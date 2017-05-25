Боевой гопак
18:41. 25 мая 2017 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Верховная Рада Украина приняла за основу законопроект о признании и поддержке традиционных украинских видов спорта: боевого гопака.
Укр, владеющий боевым гопаком против москалей-хулиганов
Оружие и боевое искуство козаков
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Цирк уехал клоуны остались! Ребята это шоу и к реальному бою отношения не имеют. Вот какой рукопашный бой у военных украины в реале? Был выложен в инете, кто хочет может найти.
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Но национальным видом спорта является именно этот “боевой” гопак