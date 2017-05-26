В последние года полтора кто-нибудь из «посвящённых» с завидной регулярностью торжественно заявляет нам о том, что российская экономика достигла своего дна. Мало кто может объяснить, что же это означает на самом деле, но звучит поистине угрожающе. Учитывая то, что мы все еще живы и даже местами счастливы, недавно я осознал, что дно в экономике это понятие гипотетическое, образное, которое мало влияет на уровень жизни нашего населения, который и без этого довольно невысок.

Больше меня пугает осознание того, что вскоре мы достигнем еще одного дна, дна нравственного. Это намного страшнее, так как жить в режиме жестко экономии мы уже научились, а вот жить в условиях деградации моральных, этических и нравственных ценностей многим из нас придется не по душе.



На днях в стенах Государственной Думы РФ проходили слушания, в ходе которых обсуждался довольно сложный и злободневный вопрос – молодежная политика. В обсуждении данного вопроса приняли участие руководители всех фракций, министр образования РФ и целый ряд депутатов и чиновников, деятельность которых в той или иной мере затрагивает сферу молодежной политики. В тот день на трибуне были замечены и неожиданные докладчики. Впервые право выступить в Государственной Думе получил человек, настолько же далекий от политики, как далеки от молодежи и некоторые наши чиновники. На трибуне Государственной Думы видеоблогер Саша Спилберг!

Удивительно, но ее четырехминутная речь стала основным событием данного трехчасового мероприятия. Никто не помнит, о чем говорила Васильева, что докладывали Жириновский или Зюганов, но все знают о том, какие из своих мыслей пыталась довести до народных избранников и государственных служащих Саша Спилберг. Нет, она не произнесла ничего гениального и не фонтанировала идеями. Просто ее выступление было обыграно как нечто из ряда вон выходящее. Власть пытается наладить диалог с молодежью! Неформальные молодежные лидеры выступают перед депутатами Государственной Думы!

Бессовестно игнорируя восторженные комментарии некоторых народных избранников и чиновников от молодежи, которые с чувством выполненного долга констатировали что «мы сделали это», я совершенно неожиданно для себя наткнулся на развернутый материал, написанный по данному поводу Геннадием Онищенко, первым заместителем председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ.

Довольно большой и исключительно качественный материал, пересказывать который я не вижу смысла. Суть его такова, что Онищенко не испытывает восторга от того, что парламентарии наконец-то решились сократить дистанцию, выстроенную между представителями власти и определенной частью молодежи. Выступление Саши Спилберг, да и вообще Спилберг как явление, встревожило бывшего главного санитарного врача России и заставило его задуматься над некоторыми вопросами, часть из которых, на мой взгляд, являются глобальными и требующими к себе повышенного внимания, как со стороны органов власти, так и со стороны населения. Он понял, что есть две реальности – одна, в которой живем все мы с вами, и другая, которая комфортно вместила в себя Сашу Спилберг и 10 миллионов ее подписчиков. Реальность, на которую не влияет ни государство, ни учителя, ни родители. И так уж получилось, что наши реальности не пересекаются.

Вот и получается, что нашу молодежь представляют совсем не наши люди. Люди, которые буквально двадцать четыре часа в своих блогах рекламируют западный образ жизни и мировоззрения, которые совсем не интересуются проблемами современного социума и определенную часть своего времени проводят за границей, где благодаря «лайкам» своих не думающих подписчиков уже успели обзавестись недвижимостью. Хочется понять, почему все происходит именно так? Кто решил, что современной молодежи нужны именно такие примеры для подражания? Примеры, следуя которым, мы неизбежно достигнем мировоззренческого дна.

Во многом солидарен с Онищенко, но у меня выступление Саши Спилберг, в принципе нейтральное, помимо тревоги и желания задуматься над происходящим, вызвало еще и глубокое чувство негодования. Мне сложно понять, почему кто-то решил, что именно Саша Спилберг должна говорить с представителями власти от лица нашей молодежи, что именно на нее возложена «миссия по налаживанию диалога между государством и представителями молодежной среды». Чтобы не быть голословным, я просмотрел несколько роликов из блога Саши Спилберг и ее коллег по цеху. Признаюсь честно, я не понимаю мотивов аудитории, которая ежедневно посвящает часть своего свободного времени просмотрам подобного. Походы по магазинам, видеоигры, музыкальные клипы, советы как правильно наложить макияж, видеоотчеты о том, что чувствует парень, делающий депиляцию ног восковыми полосками, демонстрация ощущений человека, залившего себе в ноздрю васаби. И никакой смысловой, логической и идеологической нагрузки. Никто никого ничему не учит, ни к чему не призывает, ничего не требует. Территории веселья, территория бессмысленности. Но кто-то решил, что именно эти люди должны и могут говорить от лица российской молодежи.Наблюдая за подобной подменой понятий, я ужасаюсь от мысли, что это только начало, и дальше все будет еще хуже. Сегодня мы наблюдаем за легализацией образа жизни и мировоззрения, которые в принципе нам чужды. Подписчики Саши Спилберг, Ивана Гая и прочих «лидеров» молодежной среды, увидев своего кумира на трибуне Государственной Думы, в лишний раз убедились в том, что они не ошиблись при выборе своих ориентиров. Не нужно учиться, работать, заниматься спортом, участвовать в общественно полезных мероприятиях. Нужно принимать ванную, наполненную чипсами, красить ногти, петь в душе, гримасничать, разговаривать, вдохнув гелий, которым наполнен воздушный шарик, запихивать в нос васаби или горчицу и самое главное, все это нужно делать на камеру, не забывая каждые 60 секунд произносить магическую фразу «ставим лайки, подписываемся на канал». Делай как Спилберг, и рано или поздно тебе пригласят в Думу, ну или как вариант, тебя примет министр культуры, который тоже решил наладить контакт с молодежью и по необъяснимому стечению обстоятельств так же выбрал в качестве «молодежного посла» Сашу Спилберг. Мы создаем кумиров, которые рано или поздно утянут нас на самое дно.В жизни видимо мне повезло больше, чем некоторым из наших чиновников и депутатов. Я общался с победителя научных олимпиад, в том числе и международных, общался с молодыми спортсменами, которые выигрывали первенства и кубки мира в различных видах спорта. Недавно, делая материал о поисковиках, работающих в рамках организации «Миус-фронт» и занимающихся увековечиванием памяти солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной, я узнал о том, что некоторые из них начинают приобращаться к поисковой деятельности с малых лет, буквально с первого класса. К пятнадцати годам эти подростки знают историю Великой Отечественной войны гораздо лучше, чем некоторые кабинетные историки, а слово патриотизм для них отнюдь не модное клише, которое сегодня упоминается сплошь и рядом, по поводу и бес, а истинная мировоззренческая ценность, которая определяет их образ жизни. Кстати, ни один ролик Саши Спилберг, как в принципе и ее ближайших соратников, не учит детей Родину любить. Это к слову.Так вот. Все эти одаренные дети, талантливые и целеустремленные спортсмены, молодые общественники, патриоты своего государства, те, с кого действительно можно и нужно брать пример, не попадут на трибуну Государственной Думы, потому что кто-то решил, что представлять современную молодежь должна именно Саша Спилберг, которая еще совсем недавно так феерично принимала ванну, наполненную картофельными чипсами.

Источник: nnm.me