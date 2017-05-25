Открытая встреча с автором книги “Честь” 10.01.2017
15:02. 25 мая 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: Честь
00:00:04 — Состояние в практике Телесной волны
00:13:06 — От цивилизации к природе
00:26:20 — Передача Знания в сегодняшнем мире
00:35:50 — О Сергее Данилове
00:42:40 — Болеют ли просветлённые
00:47:05 — Об экстрасенсах
01:00:09 — Человеческий фактор в Системе
01:07:26 — Чувственный план — это знание
01:12:23 — Рошен в России
01:20:59 — Объединение всех видов управления
01:29:18 — Главные особенности мировых религий
01:40:57 — Эгрегор и чувственная энергия
01:44:34 — Переход сознанием на Ха-Тха поток
01:47:00 — Первые шаги в новом миропорядке
02:07:29 — О США
02:13:51 — Карма в глобальном проявлении
02:19:09 — Каждому народу — своя земля
02:28:07 — Национальный вопрос