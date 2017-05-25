Константин Никифоров. Наличие ПЗРК у Венесуэлы — головная боль США

Американские власти неожиданно высказали беспокойство по поводу наличия у Венесуэлы 5.000 переносных зенитных ракетных комплексов российского производства, особенно на фоне беспорядков, происходящих в стране.

Поведало об этом Рейтер со ссылкой на военныеисточики

http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN18I1UX-ORUTP?sp=true

“Социалистические власти Венесуэлы долгое время объясняли наращивание вооружений угрозой “империалистического” вторжения Соединенных Штатов. Большая часть арсенала была куплена у России при президенте Венесуэлы Уго Чавесе, который правил страной с 1999 до своей смерти в 2013 году.

Переносные ракеты, для использования которых достаточно одного человека, представляют серьёзную угрозу для коммерческих и военных самолётов. По словам экспертов, есть опасения, что оружие могут украсть, продать или оно может попасть не в те руки… В презентации венесуэльской армии, с которой ознакомился Рейтер, сказано, что страна имеет 5.000 ПЗРК Игла-С.

В документе приведён наиболее точный подсчёт сегодняшнего объёма вооружений Венесуэлы. Государственные реестры подтверждают данные из презентации вооружённых сил.

Чиновники венесуэльского правительства и армии не ответили на запросы о комментарии.

…США уже давно выделяют деньги на уничтожение запасов ПЗРК в нестабильных регионах на фоне роста опасений, что оружие попадёт в руки боевиков. Часть ливийских ракет исчезла после гибели авторитарного правителя Муаммара Каддафи в 2011 году и, вероятно, перекочевала в страны Ближнего Востока.

Опасения относительно венесуэльских ПЗРК высказал на заседании Сената в мае директор ЦРУ Майк Помпео. Тем не менее, он сказал, что у него нет фактов, свидетельствующих о передаче вооружений.

“Риск весьма реален и серьёзен… для Южной Америки и Центральной Америки, помимо самой Венесуэлы, – сказал Помпео. – Ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться. Президент Венесуэлы Николас Мадуро впадает во всё большее отчаяние”.

Директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов в понедельник сказал Интерфаксу, что никаких ограничений на поставки ПЗРК для Венесуэлы не существует.

“Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение и есть впечатление, что он создается искусственным путем”, – сказал Ульянов, отметив, что “озабоченность именно в отношении Венесуэлы совершенно непонятна”.

Консервативные американские политики, такие как представитель республиканцев от Флориды Марко Рубио, уже давно обвиняют Венесуэлу в сотрудничестве с боевиками, в том числе с ливанской шиитской Хезболлой и колумбийской повстанческой группировкой ФАРК, которая в этом году обязалась сложить оружие.

Правительство Венесуэлы в ответ называет эти заявления ложными, цель которых – оправдать возможную иностранную агрессию.

Некоторые эксперты в области безопасности согласны с тем, что опасения преувеличены.

Тем не менее, точно известно, что в Венесуэле, в которой уже семь недель бушуют антиправительственные протесты, процветает незаконная торговля оружием. Пистолеты, винтовки, автоматы и даже гранаты можно легко найти на чёрном рынке и в мятежных тюрьмах страны. В СМИ часто мелькают сообщения о краже оружия военными и полицейскими.

В поставке всех видов вооружений боевикам Венесуэлу обвиняла Колумбия, а чиновники в соседней Бразилии высказывали опасения, что покупать венесуэльское оружие могут местные наркокартели.

Бывший венесуэльский министр и отставной высокопоставленный генерал, который пожелал сохранить анонимность из-за щепетильности вопроса, сказал Рейтер, что ПЗРК размещены в основном вдоль побережья, поскольку правительство опасается атаки США.

Он также сказал Рейтер, что страна владеет 1.500 пусковых труб, необходимых для пуска ракет…

…Имеющиеся у Венесуэлы ПЗРК, похожие на американские Stinger, были куплены ближе к концу правления Чавеса.

В 2002 году Чавес был ненадолго свергнут в результате переворота, одобренного Вашингтоном. США отрицали все обвинения в попытках вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, однако Чавес до самой смерти предупреждал своих последователей об угрозе американской агрессии.

Россия, близкий союзник Венесуэлы, одолжила Каракасу $4 миллиарда для покупки оружия, когда Чавес приезжал в Москву в 2010 году. Не известно, были ли ПЗРК частью этой сделки.

По данным Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA) и Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последнее десятилетие из России в Венесуэлу были поставлены 3.800 ПЗРК. Эти данные основаны на добровольно предоставленных сведениях и зачастую бывают неполными.

В 2009 году Хиллари Клинтон, на тот момент госсекретарь США, потребовала от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова прекратить продажу ракет ПЗРК Венесуэле из-за опасений о том, как страна распоряжается своим арсеналом – об этом свидетельствуют депеши, обнародованные WikiLeaks.

Внутренние документы ФАРК, захваченные властями Колумбии после операции в Эквадоре в 2008 году, свидетельствовали о том, что повстанцы вступили в переговоры с Венесуэлой для получения ПЗРК, хотя нет никаких фактов, указывающих на то, что комплексы перешли из одних рук в другие. Венесуэла не ответила на просьбу прокомментировать эти документы”( конец цитаты).

Ситуация в Венесуэле- тема для отдельного разговора. Если кто следит за происходящим там, то видно, что оппозиция не стремится возглавить протестное движение. По одной простой причине, – предложить взамен особо нечего. Придут к власти правые, экономическая ситуация не выправится. Речь о другом: в случае хаоса в стране ПЗРК могут “всплыть” в Афганистане. Там как раз активизировались талибы.

http://afghanistantoday.ru/vazhnye/komanduyushchiy-policeyskimi

“В провинцию Кундуз в очередной раз направлено дополнительное подкрепление из числа американских военнослужащих для оказания помощи афганским силам безопасности, воюющим с талибами в этой североафганской провинции.

Командующий полицейскими силами Кундуза Абдул Хамид Хамиди в беседе с Би-Би-Си точной численности американского контингента, направленного в Кундуз, называть не стал. Он лишь сказал, что их присутствие в Кундузе необходимо.

Хамиди добавил, что правительственных войск в Кундузе достаточно. Они достойно воюют с талибами, однако из-за нехватки вооружений и других технических проблем им все равно нужна американская поддержка.

Командующий полицейскими силами Кундуза также сказал, что американские военные должны оказывать правительственным силам огневую поддержку с воздуха.

По его словам, недавно в окрестностях города Кундуза началась операция против талибов под кодовым названием «Памир-5». В ней и должны принимать участие американцы для оказания афганским силам безопасности поддержки на земле и с воздуха.

…Несколько дней назад талибам удалось захватить Кала-и Зал и окружить Ханабад. После этого Кундуз оказался фактически в окружении. Правительственным войскам удалось отбить Кала-и Зал и снять осаду с Ханабада. Однако для того, чтобы устранить непосредственную угрозу самому Кундузу и отогнать талибов от города, нужны дополнительные усилия.

По словам командующего полицейскими силами Кундуза, американские военные уже несколько дней воюют вместе с афганскими силами безопасности.

Американское командование в Афганистане никак эту информацию не комментирует. Корреспонденту Би-Би-Си пояснили, что до тех пор, пока военные заняты боевыми действиями, никакой информации они давать не хотят.

Губернатор Кундуза Асадулла Омархейль сказал, что на этот раз операции против талибов в этой провинции будут «продолжительными». Кроме того, планируется перенести боевые действия на районы, подконтрольные талибам. Он добавил, что в трех районах, которые сейчас находятся под контролем талибов, планируются зачистки. Там будут пытаться восстановить государственную власть.

Ситуация с безопасностью в Кундузе серьезно ухудшилась три недели назад”( конец цитаты).

Наличие авиации у правительственных войск и западных союзников – единственный фактор, не позволяющий талибам закрепляться и удерживать занятые города. Тот же Кундуз они дважды брали и оставляли после ударов с воздуха. Появление у них ПЗРК в серьезных количествах сведет на нет преимущества Кабула. А там до победы талибов будет рукой подать. В США это прекрасно понимают. Что характерно, Россию в поставках этого оружия обвинить будет сложно. Проворонили венесуэльские власти, с них и спрос. Последствия глобализации: как тесно связаны разные уголки планеты!