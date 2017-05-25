Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 мая 2017
- 09:13 США с трудом удается перехватывать истребители ВКС РФ в Сирии.
- 08:38 США хотят втянуть НАТО в борьбу с ИГИЛ.
- 04:35 Спецоперация российских военных в Сирии: Конвой ООН доставлен в г. Джейруд (ВИДЕО).
- 04:15 По данным разведки: Турция готовится к захвату северной Сирии и окончательному решению курдского вопроса.
- Вчера 21:09 Яркие кадры: Ударные вертолеты Ми-35 ВКС РФ наносят град ударов, прикрывая наступление Армии Сирии на Дейр эз-Зор (ВИДЕО).
США с трудом удается перехватывать истребители ВКС РФ в Сирии
Командующий ВВС Центрального командования США Джеффри Харригиан признался, что американские силы не смогли распознать истребитель ВКС России, который по его словам совершил перехват самолета-заправщика коалиции.
Об инциденте генерал-лейтенант рассказал во время проходившего в среду брифинга, пишет Русская Весна.
«Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших заправщиков. Не помню, был ли это Су-30 или Су-35», — рассказал Харригиан.
При этом он отметил, что перехват якобы был выполнен непрофессионально, и российская сторона ответила на подобные заявления.
Кроме того, командующий ВВС заметил, что других инцидентов между военнослужащими не было зафиксировано.
К оглавлению | Источник: news-front.info
США хотят втянуть НАТО в борьбу с ИГИЛ
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во время турне странами Ближнего Востока и Европы, что НАТО должно стать участником коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
«Присоединение НАТО к коалиции против ИГ, мы считаем, было бы очень важным шагом, который необходимо сделать», − отметил он.
При этом Тиллерсон выразил уверенность, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг осознает важность этого шага.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Спецоперация российских военных в Сирии: Конвой ООН доставлен в г. Джейруд (ВИДЕО)
Российские военнослужащие обеспечили прохождение очередного гуманитарного конвоя Организации объединенных наций (ООН) в провинции Дамаск.
Об этом в коротком репортаже «Русской Весны» с места событий.
На этот раз колонна ООН доставила гуманитарный груз в город Джейруд в районе Восточный Каламун.
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в САР и подразделения военной полиции сопровождали конвой ООН от места формирования автоколонны в пригороде Кутейфа (провинция Дамаск) до пункта назначения — город Джейруд (22.05.2017 г.), и обратно.
Автоколонна прошла через территории, занятые боевиками. Российская сторона на всем пути следования конвоя обеспечила безопасность представителей «Красного креста» и ООН, а также 36 грузовиков и автобусов с продовольствием, одеждой и медикаментами.
Положительная практика проведения совместных мероприятий по решению сложной гуманитарной задачи в Сирии позволяет с оптимизмом смотреть на сотрудничество России и ООН в данном направлении. Российская сторона регулярно обращает внимание международной общественности к гуманитарной ситуации не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке. Центр примирения РФ неоднократно привлекал к гуманитарным акциям Армению и Казахстан, обеспечивал сопровождение гуманитарных конвоев ООН в другие районы и провинции Сирии.
Российский опыт незаменим в преодолении последствий войны на территории САР и способствует вовлечению большего количества стран и организаций в процесс налаживания мирной жизни в Сирии.
Читайте также: В Пентагоне рассказали о перехвате самолёта коалиции в Сирии российским истребителем
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
По данным разведки: Турция готовится к захвату северной Сирии и окончательному решению курдского вопроса
Турция готовит свою армию к окончательному решению курдского вопроса и захвату северной части Сирии.
Однако на этот раз простой план по вторжению в соседнюю страну под эгидой борьбы с ИГИЛ* не актуален.
Причина в этом проста: к востоку и западу, от оккупированной турками территории Сирии находятся земли, занятые курдами, которых официально поддерживают большинство стран-участников конфликта в САР.
Несмотря на это, турки не перестают искать повод для начала полномасштабной войны с сирийскими курдами. Достаточно вспомнить, как под выдуманными поводами, ради оценки реакции мирового сообщества и турецкие вооруженные силы неоднократно наносили ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по курдским военным объектам. Однако реакция мирового сообщества, а также союзников по коалиции и НАТО не позволила Анкаре начать вторжение на территорию, подконтрольную сирийским курдам. В этих условиях Турции пришлось разрабатывать новый, сложный и ужасный по своему коварству план.
Читайте подробнее: Мощный удар в спину: Эрдоган останавливает наступление коалиции США на столицу ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)
Химическая атака — повод к нападению
Суть замысла турецкого командования заключается в том, чтобы создать такой повод для начала войны с курдами, против которого никто в мире не сможет ничего сказать. Повод, при котором мировое сообщество будет осуждать их, не будет иметь ничего против проведения военной операции. Просто теракт на территории Турции или другого государства, совершенный теми же курдами, слишком незначительный повод для начала войны. Для этого нужно что-то более существенное и серьезное. К примеру, обвинить курдов в наличии химического оружия, а лучше спровоцировать их на применение такого против турецких военных или населения приграничных с Сирией провинций Турции.
С одной стороны план кажется невообразимым, тем не менее он не лишен смысла. Турция, наряду с Иорданией и Саудовской Аравией, уже на протяжении долгого времени накачивает Сирию химическим оружием.
Именно это оружие используют боевики различных оппозиционных группировок, в том числе и подконтрольных Турции, для совершения различных провокаций. Спонсируемая Анкарой террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»* — истинные мастера в этом деле. Можно сказать больше, у них есть даже специальное подразделение для таких акций, небезызвестная организация «Белые каски».
Однако вернемся к турецкому плану. Сирийской разведке от информаторов внутри террористической группировки стало известно, что в провинции Идлиб уже несколько месяцев находятся офицеры специальных служб Турции. Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, рассказал офицер Мухабарата.
«Одной из основных задач турецких разведчиков является подготовка провокаций с применением отравляющих веществ для последующей дискредитации правительства Сирии.
Но организация лжехимической атаки потеряла смысл после того, как всему миру стали известны планы террористов и курирующих их спецслужб по подготовке провокации в г. Серакаб, для съемки которой были специально приглашены журналисты с телеканала «Аль-Джазира», а также после того, как вступило в действие соглашение по зонам деэскалации в Сирии. Тем не менее, подготовка сил и средств не пропала даром», — уточнил военный.
Диверсия и турецкий спецназ
«По плану военного руководства Турции, боевики совместно с офицерами спецподразделений турецкой армии, пользуясь достаточно прозрачной линией разграничения, проникнут на территорию курдов. Пользуясь приемами грамотной маскировки, отработанными до совершенства за годы сирийского конфликта, в приграничные с Турцией районы курдской территории будут доставлены боеприпасы, начиненные химическим оружием.
После завершения всех приготовлений и выбора объектов для атаки турецкие военные спровоцируют курдов на небольшие приграничные бои. В разгар этих боестолкновений на одном из участков линии соприкосновения с курдской территории по позициям турецкой армии переодетые в курдов протурецкие боевики откроют огонь боеприпасами, снаряжёнными отравляющими веществами. Данный факт будет зафиксирован турецкой стороной и использован для обвинения курдов в применении химического оружия, запрещенного международными договорами и конвенциями», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
Второй вариант более коварен, но, как говорится, наверняка. По этому способу засланный на территорию курдов отряд турков в ночное время обстреляет боеприпасами с химическим оружием один из населенных пунктов на территории Турции.
«В любом случае Турция получает идеальный повод для агрессии против сирийских курдов. Самое главное в этой ситуации то, что мировому сообществу никак в этой ситуации не защитить курдов и придется признать их террористами, в особенности, если будет использован вариант с атакой на турецкие поселения.
Помимо захвата территории, на которой проживают курды, в планах Анкары значится захват всей северной Сирии. Для этого будут использованы подчиненные туркам боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра».
Так как «Нусра» уже давно признана ООН террористической организацией, для Турции будет достаточно самого незначительного повода и удачного стечения обстоятельств для очередного похода против международного терроризма», — добавил офицер Мухабарата.
По итогам всей этой авантюры Турция выигрывает по многим позициям. Во-первых, она забирает себе обширные территории на севере Сирии. Во-вторых, турки решают в свою пользу курдский вопрос. В третьих, реализация данного плана сильно дискредитирует правительство США, которое в настоящее время активно снабжает курдов оружием и военной техникой. Операция же против «Нусры» сделает из Эрдогана настоящего героя войны, положившего конец одной из самых сильных террористических группировок в Сирии.
Читайте также: Яркие кадры: Ударные вертолеты Ми-35 ВКС РФ наносят град ударов, прикрывая наступление Армии Сирии у базы боевиков США (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Яркие кадры: Ударные вертолеты Ми-35 ВКС РФ наносят град ударов, прикрывая наступление Армии Сирии на Дейр эз-Зор (ВИДЕО)
Сирийские СМИ опубликовали уникальные кадры наступления Сирийской Армии к блокированному Дейр эз-Зору.
На новых кадрах из района Талила можно увидеть боевые вертолеты Ми-35 Воздушно-космических сил России, Ми-8АМТШ, Ми-24, оказывающие авиационную поддержку наступающим сирийцам, идущим на прорыв блокады Дейр эз-Зор.
Винтокрылые машины выпускают около сотни неуправляемых авиационных ракет по позициям террористов ИГИЛ* в пальмирском регионе на востоке провинции Хомс.
Читайте также: «Крокодилы» Ми-35, «Солнцепеки» и новые гаубицы: Ответ России на удар США по Армии Сирии, прорывающейся к Ираку (ФОТО)
*запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su