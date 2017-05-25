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Педагоги возмущены исключением сильных учебников из федерального перечня

10:19. 25 мая 2017 Просмотров - 238 5 коммент. Опубликовал:

Два обращения против исключения ряда учебников из федерального перечня направила «Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Министерство образования и науки, сегодня, 15 мая, сообщает сайт газеты «Известия».

Педагогов возмутил тот факт, что несколько сильных учебников и пособий по русскому языку и литературе не попали в федеральный перечень школьной литературы по решению министерства от 2014 года. Оставшиеся в стороне книги успели зарекомендовать себя у педагогического сообщества с лучшей стороны. По словам главы исполкома «Ассоциации учителей литературы и русского языка» Романа Дощинского, они являются плодом тесного сотрудничества ученых и учителей-практиков.

Минобрнауки уже прокомментировало сложившуюся ситуацию: «Учебники ООО „ИОЦ Мнемозина” по решению научно-методического совета по учебникам Минобрнауки России не были включены в федеральный перечень учебников, так как материалы от издательства поступили после установленного пунктом 22 порядка срока (протокол заседания совета от 28 февраля 2014 года № ДЛ-10/08пр)».

По существующим правилам, утверждение федерального перечня учебников происходит раз в пять лет. Но для того чтобы учебник просто попал на очередное рассмотрение, необходима заявка от автора или издателя. Таким образом, даже лучшие учебные материалы могут «выпасть» из программ обучения, если в Минобрнауки опоздает или вообще не придет соответствующий документ.

Педагогов возмущает подобный формализм, при котором бюрократическая процедура оказывается выше содержания учебников. Обратившиеся в министерство учителя из «Ассоциации» видят возможный выход из сложившейся абсурдной ситуации. Они предлагают создать площадку при Минобрнауки, на которой чиновники, педагоги и издатели сперва определят, какие учебники нужны школам, а затем с учетом выработанных рекомендаций должен утверждаться очередной федеральный перечень учебной литературы.

Напомним, под руководством нового министра образования и науки Ольги Васильевой идет откат многих инициатив прежнего министра Дмитрия Ливанова и постепенное возвращение к традиционным методам в российском образовании. Несмотря на это, очень многие проблемы, в том числе касающиеся федерального перечня учебников, еще не затронуты.

Источник: www.kramola.info

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5 коммент.»

  • 2029 783
    SR 25 мая 2017 в 10:51 Ссылка Пометить
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    Оккупантам вовсе не нужны грамотные русские детишки. Удел нынешних детей при нынешнем строе -в будущем рабы и проститутки.
    Что возмущаться, разве не дошло ещё что страну напрямую уничтожают?
    В недалёком будущем в планах -страны РФии нет!

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    • 2609 2387
      Вячеслав SR 25 мая 2017 в 11:28 Ссылка Пометить
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      Не реви… Русь была, есть и будет всё время… Настало Утро Сварога. Оно продлится до 8492 года – это будет время очищения нашей Державы от всякой погани… И будет длиться День – до 14972 года… И опять всё повторится… Если ты из русичей и ты не творил подлых дел, то ещё не раз возродишься и увидишь славные изменения…

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  • 2607 2385
    Вячеслав 25 мая 2017 в 11:13 Ссылка Пометить
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    Министр образования Дании (считай, что гейропа): «Теперь мы будем учить не так, как нужно, а так, как мы хотим…»
    Ему вторят наши козлы-министры:

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    • 2029 783
      SR Вячеслав 25 мая 2017 в 14:09 Ссылка Пометить
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      Не реви. Утро Сварога разгонит министров и прочистит образование аж до 14972 года.
      Потом, правда, опять жопа. Тогда и поревёшь.. ))

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