северной Кореи или вторгаться в Ирак, а с другой стороны – противостоять России и Китаю, которые располагают мощнейшими средствами поражения, современной армией и флотом.

Как правильно отметил военный эксперт Александр Жилин, глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, американцы пускают пыль в глаза громкими заявлениями, попутно обирая собственных налогоплательщиков.

«НАТО не ввяжется в конфликт, так как Альянс – это не самостоятельная структура. В случае возникновения реальной опасности там в первую очередь будут думать, как не получить ответку. Действительную угрозу представляют американские военные базы, которые разбросаны по всему миру. Они в значительной степени размывают ядерный потенциал».

Ну, с этим как раз все понятно. Первые удары будут нанесены по ним. В Турции это авиабаза Инджирлик, в Германии целей будет больше (300 военных баз). Европа пострадает за Америку, стремящуюся реализовать свои геополитические цели за чужой счет. Ответственность за все авантюры Белого дома ляжет на плечи Евросоюза. Впрочем, так и задумывалось изначально: под видом защиты создать «буферную зону» на месте Европы.

Этому способствует и русофобия большинства европейских политиков, сочетающая в себе рациональные и иррациональные мотивы. С одной стороны, обслуживание стратегических интересов США, не желающих допустить самостоятельность Европы и её сближения с Россией, и с другой стороны - коллективное самовнушение и фобии насчет «имперских амбиций» путинской России.

Европа загоняет себя в угол, Америка погрязла в воинственных фантазиях, а Россия продолжает модернизировать армию и средства ядерного поражения. Тут даже без прогнозов экстрасенсов понятно, что Европе придется туго, если она пойдет на поводу у Белого дома. Даже экологические катастрофы так не навредят, как самовлюбленные европейские политики.

Как заметил Александр Жилин, «если подводная лодка всплывает у берегов США – это дуракам месседж, что вы получите гарантированный удар, после которого не восстановитесь!». Судьба Европы будет еще печальней…