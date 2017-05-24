Сводки от ополчения Новороссии 24 мая 2017

Попытка прорыва в ЛНР. Военная обстановка в ЛДНР от портала MilitaryMaps. 24.05.2017

Оперативная военная сводка событий в Донецкой и Луганской Народных Республиках от портала MilitaryMaps.

13:02 СветлодарскаяДуга | ДНР ★ сообщают о попытке прорыва бронетехники ( около 10 единиц ) ВСУ

12.50 Украинские силовики с направления н.п.Марьинка ведут обстрел с применением минометов, различных видов гранатометов и стрелкового вооружения микрорайона Трудовские Петровского района г.Донецк. В очередной раз обстрелу подверглась автостанция «Трудовские», в результате чего ранение получила женщина. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Информация предоставлена порталом MilitaryMaps.

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Молния: украинская армия начала обстрел Донецка, ранена женщина

Оперативная информация по состоянию на 12.50

Украинские силовики с направления н.п. Марьинка ведут обстрел с применением минометов, различных видов гранатометов и стрелкового вооружения микрорайона Трудовские Петровского района г. Донецка.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«В очередной раз обстрелу подверглась автостанция «Трудовские», в результате чего ранение получила женщина. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются», — говорится в сообщении.

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Киев продолжает затягивать Минские переговоры — власти Донбасса

Полпреды Луганской и Донецкой Народных Республик Владислав Дейнего и Денис Пушилин обвинили украинскую сторону в затягивании переговорного процесса в Минске.

«Вместо того, чтобы решать стоящие перед минской контактной группой вопросы имплементации минских соглашений в точном соответствии с комплексом мер, утвержденным резолюцией СБ ООН, Украина пытается внести новые, заводящие переговорный процесс в тупик», — сказал Владислав Дейнего.

По его словам, «это говорит либо о непонимании логики минского процесса и комплекса мер в целом, либо о его намеренном затягивании и срыве».

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ВСУ сорок восемь раз нарушили перемирие в ДНР — штаб

За прошедшие сутки ВС Украины сорок восемь раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись четырнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщил источник в ВС ДНР.

Разрушения:

24.05.2017 г.

н.п. Гольмовский

ул. Загородная, 15 — попадание в пятиэтажку между 2 или 3 этажами, повреждено здание и остекление дома.

23.05.2017 п.Крутая Балка

ул.Октябрьская,10 в результате попадания сгорел дом.

ул.Широкая,49 — осколками посечено кровля, остекление, фасад дома.

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Киевские силовики заминировали подъездную дорогу к Донецкой фильтровальной станции

Подразделения ВСУ ночью заминировали подъездную дорогу к Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Украинские силовики заминировали подъездную дорогу к ДФС, на ней были обнаружены множественные взрывные устройства. Еще вчера вечером дорога была совершенно свободная от посторонних предметов», — сказал представитель ведомства.

В свою очередь, как отметил в беседе с представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»», персонал удалось завести на предприятие, рабочий день на станции начался в штатном режиме.

«Пришлось объезжать по обочине, что также небезопасно, это серьезный риск для людей», — добавил он.

В «Воде Донбасса» подчеркнули, что вопрос разминирования участка поднимется в кратчайшие сроки. К процессу планируется привлечение офицеров Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и наблюдателей миссии ОБСЕ.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Армия Украины два раза нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Были люди как люди, а потом в один момент вдруг стали идиотами



Зам.ком.роты армии ЛНР с позывным "Рим" рассказывает:



1. О продвижении ВСУ в "серой зоне" рядом с н.п.Желобок и Донецкий.

2. О "минских соглашениях".

3. Почему пошел воевать (в нулевых служил в украинской армии).







Плюс еще на тему:



1. Применение ракет "Точка-У" на Донбассе. Исследование на сайте lostarmor –

2. Занятия по тактической и огневой подготовке ОРБ "Спарта" –

3. На линии фронта ЛНР –

4. Юрию Апухтину за пропаганду ХНР дали 6 лет –

Зам.ком.роты армии ЛНР с позывным "Рим" рассказывает:1. О продвижении ВСУ в "серой зоне" рядом с н.п.Желобок и Донецкий.2. О "минских соглашениях".3. Почему пошел воевать (в нулевых служил в украинской армии).1. Применение ракет "Точка-У" на Донбассе. Исследование на сайте lostarmor – http://lostarmour.info/articles/tochki-n ad-u/ 2. Занятия по тактической и огневой подготовке ОРБ "Спарта" – https://www.youtube.com/watch?v=tk0oVEja sjc 3. На линии фронта ЛНР – https://www.youtube.com/watch?v=QmfvRWD2 jQQ 4. Юрию Апухтину за пропаганду ХНР дали 6 лет – http://atn.ua/obshchestvo/prigovor-yuriy u-apuhtinu-podrobnosti-sudebnogo-zasedan iya

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