Главная » Невероятное в мире

Завораживающая природа России

12:00. 24 мая 2017 Просмотров - 242 Нет комментариев Опубликовал:



Чего только нет на нашей русской земле: и великие горы, и прозрачные озера, и непокорные вулканы, водопады, пещеры… Но есть и такие сакральные места, куда не ступала нога туриста. От этого они, наверное, становятся еще более манящими и прекрасными. Сегодня бы мы хотели рассказать вам только о пяти…

Озеро Художников. Красноярский край

Завораживающая природа России

В Красноярском крае в удивительном уголке природного парка Ергаки есть много чудесных и красивых мест, много озер, но есть одно, пожалуй самое манящие. Оно уже не первый век трогает души художников, фотографов и просто ценителей творений природы — озеро Художников.

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Свое название это озеро получило благодаря группе красноярских художников, которые нашли его еще в середине прошлого века. И до сих пор оно является одним из самых желанных мест, которое художники хотят запечатлеть в своих зарисовках, несмотря на то, что путь к нему долгий и сложный.

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Озеро Художников славится своими потрясающими пейзажами, нетронутой природой, вкуснейшей водой, а в июне в озере еще виден подводный лед, от которого в июле уже не останется и следа. Это просто чудо! Голубая гладь воды, скалистые горы и елово-кедровый лес — все это можно увидеть пройдя не легкий путь пешком, на такое способен, только человек с хорошей подготовкой, ни на транспорте, ни на лошадях туда добраться нельзя. Зато около озера есть отличные места для стоянки.

Долина Гейзеров. Камчатка

Завораживающая природа России

Долина гейзеров — это волшебное место, это можно понять даже глядя на фотографию, но помимо этого оно еще и уникально! Эта долина одна из самых крупных во всем мире, а в Евразии она вообще единственная.

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Добраться сюда можно только на вертолете, причем даже для вертолетных экскурсий существует строгая система правил и создана для того, чтобы сохранить равновесие экосистемы. Мало где можно увидеть столько чудес, на небольшой территории, по бокам реки Гейзерная, располагается более 40 действующих гейзеров, есть вулкан и водопад, парящие ямы, горячие озера, кипящие ключи и множество термальных источников, не редко туристам встречаются бурые медведи. Все это создает бурю эмоций и незабываемые впечатления. В 2008 году Долина Гейзеров вошла в семь чудес России.

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Каждый, кто хоть раз побывал тут уже ни когда не забудет долину Гейзеров, ведь она обладает особенным магнетизмом, ведь в этом месте видно как «земля дышит», именно тут можно почувствовать всю мою первозданной планеты Земля.

Вулкан Креницына. Сахалинская область, остров Онекотан

Завораживающая природа России

Вулкан Креницина с одной стороны типичный «вулкан в вулкане», но его размеры уникальны. Это самый большой «вулкан в вулкане» в мире и равных ему больше нет — 1325 метров в высоту! Со всех сторон его конус омывается водами озера Кольцевое, которое в свою очередь является самым глубоким пресным водоемом в Сахалинской области. По мнению ученых, со временем его глубина будет только увеличиваться.

Завораживающая природа России

Озеро очень непредсказуемое, за тихой и спокойной гладью воды скрывается непокорный характер. В ветреную погоду волны на озере Кольцевое могут достигать 3 метров, иногда отражаясь от внутренних стен кальдеры они даже образуют кольцевое движение. Вулкан извергался только 1 раз в 1952 году.

Завораживающая природа России

Помимо уникальных размеров, вулкан Креницына еще славится своей необычайной красотой. Кальдера изнутри покрыта ольхой и цветами, а частые туманы придают таинственный, порой даже сказочный вид. На острове растет голубика, водяника и морошка. Добраться до острова не легко, как и все невероятные места нашей планеты он трудно досягаемо. Приходится лететь на вертолете или плыть на лодке.

Завораживающая природа России

В данный момент на острове Онекотан ни кто не живет, в 2005 году остов покинули пограничники и он теперь не обитаем, от чего на мой взгляд стал еще более привлекательным. Лето там прохладное, часто бывают туманы и ветрено, а зима наоборот теплая средняя температура +4.

Ординская пещера. Пермский край

Завораживающая природа России

Ординская пещера самая длинная гипсовая пещера в мире, самая протяженная подводная пещера в России и вторая по протяженности в Евразии. Не вся эта сказочная пещера находится под водой, часть пещеры «сухая», что встречается не очень часто. Длина сухой части — 300 метров, подводной — 4600 метров и это только длина.

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Свое название пещера получила в честь села Орда Пермского края, на окраине которого она и находится. Активно Ординскую пещеру начали исследовать в начале 1990-х годов и до сих пор она не изучена полностью. Как приятно осознавать, что не все места в мире открыты и есть еще место первооткрывателям и невероятным открытиям. В таких пещерах очень часто появляются новые ходы, которые манят исследователей со всего мира.

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Несмотря на то, что вода в пещере кристально прозрачная, что является редкостью для такого плана пещер, пещера бывает довольно коварной и простой взмах ласт способен абсолютно лишить видимости. Вообще проход в пещеру открыт только для сертифицированных кейв-дайверов. Но благодаря работам фотографа Виктора Лягушкина мы можем хоть частично погрузится подводное царство Ординской пещеры, которая поражает свое таинственностью, хрустальностью воды и покоем.

Плато Путорана. Красноярский край

Завораживающая природа России

В России, в центре далекой Сибири, за полярным кругом есть невероятный затерянный мир и ни чего подобного больше нет на планете Земля. Бесконечные просторы дикой природы, где животные не бояться подходить к людям, а в реках еще водится громадный таймень, где водопадов столько, что и сосчитать сложно, а зимой они замерзают и превращаются в сказочные ледопады.

Завораживающая природа России

Плато Путорана — это фантастическое творение природы, край озер, гор с плоскими вершинами и водопадов, дом для редких животных, мир дикой природы. Там сохранились еще места куда вообще ни когда не ступала нога человека, еще бы ведь по размеру плато сопоставимо с Великобританией — 2,5 млн га.

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Завораживающая природа России

Туристов тут очень мало, но каждый из счастливчиков побывавших на плато, нашел занятие по себе. Заядлые рыбаки будут довольны уловом, дайверы оценят озеро Виви с кристально прозрачной водой, любителей экстремальных сплавов ждет множество рек, фотографы, художники, любители ягод, каждый найдет что-то свое.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ: «Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке»
... 6 ОФЧ «Как придать России облик будущего в новом Мировом...искажения от истины относительно своего природой дарованного индивидуального функционального наделения. ...сторону экватора. Необычайно прекрасна эта завораживающая природная красота! Наблюдателям и ...
Новости Славянского МИРА Выпуск 26
... природа России. Зрителям предлагается понаблюдать за жизнью диких животных, полюбоваться завораживающими ...фестиваля пройдут премьеры фильмов о природе, встречи с документалистами, ...по России и заставить их задуматься о важности сохранения природы в...
ПРИРОДА. ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАМЕНЬ ПОЛЮСОВ
..., – зрелище завораживающее. в сильный мороз, который «обесцвечивает» это явление природы, оно напоминает... и больших территорий на севере России и в северном Китае. Летописцы...
Свеча над пропастью
..., предвестнице холодного, мертвого сезона Природа хмурилась, сердилась, готовилась всплакнуть ...красоте появилось что-то магическое, завораживающее, сверстников тянуло к ней,..., по мере развития в России демократических преобразований «умником». Изворотливый...
ГЛАВА 12. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЛОЁВ АТМОСФЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...естественного базиса» естественного саморазвития Природы и такого же естественного ... начала свою деятельность в России нами воссозданная (возрождённая исторически)...физического ежегодного явления (в прошлом), завораживающая взор – «Северное Сияние»! ...
Теория Н.В.Левашова
...в 1997 году в России, эта работа принесла ему...нам возможность проникнуть в тайну природы зарождения сознания - например,...дей­ствительного значения и природы сознания. Созданная автором единая...Всё это - только часть завораживающей мозаики книги «Сущность и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>