Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 мая 2017

Турция готовит свою армию к окончательному решению курдского вопроса и захвату северной части Сирии.

Однако на этот раз простой план по вторжению в соседнюю страну под эгидой борьбы с ИГИЛ* не актуален.

Причина в этом проста: к востоку и западу, от оккупированной турками территории Сирии находятся земли, занятые курдами, которых официально поддерживают большинство стран-участников конфликта в САР.

Несмотря на это, турки не перестают искать повод для начала полномасштабной войны с сирийскими курдами. Достаточно вспомнить, как под выдуманными поводами, ради оценки реакции мирового сообщества и турецкие вооруженные силы неоднократно наносили ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по курдским военным объектам. Однако реакция мирового сообщества, а также союзников по коалиции и НАТО не позволила Анкаре начать вторжение на территорию, подконтрольную сирийским курдам. В этих условиях Турции пришлось разрабатывать новый, сложный и ужасный по своему коварству план.

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Химическая атака — повод к нападению

Суть замысла турецкого командования заключается в том, чтобы создать такой повод для начала войны с курдами, против которого никто в мире не сможет ничего сказать. Повод, при котором мировое сообщество будет осуждать их, не будет иметь ничего против проведения военной операции. Просто теракт на территории Турции или другого государства, совершенный теми же курдами, слишком незначительный повод для начала войны. Для этого нужно что-то более существенное и серьезное. К примеру, обвинить курдов в наличии химического оружия, а лучше спровоцировать их на применение такого против турецких военных или населения приграничных с Сирией провинций Турции.

С одной стороны план кажется невообразимым, тем не менее он не лишен смысла. Турция, наряду с Иорданией и Саудовской Аравией, уже на протяжении долгого времени накачивает Сирию химическим оружием.

Именно это оружие используют боевики различных оппозиционных группировок, в том числе и подконтрольных Турции, для совершения различных провокаций. Спонсируемая Анкарой террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»* — истинные мастера в этом деле. Можно сказать больше, у них есть даже специальное подразделение для таких акций, небезызвестная организация «Белые каски».

Однако вернемся к турецкому плану. Сирийской разведке от информаторов внутри террористической группировки стало известно, что в провинции Идлиб уже несколько месяцев находятся офицеры специальных служб Турции. Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, рассказал офицер Мухабарата.

«Одной из основных задач турецких разведчиков является подготовка провокаций с применением отравляющих веществ для последующей дискредитации правительства Сирии.

Но организация лжехимической атаки потеряла смысл после того, как всему миру стали известны планы террористов и курирующих их спецслужб по подготовке провокации в г. Серакаб, для съемки которой были специально приглашены журналисты с телеканала «Аль-Джазира», а также после того, как вступило в действие соглашение по зонам деэскалации в Сирии. Тем не менее, подготовка сил и средств не пропала даром», — уточнил военный.

Диверсия и турецкий спецназ

«По плану военного руководства Турции, боевики совместно с офицерами спецподразделений турецкой армии, пользуясь достаточно прозрачной линией разграничения, проникнут на территорию курдов. Пользуясь приемами грамотной маскировки, отработанными до совершенства за годы сирийского конфликта, в приграничные с Турцией районы курдской территории будут доставлены боеприпасы, начиненные химическим оружием.

После завершения всех приготовлений и выбора объектов для атаки турецкие военные спровоцируют курдов на небольшие приграничные бои. В разгар этих боестолкновений на одном из участков линии соприкосновения с курдской территории по позициям турецкой армии переодетые в курдов протурецкие боевики откроют огонь боеприпасами, снаряжёнными отравляющими веществами. Данный факт будет зафиксирован турецкой стороной и использован для обвинения курдов в применении химического оружия, запрещенного международными договорами и конвенциями», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».

Второй вариант более коварен, но, как говорится, наверняка. По этому способу засланный на территорию курдов отряд турков в ночное время обстреляет боеприпасами с химическим оружием один из населенных пунктов на территории Турции.

«В любом случае Турция получает идеальный повод для агрессии против сирийских курдов. Самое главное в этой ситуации то, что мировому сообществу никак в этой ситуации не защитить курдов и придется признать их террористами, в особенности, если будет использован вариант с атакой на турецкие поселения.

Помимо захвата территории, на которой проживают курды, в планах Анкары значится захват всей северной Сирии. Для этого будут использованы подчиненные туркам боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра».

Так как «Нусра» уже давно признана ООН террористической организацией, для Турции будет достаточно самого незначительного повода и удачного стечения обстоятельств для очередного похода против международного терроризма», — добавил офицер Мухабарата.

По итогам всей этой авантюры Турция выигрывает по многим позициям. Во-первых, она забирает себе обширные территории на севере Сирии. Во-вторых, турки решают в свою пользу курдский вопрос. В третьих, реализация данного плана сильно дискредитирует правительство США, которое в настоящее время активно снабжает курдов оружием и военной техникой. Операция же против «Нусры» сделает из Эрдогана настоящего героя войны, положившего конец одной из самых сильных террористических группировок в Сирии.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.