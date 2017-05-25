Педагоги возмущены исключением сильных учебников из федерального перечня

Два обращения против исключения ряда учебников из федерального перечня направила «Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Министерство образования и науки, сегодня, 15 мая, сообщает сайт газеты «Известия».

Педагогов возмутил тот факт, что несколько сильных учебников и пособий по русскому языку и литературе не попали в федеральный перечень школьной литературы по решению министерства от 2014 года. Оставшиеся в стороне книги успели зарекомендовать себя у педагогического сообщества с лучшей стороны. По словам главы исполкома «Ассоциации учителей литературы и русского языка» Романа Дощинского, они являются плодом тесного сотрудничества ученых и учителей-практиков.

Минобрнауки уже прокомментировало сложившуюся ситуацию: «Учебники ООО „ИОЦ Мнемозина” по решению научно-методического совета по учебникам Минобрнауки России не были включены в федеральный перечень учебников, так как материалы от издательства поступили после установленного пунктом 22 порядка срока (протокол заседания совета от 28 февраля 2014 года № ДЛ-10/08пр)».

По существующим правилам, утверждение федерального перечня учебников происходит раз в пять лет. Но для того чтобы учебник просто попал на очередное рассмотрение, необходима заявка от автора или издателя. Таким образом, даже лучшие учебные материалы могут «выпасть» из программ обучения, если в Минобрнауки опоздает или вообще не придет соответствующий документ.

Педагогов возмущает подобный формализм, при котором бюрократическая процедура оказывается выше содержания учебников. Обратившиеся в министерство учителя из «Ассоциации» видят возможный выход из сложившейся абсурдной ситуации. Они предлагают создать площадку при Минобрнауки, на которой чиновники, педагоги и издатели сперва определят, какие учебники нужны школам, а затем с учетом выработанных рекомендаций должен утверждаться очередной федеральный перечень учебной литературы.

Напомним, под руководством нового министра образования и науки Ольги Васильевой идет откат многих инициатив прежнего министра Дмитрия Ливанова и постепенное возвращение к традиционным методам в российском образовании. Несмотря на это, очень многие проблемы, в том числе касающиеся федерального перечня учебников, еще не затронуты.