Боевой гопак

.... Повёрнутый на псевдо«казацкой» романтике – «боевые гопаки» и пр. шароварщине. Склонный к... кровожадных типов, рассосались после начала боевых действий – и атаманы «из советских... среди студентов. Но. После начала боевых действий занял хитрую позицию – «пусть...