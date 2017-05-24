В кого выстрелит оружие Трампа, проданное саудитам?

На днях прошла новость, что Трамп подписал с саудитами военный контракт на рекордные 110 миллиардов долларов.

Казалось бы, ну подписал и подписал – нам-то чего?

А вот чего. Контракт предполагает поставку Саудовской Аравии большого объема вооружения, боеприпасов и обучение специалистов. 110 миллиардов долларов – это не шутки. Одними автоматами такую сумму выбрать нельзя. Стоимость автоматической винтовки в зависимости от модели и комплектации – один-два килобакса. Если закупать миллион штук (а больше саудитам просто некуда девать) – получится максимум два миллиарда. Тем более что при крупных партиях стоимость единицы сильно снижается.

Это значит, что по контракту будут поставляться не только винтовки, патроны и армейские ботинки, но также масса другого вооружения, включая тяжелое, вплоть до танков и штурмовиков. А где танки и штурмовики – там и зенитки, и ПЗРК. И противотанковые средства. Короче говоря, полный фарш.

Правда, пишут, что 110 миллиардов – это сумма, включающая разные меморандумы о перспективных поставках, а сумма реальных "твердых" контрактов – всего 20 миллиардов. Но даже если так – объем все равно внушительный.

А теперь самый главный вопрос: против кого все это?

Ясно же, что такой объем вооружений закупается не для того, чтобы набить склады и законсервировать на долгие годы, а потом тупо списать. Тем более, что с деньгами у саудитов в последнее время не шибко густо, падение нефтяных цен больно ударило и по ним. Поэтому бросать 20 миллиардов долларов на обновление арсенала "чтобы было" – не самое подходящее время.

Вот и получается, что данный контракт преследует не абстрактные цели повышения обороноспособности. А вполне конкретные военные – в виде одного или нескольких противников, которых саудиты предполагают замочить, используя новое вооружение, а также услуги военных консультантов, которые наверняка тоже входят в контракт. Согласитесь, было бы странно, если бы Трамп продал саудитам "железо", позабыв про услуги военных консультантов и американских ЧВК – ведь американцы большие специалисты по продаже нематериальных активов с высокой добавленной стоимостью.

Но давайте сосредоточимся на главном вопросе: против кого все это? В кого будет стрелять новое "ружье на стене", которое по театральным законам должно выстрелить со всей неизбежностью? Тем более что в наше время события развиваются стремительно, и эти "ружья" даже на стену наверное не успеют повесить, так с ними в руках и выйдут на сцену. А может быть, начнут шмалять прямо из-за кулис.

И шмалять, учитывая объем поставок, будут сильно. А в кого – догадайтесь, как говорится, с трех раз.

Сейчас судиты ведут две войны: одну вполне официально в Йемене, а вторую – не вполне официально в Сирии, поддерживая различные группировки и подразделения "свободной армии" против войск Башара Асада.

На всякий случай напомню, в чем заключается интерес саудитов в Сирии. Сирия при Асаде – это партнер и, можно даже сказать, сателлит Ирана. А Иран – старый соперник Саудовской Аравии, их противостояние уходит вглубь веков.

Короче говоря, на заднем плане войны в Сирии маячит давнее противостояние саудитов и персов, а это значит, что снести режим Башара Асада, взять под контроль Дамаск и тем самым выиграть раунд в многовековом поединке для Саудовской Аравии архиважно.

Надеюсь теперь становится понятно, в какую историю ввязалась Россия и какие в свете новых поставок американского вооружения Саудовской Аравии открываются перспективы повоевать по-взрослому. Ну, или уйти подобру-поздорову, если по-взрослому не хочется воевать.

Вооружение на 20 миллиардов, которое в ближайшее время начнет получать Саудовская Аравия, будет использовано не только для войны в Йемене – это очевидно. Для одного Йемена многовато будет.

Часть вооружения, и скорее всего очень значительная, будет стрелять в Сирии. Где еще весной прошлого года, по нашим реляциям, все цели были достигнуты и задачи решены.

Правда, после этого было триумфальное освобождение Пальмиры, потом не очень триумфальное оставление Пальмиры, а потом освобождение Алеппо... Но точка в этой войне не поставлена до сих пор.

В эту войну и пойдет значительная часть нового американского вооружения и боеприпасов по "контракту Трампа". И американские специалисты скорее всего будут, и американские ЧВК – куда же при таких суммах контрактов без них?

Поэтому Томагавки, которыми Трамп одарил Сирию некоторое время тому назад – это была лишь присказка А настоящая сказка впереди.

И тогда уже надо будет либо хлестаться по-взрослому, то есть начинать сухопутную операцию с перспективами положить там несколько тысяч парней, потому что без крупных потерь такие войны не бывают. Причем даже в этом случае результат не гарантирован – арабы будут готовы положить и десять, и двадцать, и сто тысяч, если будет нужно. И оружия у них теперь будет хоть на миллион бойцов.

Либо... нужно будет еще раз, особо триумфально, завершить операцию ВКС РФ, еще раз сообщить общественности о том, что все задачи выполнены и цели достигнуты, на этот раз уже окончательно, после чего выводить группировку целиком. А если друг Асад настолько дорог нам – можно выделить ему номер в гостинице Ростова. Один легитимный президент там уже сидит.

Дело идет к большой ближневосточной войне. И разделкой Сирии эта война скорее всего не завершится, потому что у Турции там свои интересы по поводу курдов, а курдам отступать некуда. И саудиты скорее всего не успокоятся взятием под контроль Дамаска, а полезут на Иран. И понеслась...

Дело идет к большой, по-настоящему большой войне на Ближнем Востоке. И России с ее группировкой ВКС РФ эту войну не остановить. Потому что мы не можем выдать сирийцам столько оружия, сколько США могут выдать саудитам. И сирийцев, готовых защищать Асада, намного меньше, чем других сирийцев и саудитов, готовых его уничтожить. И отправить в Сирию стотысячную группировку, подобную группе советских войск в Афганистане, Россия тоже не может. Тем более что Советский Союз стотысячная группировка в Афганистане не спасла, а скорее наоборот.

Не может Россия с двумя процентами мирового ВВП поставить на Ближний Восток больше оружия и бойцов, чем США с двадцатью процентами мирового ВВП. Экономика не позволяет.

Чтобы удачно вписаться за Сирию и предотвратить большую ближневосточную войну, надо было не айфоны и наручные часы покупать, не музеи Ельцину строить, а заниматься реиндустриализацией все последние 17 лет.

А еще раньше – не надо было ликвидировать СССР, потому что именно на балансе сил СССР и США строилась вся система международной безопасности после Второй мировой войны. И после ликвидации СССР эта система начала необратимо разрушаться. И война в Сирии – лишь одно из следствий этого. И подставлять плечо, чтобы остановить окончательное обрушение системы международной безопасности, сегодня уже слишком поздно – сломается плечо. Тем более, что плечо это не советское, а либерально-демократическое, больше думающее о своем кармане, чем о мире.

Вот такие невеселые перспективы. Очень похоже, что начинается по-настоящему большая война. Возможно, Третья мировая, которую США развязывают с целью списать свои долги, перезагрузить систему и сделать Америку "снова сильной" – точно так, как и обещал Трамп.

Но Третья мировая не сделает Америку "снова сильной", она скорее похоронит прежний миропорядок и положит начало новому, совсем новому, не такому, как прежде. И не такому, каким его видят современные банкиры и транснациональные корпорации. И не такому, каким его видит Трамп. И не такому, каким его пытался сохранить Россия, вставляя свои утлые пять копеек в сирийскую войну.

Александр Русин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/18696/-