Завораживающая природа России

Чего только нет на нашей русской земле: и великие горы, и прозрачные озера, и непокорные вулканы, водопады, пещеры… Но есть и такие сакральные места, куда не ступала нога туриста. От этого они, наверное, становятся еще более манящими и прекрасными. Сегодня бы мы хотели рассказать вам только о пяти…

Озеро Художников. Красноярский край

В Красноярском крае в удивительном уголке природного парка Ергаки есть много чудесных и красивых мест, много озер, но есть одно, пожалуй самое манящие. Оно уже не первый век трогает души художников, фотографов и просто ценителей творений природы — озеро Художников.

Свое название это озеро получило благодаря группе красноярских художников, которые нашли его еще в середине прошлого века. И до сих пор оно является одним из самых желанных мест, которое художники хотят запечатлеть в своих зарисовках, несмотря на то, что путь к нему долгий и сложный.

Озеро Художников славится своими потрясающими пейзажами, нетронутой природой, вкуснейшей водой, а в июне в озере еще виден подводный лед, от которого в июле уже не останется и следа. Это просто чудо! Голубая гладь воды, скалистые горы и елово-кедровый лес — все это можно увидеть пройдя не легкий путь пешком, на такое способен, только человек с хорошей подготовкой, ни на транспорте, ни на лошадях туда добраться нельзя. Зато около озера есть отличные места для стоянки.

Долина Гейзеров. Камчатка

Долина гейзеров — это волшебное место, это можно понять даже глядя на фотографию, но помимо этого оно еще и уникально! Эта долина одна из самых крупных во всем мире, а в Евразии она вообще единственная.

Добраться сюда можно только на вертолете, причем даже для вертолетных экскурсий существует строгая система правил и создана для того, чтобы сохранить равновесие экосистемы. Мало где можно увидеть столько чудес, на небольшой территории, по бокам реки Гейзерная, располагается более 40 действующих гейзеров, есть вулкан и водопад, парящие ямы, горячие озера, кипящие ключи и множество термальных источников, не редко туристам встречаются бурые медведи. Все это создает бурю эмоций и незабываемые впечатления. В 2008 году Долина Гейзеров вошла в семь чудес России.

Каждый, кто хоть раз побывал тут уже ни когда не забудет долину Гейзеров, ведь она обладает особенным магнетизмом, ведь в этом месте видно как «земля дышит», именно тут можно почувствовать всю мою первозданной планеты Земля.

Вулкан Креницына. Сахалинская область, остров Онекотан

Вулкан Креницина с одной стороны типичный «вулкан в вулкане», но его размеры уникальны. Это самый большой «вулкан в вулкане» в мире и равных ему больше нет — 1325 метров в высоту! Со всех сторон его конус омывается водами озера Кольцевое, которое в свою очередь является самым глубоким пресным водоемом в Сахалинской области. По мнению ученых, со временем его глубина будет только увеличиваться.

Озеро очень непредсказуемое, за тихой и спокойной гладью воды скрывается непокорный характер. В ветреную погоду волны на озере Кольцевое могут достигать 3 метров, иногда отражаясь от внутренних стен кальдеры они даже образуют кольцевое движение. Вулкан извергался только 1 раз в 1952 году.

Помимо уникальных размеров, вулкан Креницына еще славится своей необычайной красотой. Кальдера изнутри покрыта ольхой и цветами, а частые туманы придают таинственный, порой даже сказочный вид. На острове растет голубика, водяника и морошка. Добраться до острова не легко, как и все невероятные места нашей планеты он трудно досягаемо. Приходится лететь на вертолете или плыть на лодке.

В данный момент на острове Онекотан ни кто не живет, в 2005 году остов покинули пограничники и он теперь не обитаем, от чего на мой взгляд стал еще более привлекательным. Лето там прохладное, часто бывают туманы и ветрено, а зима наоборот теплая средняя температура +4.

Ординская пещера. Пермский край

Ординская пещера самая длинная гипсовая пещера в мире, самая протяженная подводная пещера в России и вторая по протяженности в Евразии. Не вся эта сказочная пещера находится под водой, часть пещеры «сухая», что встречается не очень часто. Длина сухой части — 300 метров, подводной — 4600 метров и это только длина.

Свое название пещера получила в честь села Орда Пермского края, на окраине которого она и находится. Активно Ординскую пещеру начали исследовать в начале 1990-х годов и до сих пор она не изучена полностью. Как приятно осознавать, что не все места в мире открыты и есть еще место первооткрывателям и невероятным открытиям. В таких пещерах очень часто появляются новые ходы, которые манят исследователей со всего мира.

Несмотря на то, что вода в пещере кристально прозрачная, что является редкостью для такого плана пещер, пещера бывает довольно коварной и простой взмах ласт способен абсолютно лишить видимости. Вообще проход в пещеру открыт только для сертифицированных кейв-дайверов. Но благодаря работам фотографа Виктора Лягушкина мы можем хоть частично погрузится подводное царство Ординской пещеры, которая поражает свое таинственностью, хрустальностью воды и покоем.

Плато Путорана. Красноярский край

В России, в центре далекой Сибири, за полярным кругом есть невероятный затерянный мир и ни чего подобного больше нет на планете Земля. Бесконечные просторы дикой природы, где животные не бояться подходить к людям, а в реках еще водится громадный таймень, где водопадов столько, что и сосчитать сложно, а зимой они замерзают и превращаются в сказочные ледопады.

Плато Путорана — это фантастическое творение природы, край озер, гор с плоскими вершинами и водопадов, дом для редких животных, мир дикой природы. Там сохранились еще места куда вообще ни когда не ступала нога человека, еще бы ведь по размеру плато сопоставимо с Великобританией — 2,5 млн га.

Туристов тут очень мало, но каждый из счастливчиков побывавших на плато, нашел занятие по себе. Заядлые рыбаки будут довольны уловом, дайверы оценят озеро Виви с кристально прозрачной водой, любителей экстремальных сплавов ждет множество рек, фотографы, художники, любители ягод, каждый найдет что-то свое.

Источник: nashaplaneta.su