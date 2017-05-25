Сводки от ополчения Новороссии 25 мая 2017

Под Горловкой ранена женщина из-за обстрела ВСУ

В Донецкой Народной Республике в ходе обстрела со стороны ВСУ мирная жительница получила ранение.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«В результате обстрела ВСУ н.п. Гольмовский по ул. Паладина, 50 ранена Зайцева Галина Васильевна, 1943 г.р. Госпитализирована в больницу №2 г.Горловка», — добавил источник.

Напомним, что за прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня.

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В России возбудили уголовные дела после майских артобстрелов мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил три дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения на юго-востоке Украины украинскими военными, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — сказала она. Следователи выяснили, что 18, 20 и 21 мая военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины из артиллерии обстреляли села Коминтерново и Спартак, а также Петровский район города Донецка. В результате артобстрелов четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Читайте также: Нужно привлечь Россию к ответственности за Крым и Донбасс, — Трамп

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Боевики «АТО» обстреляли ДНР из РСЗО

За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись шестьнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Разрушения:

24.05.2017 г.

н.п. Гольмовский

ул. Федосеева, 55 — частично повреждена кровля,

ул. Федосеева, 57 — попадание в дворовой туалет.

н.п. Трудовские

ул.Чехова, 11 — повреждена кровля, фасад;

ул.Мамина-Сибиряка 73 — повреждена кровля.

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«Правосеки» вербуют молодых людей на Донбассе – МВД ЛНР

Радикалы из «Правого сектора»* вербуют в свои ряды молодежь Северодонецка.

Об этом на горячую линию МВД ЛНР сообщил житель подконтрольного Киеву города Луганщины.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель Северодонецка 1959 года рождения, военный пенсионер. Мужчина рассказал, что в городе появилась некая общественная организация «Национально-освободительное движение «Правый сектор», которая занимается вербовкой молодёжи в возрасте от 15 до 25 лет. Листовками и прямой агитацией приезжих активистов северодончан завлекают участием в «военно-полевых учениях на полигонах ВСУ». Сами «учения», как указано на листовках, запланированы с 10 по 20 июня 2017 года», — рассказали в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе, села Логвиново.

Огонь велся из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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В ДНР от обстрелов укрокарателей ранена мирная жительница

Мирная жительница ранена при обстреле украинскими силовиками поселка Гольмовский на севере Горловки. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Горловской городской администрации Иван Приходько. «Около 21:00 ВСУ открыли минометный огонь по поселку Гольмовский, ранение получила женщина 74 лет», — приводит его слова Донецкое агентство новостей. Приходько также добавил, что в результате обстрелов зафиксированы повреждения двух жилых домов. По предварительной информации, огонь велся из минометов калибра 82 мм. Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что днем ВСУ нанесли массированные удары по поселку Трудовские на западе Донецка. Ранения получили трое мирных жителей.

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ОБСЕ: Количество погибших на Донбассе среди мирного населения за год увеличилось на 120 процентов

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что за год число погибших мирных жителей на Донбассе увеличилось на 120 процентов.

«Очень печально, что количество погибших среди гражданских лиц за год увеличилось на 120 процентов», — сказал Сайдик в Минске, продемонстрировав соответствующий график.

Он отметил, что «это результат продолжающегося использования тяжелого вооружения и затягивания разминирования».

Сайдик добавил, что эту информацию предоставили в офисе верховного комиссариата комиссара ООН по правам человека и она подтверждается отчетом ОБСЕ.

«Хотел бы отметить, что 85 процентов всех нарушений происходит в трех зонах: Авдеевка, Ясиноватая, Мариуполь и Светлодарск», — сказал он.

В конце марта в ОБСЕ сообщали, что с начала года на Донбассе погиб 21 мирный житель.

При этом по данным ООН на 12 марта, общее число пострадавших на Донбассе — свыше 33 тысяч 146 человек. Из них погибли по меньшей мере 9 940 человек.

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Главари луганских неонацистов, обвиняемые в шпионаже, признали свою вину

Следственный отдел МГБ ЛНР завершил расследование по делу, возбужденному в отношении главарей неонацистской группировки, состоявшей из «ультрас» футбольного клуба «Заря». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности. «МГБ ЛНР окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении лидеров неонацистской радикальной группировки „Заря Ультрас Черно-белые” Овчаренко Владислава Валерьевича 1996 года рождения и Ахмерова Артема Олеговича 1997 года рождения», — говорится в сообщении. Задержанные, обвиняемые в государственной измене в форме шпионажа и публичном надругательстве над Государственным флагом ЛНР, полностью признали свою вину. Собранные доказательства и другие материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены Генеральному прокурору ЛНР. Как отметили в МГБ, согласно материалам дела, Овчаренко и Ахмеров с августа по октябрь 2016 года, выполняя задания иностранной разведки, передавали сотруднику Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сведения, составляющие военную и государственную тайну. Напомним, что 4 ноября 2016 года сотрудниками Министерства государственной безопасности в Луганске была задержана группа фанатов украинского футбольного клуба «Заря» Ультрас Черно-белые». Следствием установлено, что создателями террористической организации неонацистского толка были действующие сотрудники Службы безопасности Украины. Читайте также: В Раде призвали брать пример с Гитлера в отношении к Донбассу (ВИДЕО)

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