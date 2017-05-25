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Так все-таки – Россия бедная или богатая? Спросите у больных детей…

11:35. 25 мая 2017 Просмотров - 189 2 коммент. Опубликовал:

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Я так и не могу понять, мы бедная страна или богатая?

Вот натыкаюсь постоянно в ленте новостей на фотографии больных детей. Катя М., Улан-Уде, диагноз саркома Юинга, требуется 5 миллионов на лечение. Миша П., Саратов, диагноз ОЛ, требуется 4 миллиона, собрано 2.

"Возможности семьи исчерпаны…" "Продали квартиру, живут в съёмной…"

Я чаще всего злюсь на эти картинки, потому что просто не могу никому помочь, так как живу на учительские гроши, практически безработный… Но я никак, хоть тресни, не могу понять, почему страна, которая выкачивает больше нефти, чем Саудовская, мать ее, Аравия, не может решить проблемы этих больных саш и миш из далёкой провинции – так, чтобы не побираться в Интернете?

Значит, страна наша бедная…

Но тут вот выплыла история с театром Серебренникова на
200 миллионов. Подозревается, что он с апфельбаум, иткиным и прочими потенциальными нобелевскими лауреатами, пострадавшими от некоего культурного погрома, только сперли 200 миллионов. А сколько же тогда им вообще в рот попало?

Сколько пришлось этой театральной сборной, только и занятой поношением нашей страны – в масштабах всей нашей страны? Сколько ушло Райкину? Розовскому? Рейхельгаузу? Захарову? Сколько вообще уходит в эту чёрную дыру?

Дело даже не в том, что они что-то из полученного криво оформили и по карманам распихали – как они вообще это получили? Это что, такие завуалированные выплаты духовным лидерам  московского местечка – и других местечек – за их страдания по оккупированному Крыму и Донбассу, о чем они не в полный голос, так вполголоса твердят день и ночь? Подарок просто за то, что они тут есть, такие хорошие? Или это – вообще мелочь, ничто, гроши? Для России –  какая-то горсть пятаков?

Значит, наша страна всё-таки богатая…

Но тогда откуда в ней берутся эти больные дети на паперти Интернета и телеэкранов? Всё это не укладывается в мой голове, простите.

Ну, не укладывается никак.

 

 

Амирам Григоров
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/18700/-

Метки: мировоззрение, общество
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2 коммент.»

  • 1579 1142
    любопытный 25 мая 2017 в 13:09 Ссылка Пометить
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    А мне интересно как можно такие деньги платить за лечение? Вель у нас рак, диабет и многие болезни лечат бесплатно. Потом почему где то за границей? Разве наша медецина безсильна? Наша писательница детективов донцова вылечилась от рака у нас. Разве у нас неи хороших врачей? Или это, страшно подумать, торгуют болезнями малышей
    Я знаю некоторых родителей, которые сознательно делают из здорово малыша хронически больного для получения пособий около 20 тыс. И получается култь больных детей и людей

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  • 15820 5662
    Люся 25 мая 2017 в 13:15 Ссылка Пометить
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    В западных странах вскоре вообще белых детей не будет,ни больных,ни здоровых и что?А сколько уродов как результат их карнавалов всегда рождалось,послушайте лекции д.н.Кривоногова о собриологии.То,что сегодня здоровых детей мало рождается,так это во всём мире специальная программа действует по уменьшению населения планеты до 500 миллионов.То,что у автора в голове “не укладывается”,так,если она пустая,то чему там укладываться?Вот такие и работают на разрушение нашего будущего.

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