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Боевой гопак

18:41. 25 мая 2017 Просмотров - 134 2 коммент. Опубликовал:

Верховная Рада Украина приняла за основу законопроект о признании и поддержке традиционных украинских видов спорта: боевого гопака.

Укр, владеющий боевым гопаком против москалей-хулиганов

Оружие и боевое искуство козаков

Метки: история, Новости, Украина
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2 коммент.»

  • 2896 2366
    Ирбис 25 мая 2017 в 19:45 Ссылка Пометить
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    Цирк уехал клоуны остались! Ребята это шоу и к реальному бою отношения не имеют. Вот какой рукопашный бой у военных украины в реале? Был выложен в инете, кто хочет может найти.

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