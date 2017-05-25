Политический калейдоскоп. Информационная война и реальность.

В мире информационных волн есть свои закономерности. Тот, кто формирует эти волны, зачиная события, должен быть готов к тому, что эти волны накроют, в конечном счете, своего творца. Нельзя раскачивать весь мир, полагая, что ты всегда будешь оказываться в безопасности.

Любая информационная война, может перерасти в горячую стадию. Поэтому, начавшаяся Америкой в отношении России информационная «волна-война», сформировала свои флуктуации, непредсказуемости. В такой ситуации фантомы, вдруг становятся реальностью, а реальность – фантомом. Люди, запуганные информационными волнами, начинают реально тратить свои средства на фантомные страхи, образуя новые островки реальности.

Так, например, только недавно образовались новые «намытые» Китайские острова, которые призваны обеспечить безопасность судоходства Китаю. Реальность, которая поддерживает основу и быт, тоже может быстро стать фантомом. Так, например, было с СССР, когда огромная махина СССР вмиг усилиями информационной войны превратилась в фантом. Таким образом, информационные потоки топят целые материки реальности и вызывают из глубин информационных вод – фантомы, которые тут же обрастают реальностью как кораллы.

А теперь подумайте – американцы вновь запускают подобный проект в отношении ослабевшей России, используя новейшие информационные достижения и технологии, многочисленных союзников и просто подчиненные разными методами государства.

Какова же должна быть эта нынешняя информационная волна?

Она уже смыла бывшую «Киевскую Русь». Известный финансист и представитель ТНК Д. Сорос прямо в прессе призывает начать войну с Россией, но чужими руками. Он говорит, что всю Украину нужно вооружить современным западным оружием, мобилизовать на войну с Россией, и извлекать на этом выгоду. Такая междоусобная война спасет экономику Запада, иными словами – гарантирует сверхприбыль. Конечно, интересы самого Сороса на Украине – присутствуют. Посему такие призывы – понятны.

Но, если посмотреть, сколько военных зарубежных инструкторов прибыло недавно на Украину, рассмотреть по каким специальностям – такие заявления не покажутся простыми.

Сценарии Западных военных учений, где огромный массив войск перебрасывается в некую страну, похожую на Украину, для поддержки её независимости – не секрет. Все помнят и откровенные заявления Великобритании, что они проводят такие учения, с переброской бронетанковых соединений, чтобы защитить суверенитет Украины.

Кроме того, с открытием курсов подготовки диверсантов американцами на Украине, в Россию вскоре уже забрасывались подготовленные диверсионные группы, были реальные боевые столкновения, а руководили ими те, кто их забрасывал.

А какие же задания они должны были исполнить? Они уже сейчас из СМИ известны. Через закладки в оборудование водоканала планировалось запустить в воду яд и отправить на тот свет как можно больше - жителей РФ. Представьте, в мирное время умирает, без объявления войны, в случае успешных закладок в городах, несколько миллионов граждан. Убийство чужими руками. Как вы думаете – какой шаг предприняла бы РФ?

И если американцы уже пошли на это, значит, Д. Сорос все-таки не просто толкает эту мысль наружу. Случайно ли МИД бьет официальную тревогу об аномальной активности бактериологических лабораторий по периметру РФ. Другое дело, что Клинтон, которая, в свое время обещала, что Россию сотрут с геополитической карты, - не встала у руля Америки.

Сейчас в прессе мало пишут, о том, что Украина и Молдавия решили таки устроить блокаду Приднестровья. Глава Приднестровья и МИД России пока ведут консультации, как быть, если блокада начнётся. Какие совместные действия предпринять.

Во время ажиотажа вокруг нового «Шелкового» никто как-то не захотел писать о точках напряжения, о том, что Китай предъявил Таджикистану свои территориальные претензии в мягкой форме, после чего глава Таджикистана не поехал на саммит в Пекин. Ведь на этом Шелковым пути Таджикистану отведена в будущем неизвестная роль, а уже сейчас суверенитет государства не выглядит незыблемым. Случилось это аккурат в то время, когда он решили продолжить строительство ГЭС, из- за которой ранее Узбекистан грозил Таджикистану «войной». Говорят, что Каримов в свое время приостановил членство в ОДКБ, заручившись поддержкой американцев на случай конфликта. Даже офицеры Узбекистана должны были проходить подготовку в штатах на случай конфликта и взаимодействия. Американцы даже свою б/у технику из Афганистана перебросили в Узбекистан. Кроме того, вооруженные силы Узбекистана во время учений ОДКБ демонстративно захватили часть территории члена ОДКБ Киргизии, которую объявили своей, та как там находился водоем. Россия в отношении между государствами решила не вмешиваеться, после чего поднялся информационный шум по поводу бутафорской роли ОДКБ. После смерти Каримова напряженность в отношениях с РФ спала. Таджикистан тоже член ОДКБ. Но если Китай свои территориальные претензии реализует, не думаю, что Россия будет вмешиваться. Возможно, будет так же как и с Узбекистаном и Киргизией.

Но вот кровавая, клокочущая реальность обесценивания жизни в Ливии, Ираке, Сирии, уже не есть какая то далекая абстракция, она у наших границ. Её информационно создают, готовят диверсантов, готовят войска, проводят учения, т.е. идет подготовка, которая знакома всем по прошлой холодной войне. Подготовка – реальная.

Трамп, как пишут СМИ, заезжал в Аравию и Израиль, чтобы сколотить коалицию, которая будет в будущем против РФ и Ирана на Ближнем Востоке. Под это будут готовить, структуры, бойцов, технику, стратегии. Главное для американцев - влияние в регионе. Из заявлений Трампа и Тиллерсона следует, что Иран и Сирия – по-прежнему стратегические цели.

Второй удар по правительственным силам в Сирии обозначил границы раздела территории и те силы, которые прикрывает Америка. Оказалось, что эти силы могут скрываться в зонах контролируемых Америкой на территории Сирии. Оказалось, что зоны влияния разделены уже формально давно.

СМИ даже опубликовали уникальные фотографии прорыва сирийской армии к границам Иордании и Ирака, которые авиаударом пытались остановить коалиция США.

Это к тому, что в мире «непредсказуемости» и сеющегося хаоса, любые события могут приобретать характер «всплывающей» или «тонущей» реальности. В этой реальности можно быстро «подняться» или «утонуть». А раз так, то таковая «новая реальность», рыхлая, мягкая, пластичная как пластилин, заточенная под внешнее «информатирование».

Под неё готовят государства, общества, семьи, даже пол. Творцы таковой реальности играют в «реальность» как в конструктор, в развлечение. Так, например, из Бредли Менинга сделали «Челси», которую тут же отпустили на свободу.

Пока, в описании новой реальности, ссылаются на хакеров, программистов, нашествия электронных вирусов, которые только предвестники наступления этой новости реальности, которую так бояться некоторые «имущие» власть и деньги.

Ведь в битве информационных технологий побеждает сильнейший. Никогда не знаешь, как в конечном счете закончится информационная битва. Те, кто занимается информационным внедрением страха, или, иными словами, новой формой «информационного терроризма», рассчитывают на «послушание» запугиваемых.

А так как страх рождает и агрессию, то еще и готовит заранее войну с теми, кем пугает.

Это все технологии «промывки» и «вывиха» мозгов, применяемые по всему миру в огромных масштабах. Они со времен первой холодной войны – усовершенствованы.

Предвестником поражения в информационной войне американцы сочли буферные проекты «Украина», «Грузия», «Молдавия». Последний проект еще не окончен, о чем свидетельствуют недавние события. Кроме того, эти стратегические территории названы в обновленной национальной в стратегии США 2015 года как основные опорные пункты США для изоляции РФ и противодействия ей. Грубо говоря, США считает их уже «завоеванными», плацдармами для дальнейшего продвижения. Но в том то и дело, что они уже закреплены в стратегии как плацдармы США.

Огромные информационные волны новой информационной войны ходят по мировому океану. Никто не знает, куда они обрушаться, что они обрушат. Лишь ощутима их разрушающая мощь. Но это уже новая реальность 21 века, который породил неведомое явление какой то гипертрофированной политической и экономической инженерии, замкнутой в узком информационном пространстве её творцов

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