ФБК и Пригожин: как откровения «Кактуса» удивили народ

Вчерашний эфир политического шоу «Кактус», созданного сотрудниками ФБК Алексея Навального, запомнился зрителям благодаря заявлению гостя студии – соратника «кандидата в президенты» России Георгия Албурова. Он заявил, что точно знает, на что идут деньги бизнесмена Евгения Пригожина.

Зрители ожидали очередного разоблачения и обвинения российского бизнесмена в распиле бюджетных средств, но Албуров сумел всех удивить, когда заявил, что «23 миллиарда (общая сумма «картельного сговора» ряда компаний, связанных с бизнесменом - по мнению ФБК), конечно, не идут в карман Пригожина». Эти деньги направляются частной военной компании, которая борется с терроризмом в Сирии.

Ответ ФАС на претензии ФБК

В мае ФБК Навального опубликовал данные о том, что ФАС России доказала причастность ряда связанных с Пригожиным компаний к сговору на общую сумму в 23 млрд. рублей. ФАС проверила 18 участников различных аукционов Минобороны за период с мая по июнь 2015 года, но не все факты подтвердились. В отношении нескольких компаний дело было прекращено: доказательства оказались ложными.

В ходе проверки также было выявлено антиконкурентное соглашение на 8 аукционах Минобороны за 2015 год со стартовой минимальной ценой в 1,8 млрд. рублей. В числе нарушителей - участники торгов – компании «Миллениум клин», «Белый медведь», «Коралклин» и группа лиц в составе ООО «Спецресурс», «Мегалайн», «Компонент», «Рускомплекс», «Экобалт».

Хотя сотрудники ФБК настаивали, что Пригожин связан с вышеуказанными компаниями, представители ФАС не обнаружили связи между ним и поставщиками Минобороны России. ФАС не обращалась с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию ни к бизнесмену Пригожину лично, ни к сотрудникам «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Причина очевидна: Пригожин не входит ни в состав руководства данных компаний, ни является их участником. Информация ФБК в данном случае мало похожа на правду. Кроме того, компании, допустившие нарушения на торгах, все свои обязательства выполнили в полном объеме и даже смогли сэкономить российскому бюджету средства.

«Пропавшие» деньги

Расследователи ФБК решили проигнорировать этот факт и распространили в соцсетях предположения о том, куда пропали вырученные деньги. Одну из версий: «положил 23 миллиарда себе в карман», сразу же отмели как недостоверную. Критики не выдерживала.

Оппозиционер Албуров предположил, что деньги были направлены ЧВК, чьи солдаты борются с террористами в Сирии. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в декабре прошлого года Евгения Пригожина американские власти включили в свой расширенный санкционный список за лояльность Кремлю. Правда, на бизнесе Пригожина это никак не отразилось.

Зарубежных активов у него нет, так что никаких связей с Западом не имеется. Но все знают, что в санкционные списки попадают те, кто мешает в той или иной степени Вашингтону. И борьба против террористических группировок в Сирии, и желание защищать национальные интересы России оказались под запретом США. Да, в таком свете версия Албурова имеет право на жизнь.

Ситуация становится интересной. Как поведут себя сотрудники ФБК после заявления Албурова? Ведь оппозиционер своим заявлениям причислил бизнесмена к патриотам России, фактически поставил в пример. Можно только догадываться, что же пошло не так в попытках очернить его репутацию, но факт остается фактом: аудитория «Кактуса» так и не дождалась обвинений в адрес Пригожина в «распиле» бюджетных средств.