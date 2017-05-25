Педагоги возмущены исключением сильных учебников из федерального перечня
Два обращения против исключения ряда учебников из федерального перечня направила «Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Министерство образования и науки, сегодня, 15 мая, сообщает сайт газеты «Известия».
Педагогов возмутил тот факт, что несколько сильных учебников и пособий по русскому языку и литературе не попали в федеральный перечень школьной литературы по решению министерства от 2014 года. Оставшиеся в стороне книги успели зарекомендовать себя у педагогического сообщества с лучшей стороны. По словам главы исполкома «Ассоциации учителей литературы и русского языка» Романа Дощинского, они являются плодом тесного сотрудничества ученых и учителей-практиков.
Минобрнауки уже прокомментировало сложившуюся ситуацию: «Учебники ООО „ИОЦ Мнемозина” по решению научно-методического совета по учебникам Минобрнауки России не были включены в федеральный перечень учебников, так как материалы от издательства поступили после установленного пунктом 22 порядка срока (протокол заседания совета от 28 февраля 2014 года № ДЛ-10/08пр)».
По существующим правилам, утверждение федерального перечня учебников происходит раз в пять лет. Но для того чтобы учебник просто попал на очередное рассмотрение, необходима заявка от автора или издателя. Таким образом, даже лучшие учебные материалы могут «выпасть» из программ обучения, если в Минобрнауки опоздает или вообще не придет соответствующий документ.
Педагогов возмущает подобный формализм, при котором бюрократическая процедура оказывается выше содержания учебников. Обратившиеся в министерство учителя из «Ассоциации» видят возможный выход из сложившейся абсурдной ситуации. Они предлагают создать площадку при Минобрнауки, на которой чиновники, педагоги и издатели сперва определят, какие учебники нужны школам, а затем с учетом выработанных рекомендаций должен утверждаться очередной федеральный перечень учебной литературы.
Напомним, под руководством нового министра образования и науки Ольги Васильевой идет откат многих инициатив прежнего министра Дмитрия Ливанова и постепенное возвращение к традиционным методам в российском образовании. Несмотря на это, очень многие проблемы, в том числе касающиеся федерального перечня учебников, еще не затронуты.
Источник: www.kramola.info
loading...
Оккупантам вовсе не нужны грамотные русские детишки. Удел нынешних детей при нынешнем строе -в будущем рабы и проститутки.
Что возмущаться, разве не дошло ещё что страну напрямую уничтожают?
В недалёком будущем в планах -страны РФии нет!
loading...
Не реви… Русь была, есть и будет всё время… Настало Утро Сварога. Оно продлится до 8492 года – это будет время очищения нашей Державы от всякой погани… И будет длиться День – до 14972 года… И опять всё повторится… Если ты из русичей и ты не творил подлых дел, то ещё не раз возродишься и увидишь славные изменения…
loading...
Не летят Творожичи что-то.
И держава не спешит чиститься от погани.
Можно и пореветь.. )))
loading...
Министр образования Дании (считай, что гейропа): «Теперь мы будем учить не так, как нужно, а так, как мы хотим…»
Ему вторят наши козлы-министры:
Сделать же все бесплатным, по мнению фурсенко, «означает сделать все плохим».
Учителей нам много не нужно. фурсенко
«Задача школы – вырастить грамотного потребителя». фурсенко
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца». фурсенко
Та же рожа – фурсенко, который продавил в стране систему ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети, как и дети других наших «чинуш-добродетелей», тоже обучались за границей.
ливанов: «Нужно, чтобы дети были умеренно образованы. Самое главное, чтобы они были ничтожно патриотически воспитаны» («Российская газета», 25 января 2013 года).
***
«Считаю, ставить оценку за грамотность не нужно. Это сковывает, человек боится сделать ошибку и пишет совсем не так, как мог бы или хотел», — заявил картавый ливанов.
***
Афоризм жидёныша швыдкого: “Секс – это двигатель культуры”. Не любовь, а секс. Крепко сказано министром культуры…
***
«Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому будет всегда бороться против просвещения. Пора нам понять это».
Л.Н.Толстой
Министры образования хотят ввести экзамен с четвертого класса. А че с четвертого? Давайте вступительный в первый! Не сдал — все, вали работать.
И пока, кроме громогласных заявлений васильевой, о каких-то изменениях в образовании просто нет…
loading...
Не реви. Утро Сварога разгонит министров и прочистит образование аж до 14972 года.
Потом, правда, опять жопа. Тогда и поревёшь.. ))