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Боевой гопак на Украине: ты патриот, тогда станцуй… с ножичком

13:39. 25 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Независимой и суверенной Украине нужно поддержать патриотический дух в согражданах. Этой цели послужит популяризация боевого гопака, призванного напомнить украинцам о якобы самобытных видах единоборств, в числе которых и хортинг, и рукопашный бой «Спас» и борьба на поясах. Вроде бы национальный вид спорта, но так ли все просто на самом деле?

С одной стороны, Рада приняла закон, касающийся спорта. Мол, будем развивать, возрождать национально-культурные традиции украинского народа, возрождать патриотическое воспитание. Да только с воспитанием на Украине давние проблемы, если судить по тому количеству безбашенных радикалов, что готовы пойти на всех и каждого с ножом за Бандеру и УПА.

Заявление же Андрея Парубия, председателя Рады, назвавшего принятие закона вопросом национальной чести и вовсе не оставляет места сомнениям. Именно он в прошлом году заявил, что по вопросу декоммунизации мнение жителей востока страны можно проигнорировать, так как в советское время этот регион намеренно заселялся переселенцами с других территорий СССР.

Теперь понятно, какие именно традиции Рада намерена возрождать, и кому нет места в этом «возрождении». Это не безобидная реконструкция: физические практики нацелены на распространение среди украинской молодежи националистической идеологии.

Помнится, что и сообщником убийцы российского экс-депутата Дениса Вороненкова был именно тренер по боевому гопаку Ярослав Левенец. По отзывам радикалов, «очень уважаемый человек в националистической среде», тесно связанный с ультраправыми организациями «Тризуб имени Степана Бандеры» и «Патриот Украины». Воевавший в зоне АТО в составе Добровольческого украинского корпуса «ПС» и батальона «Донбасс».

Да и Парубий непростой поклонник боевого гопака: он был комендантом еще первого майдана. Еще раньше, в 1997 году, именно его бойцы устроили побоище на митинге коммунистов в центре Львова. А в 2007 году всплыли и странные связи боевого гопака и спецслужб. Генерал Сергей Салый тогда заявил, что боевой гопак позволил его бойцам улучшить подготовку.

Стоит назвать вещи своими именами: популяризация боевого гопака на Украине преследуют одну лишь цель – пополнение рядов националистов, вливание «свежей крови». Физические практики никогда не обходятся без духовной составляющей, значит, психологическая обработка новых бойцов уже подразумевается. Вбивать идеологию радикалов станут тренеры подобные Левенцу. И это, честно признаюсь, немного пугает.

Необученное стадо, способное лишь битами махать да шины поджигать получит возможность совершенствовать свои боевые навыки и применять их против несогласных. Против кого их направят лидеры радикалов, даже гадать не нужно, итак, ясно. Много им крови попортили в День Победы внуки и правнуки ветеранов, боровшихся против фашистов. 

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Да и цель для них обязательно найдут, натравят как бешеных собак. Так что, кому боевой гопак, может, и спорт, но в украинских реалиях – это лишь улучшенная боевая подготовка радикалов и пополнение их рядов. Опыт и боевые навыки вкупе с нацистской идеологией превращают украинскую молодежь в мощное оружие в руках радикалов и, может быть, властей.

 

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