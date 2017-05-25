Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику

Москва мстит Латвии за отказ поддержать «Северный поток – 2». Именно такую версию приводят некоторые источники, объясняя резкий спад российского грузопотока через местные порты. Однако реальная причина происходящего, если посмотреть на ситуацию в целом, совсем иная. И даже гипотетическое одобрение «Северного потока» Латвии уже не поможет.

РЖД отклоняют большинство заявок железнодорожных операторов на перевозку грузов в направлении латвийских портов, сообщил Reuters со ссылкой на девять человек, знакомых с ситуацией. В итоге латвийские порты стали еще более активно терять российских перевозчиков нефтепродуктов, удобрений, угля и металлов.

«Все очень серьезно, и говорят, что надолго. Никто не знает, сколько (такая ситуация) продлится и что с этим делать»

По данным агентства, РЖД начали отклонять заявки в марте и апреле, но наибольшее количество отказов приходится на май. Сейчас «к транспортировке принимаются только 10% от запрашиваемых объемов». Директор отдела маркетинга Рижского свободного порта Эдгарс Суна заявил, что поток грузов из России с середины апреля снизился примерно в два раза.

Латвия приводит статистику: в марте 2017 года в адрес портов и Риги было отправлено 1,2 млн тонн грузов, в апреле –750 тыс. тонн, а за период с 1 по 15 мая – только 45,7 тыс. Отмечается, что поставки большинства видов грузов в первой половине мая полностью прекратились.

Один из источников в отрасли сказал, что сокращение объемов перевозок является «наказанием за газовую трубу». Якобы такова реакция России на решение правительства Латвии не поддерживать проект «Северный поток – 2». В апреле министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич как раз заявил, что поддержка Nord Stream 2 является угрозой для безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам. «Все очень серьезно, и говорят, что надолго. Никто не знает, сколько (такая ситуация) продлится и что с этим делать», – прокомментировал Reuters ситуацию трейдер.

Другие указывают, что Россия хочет перенаправить грузовой поток из латвийских портов в российские. Еще один из собеседников связывает ситуацию с открытием речной навигации и улучшением условий погрузки в российских арктических портах.

В РЖД такие обвинения отвергают. Там говорят, что никакие ограничения на транспортировку не вводились. «Нужно рассматривать каждый конкретный случай отказа в согласовании», – заявили в компании.

Статистика подтверждает – латвийские порты теряют российские грузы, тогда как российские порты наращивают перевозки. А ведь еще несколько лет назад все выглядело совсем иначе. После распада СССР портовая инфраструктура осталась на территории Прибалтики, тогда как источником грузопотока осталась Россия. Долгие годы Россия продолжала кормить прибалтийскую экономику – и вот теперь эта ситуация начинает наконец выправляться.

Интересно, что получателем грузов в связи со снижением грузопотока через латвийские гавани в Вентспилсе и Риге называют Мурманск, Архангельск и Новороссийск. Однако основные выгодополучатели все-таки порты Ленинградской области и особенно Усть-Луга, поскольку это наименее коммерчески затратный и наиболее удобный вариант, считает Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».

И это также подтверждается статистикой. Только за 4 месяца 2017 года грузооборот порта Усть-Луга вырос на 10% по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года. При этом перевалка угля и кокса за это время выросла на 40% – до 8,7 млн тонн. Перевалка нефти в порту Усть-Луга за четыре месяца увеличилась на 11% – до 11 млн тонн.

Растет и объем грузов, отправляемых в Европу железнодорожным транспортом через Белоруссию. «Однако этот маршрут с точки зрения государственных интересов не является приоритетным, поскольку, во-первых, дает на руки Минску важный козырь, а во-вторых, России необходимо загружать простаивающие мощности портов», – считает Яковенко.

Конечно, Латвия передергивает, называя причиной такой ситуации наказание за неподдержку «Северного потока – 2». На самом деле российские порты наращивают перевалку грузов уже почти 20 лет. А в последние пару лет эта тенденция лишь стала более явной.

Эксперт в области транзита Райво Варе уверен, что газопровод – это не причина, максимум – повод. По его словам, из-за оппозиции латвийского правительства к строительству «Северного потока – 2» никто грузы резко перенаправлять не стал бы. Более того, даже если латвийское правительство внезапно изменит свое отношение к «Северному потоку», это не вернет российские грузы.

Интересы российских бизнесменов в целом изменились, объясняет Варе. «Они свои грузы отправляют на свои терминалы в свои порты. О том, что массовые российские грузы не должны переваливаться через порты стран Балтии, говорилось еще в начале 90-х годов. Однако тогда у России не было своих портовых мощностей. Новые порты стали строить в начале 2000-х. Теперь балтийские порты становятся лишь резервными площадками для перевалки российских грузов», – объясняет Варе, передает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.

«Резкий спад грузопотока у латышей объясняется сезонностью. Например, спрос на уголь на мировом рынке сейчас упал», – добавляет эстонский эксперт по транзиту.

Основными латвийскими терминалами, через которые проходят грузы из России, являются порты в Риге и Вентспилсе. И там грузооборот падает не первый год. Так, грузооборот Вентспилсского порта в 2015-м сократился на 14,1%, в 2016 году – еще на 17%, до 18,8 млн тонн, причем значительно снизился объем транзита нефтепродуктов и каменного угля. А поставки этих грузов идут в основном из России. Объем перевалки в Рижском порту, который лидирует среди портов в Прибалтике, в 2015 году сократился на 2,5%, в 2016 году – еще на 7,5%, до 37 млн тонн.

Одновременно с этим рос грузооборот портов Балтийского бассейна России (Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург, Выборг, Калининград). В 2015 году он увеличился на 3,2%, в 2016 году – еще на 2,5%, до 236,6 млн тонн.

Это является прямым следствием долгосрочной программы развития российской портовой инфраструктуры, считает гендиректор специализированного исследовательского порта InfraNews Алексей Безбородов. Например, РЖД вложили 100 млрд рублей в развитие инфраструктуры на подходах к порту Усть-Луга, и многие в свое время критиковали этот проект. Однако инвестиции оправдали себя. В последние годы все больше российских перевозчиков везут свои грузы через этот порт. Здесь уже обосновались такие крупные игроки, как «Новатэк», «Невская трубопроводная компания», «Сибур» и другие.

«Цель отказа от латвийских портов – не «наказать Латвию», а просто дозагрузить российские порты. Другие пути были бы дороже, да и смысла в них нет. Среднегодовой рост грузооборота портов России за период 2012–2016 годов составил 6%. Поэтому агрессивное взаимодействие с европейскими партнерами в ситуации уверенного роста совершенно нормально», – говорит генеральный директор ИК «Форум» Роман Паршин.

Латвию, безусловно, такой сценарий вряд ли радует. Транспортные потоки приносят 10% ВВП страны, в этом секторе работает примерно 100 тыс. человек, при этом российские грузы занимают примерно 50% латвийского транзита, говорил в конце прошлого года парламентский секретарь латвийского министерства экономики Эдгарс Таварс. По его оценке, уход российских грузов могут почувствовать 20–30 тыс. работников, а для страны это может означать потерю 200–250 млн евро ежегодно.

Источник: nnm.me