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В НАТО прокомментировали семимесячные бомбардировки Ливии 6 лет назад

09:32. 25 мая 2017 Просмотров - 128 Один комментарий Опубликовал:

НАТО не считает ошибкой воздушную кампанию в Ливии в 2011 году.

Генсек альянса Йенс Столтенберг возложил ответственность за хаос в Ливии на режим Муаммара Каддафи, правившего страной в течение 42 лет, на самих ливийцев и на международное сообщество, не оказавшее Ливии достаточной помощи после войны.

«Если кто и разрушил государственные структуры и институты в Ливии, то это был (ливийский лидер Муаммар) Каддафи. 42 года диктатуры, которые закончились гражданской войной и привели к разрушению всех сильных (государственных) институтов, если они вообще были в Ливии, особенно институтов гражданского общества, — отметил он. — НАТО начала воздушную кампанию после получения четкого мандата ООН, это было поддержано такими региональными организациями, как Лига арабских государств, там были участники из стран Персидского залива и других стран региона, и мы очень четко выполнили мандат ООН».

Отвечая на вопрос, каким образом мандат ООН, предполагавший установление в Ливии бесполетной зоны для защиты гражданского населения, дал НАТО право уничтожать наземную технику ливийских правительственных сил, Столтенберг ответил: «В этом мандате также говорилось про использование всех необходимых инструментов для защиты гражданского населения. Мы защитили население. Нужно помнить, что Ливия была уже на стадии гражданской войны, когда мы пришли туда, и сегодня мы видим в Сирии, чем это могло кончиться».

Впрочем, генсек согласился, что Ливия — это не лучший пример для подражания, однако подчеркнул, что число погибших гражданских лиц за эти годы в Ливии меньше, чем в Сирии.

По мнению Столтенберга, ответственность за продолжающийся по сей день хаос в Ливии несет не столько НАТО, сколько «все международное сообщество, которое приложило недостаточно усилий для строительства государственных институтов, создания местных сил безопасности и для стабилизации Ливии». «Это ответственность всего международного сообщества — ООН, ЕС, НАТО и других, включая ливийцев, которые во многом недооценили проблемы», — сказал он, подчеркнув, что НАТО изучает способы, как помочь признанному ООН правительству, чтобы «построить институты, обеспечить политический контроль над вооруженными силами и поддержать усилия по поиску мирного решения конфликта».

Первые авиаудары по правительственным войскам Ливии в поддержку повстанцев из Бенгази нанесли ВВС Франции и Великобритании 19 марта 2011 года, 31 марта боевые действия были переданы под контроль НАТО. Операция, получившая название «Объединенный защитник», была рассчитана на 90 дней, но в итоге растянулась на семь месяцев. По официальным данным альянса, в ходе операции было проведено свыше 26 тыс. вылетов авиации, из них около 10 тыс. для нанесения ударов, в результате которых самолеты НАТО уничтожили 5,9 тыс. «военных целей». Операция завершилась только после физического уничтожения Каддафи ливийскими повстанцами.

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Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, последние новости
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Один комментарий»

  • 83 11
    Эльф 25 мая 2017 в 11:02 Ссылка Пометить
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    А какого ещё ответа можно было ожидать от НАТО? Как говорится, дурак никогда про себя не скажет, что он дурак.

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