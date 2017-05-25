Правосудие на Украине: генпрокурор угрожает поджечь судей

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! Пожалуй, именно так мог бы воскликнуть генеральный прокурор в/на Украине Юрий Луценко, если бы судьи окончательно поставили крест на собственной независимости и необходимости следовать букве закона. Но этого пока не произошло, поэтому и приходится прибегать к прямым угрозам и намекам.

Недовольство генпрокурора вызвали работники Печерского суда, посмевшие освободить из-под стражи под залог нескольких влиятельных экс-руководителей налоговых органов. Луценко жестко прошелся по судейскому решению в Фейсбуке.

Часика через три на его страничке активизировался Борис Филатов, мэр Днепропетровска, намекнувший, что с такими судьями разговор должен быть короткий. Так, в Днепре «случайно» прорвало канализацию и после двух месяцев хождения в биотуалет на улице, судьи стали как шелковые. Нечего сказать, гуманист нашелся. Один поджогом угрожает, намекая явно на Дом профсоюзов в Одессе, другой ностальгирует по биотуалетам.

И эти слова исходят от генерального прокурора, якобы защитника законности на Украине, и мэра! Уголовники во власти, чьи угрозы судьи Печерского суда восприняли вполне серьезно, вызвав пожарные расчеты к зданию суда. Да, как заметила экс-депутат «Партии регионов» и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, «это все, что вам нужно знать о правосудии и правоохранителях в\на Украине».

Времена изменились, и прокуратуру возглавляет теперь человек с улицы, не имеющий ни опыта правоохранительной работы, ни юридического образования, но зато лояльный новой власти.

А может тут личный мотив затесался?

Да нет, не может, а совершенно точно! Луценко давно зуб точит на Печерский суд. Аж с 2010 года! Генеральная прокуратура Украины тогда завела на него уголовное дело, подозревая в завладении госимуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Да и сговор группы лиц там имелся. Полный набор для судьи…

В декабре 2010 года нынешний генпрокурор попытался свалить за границу от заслуженного наказания, но был задержан сотрудниками СБУ и получил по приговору Печерского районного суда арест сроком на два месяца. Колесо Фемиды закрутилось и уже в 2012 году Печерский суд «наградил» Луценко четырьмя годами тюрьмы плюс конфискация всего личного имущества.

Теперь уголовничек возглавляет ведомство, что взяло его «на карандаш» в далеком 2010 году, и даже изгаляется над судьями Печерского суда. Радикалы могут сделать из этой ситуации однозначный вывод: им позволено все! Правосудия на Украине больше не осталось и все вопросы нужно решать силовым путем, и только. Главное, не попасться под «горячую руку» Луценко и продолжать плыть в националистическом фарватере.