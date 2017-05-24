Слово о Путине

В житии святого Киприана рассказывается, что рождённый в семье магов Киприан с детства постиг всё чернокнижие и стал великим колдуном. Сатана называл его своим родным братом. Но однажды Киприан отрёкся от сатаны – и проклял магию. Так появился святой Киприан, почитаемый во всём необъятном христианском мире… Родной брат сатаны стал святым… Такова жизнь!

А дурачки думают, что святость – это не личный выбор и подвиг человека, а нечто выдаваемое при рождении, без спросу, как срамные органы. Ну, родился человек мужчиной, с «удом» – какая в этом его личная заслуга?

Правда же в том, что святыми не рождаются, а становятся. Каждый миг человек делает свой нравственный выбор между добром и злом. Каждый миг святой может оступиться, и стать бесом… Но и наоборот дорога открыта – каноническое житие святого Киприана тому порукой…

Я обещал говорить о Путине – но сперва поговорю о нас с вами. Мы родились в оранжерее, с малых лет были окружены заботой социального государства. И в какой-то миг наше мышление порвало с реальностью, стало видеть мир и вселенную эгоцентрично: мол всё на Земле существует только для моих удовольствий…

Прожженные лжецы-оборотни Собчаки и Ельцины лили нам в уши ядовитую патоку словесного подхалимства: «только выберите нас – и мы будем служить каждому вашему капризу! Мы жизнь за вас положим – чтобы вас ублажить, внучата Брежнева!»

И мы поверили этому бреду! Что матёрые лжецы положат за нас свою жизнь! Ельцин на выборах дословно и буквально обещал "лечь на рельсы, если жизненный уровень в России понизится"! Не логичнее ли было думать иначе? Что эти матёрые проходимцы нашу жизнь отнимут ради своих интересов?

Причиной ослепления стала наша нарциссическая влюблённость в себя. Нам, забалованным сынкам и внучатам, стало казаться, что весь мир только и делает, что думает о нас, смотрит на нас с любовью. Нам стало грезится, что мы – некая сверхценность для человечества и что оно ляжет костьми, удовлетворяя наши капризы…

И мало кто спросил себя в то проклятое время: да кому мы, собственно, нужны?!

Вот бегает кабан по лесу. Охотнику он интересен – как мясная туша. Как трофей. Охотник, конечно, занимается кабаном, изучает его образ жизни, ищет его и находит… Но зачем? С какой целью?!

Думали ли мы, безумцы, в ослеплении блёстками карнавала «перестройки» – что чужим людям мы интересны только как охотнику кабан? Только содержимым наших карманов?

А потом пришёл геноцид. Как пел Ю.Шевчук, «Свеча догорела, упала кадило, земля, застонав, превращалась в могилу»…

Жили русские на Северном Кавказе – и вдруг, в один момент, их там не стало. Всех и разом. Куда делись? Сами подумайте… Куда они могли деться сотни тысяч людей, если о лагерях беженцев мы ничего не слышали?

Ни Горбачёв, ни Ельцин, ни прочие, умолявшие нас избрать их пастырями – душу свою за овец не положили, как положено пастырям добрым. Они пили коктейли, каждый бокал которых стоит дороже всей нашей с вами жизни, и купались в бассейнах из коньяка. Их жизнь удалась!

Они оплатили нашей смертью своё место в кругу высшей глобалистской элиты. К ним не было и нет никаких претензий у мировой мафии. Их привечали, вводили в высший круг… Они не просыпались ночью в холодном поту – от ужаса угроз мирового масонства…

Экс-президент России – если он ушёл, когда велели – уважаемое во всём мире и неприкосновенное лицо. Нет таких материальных благ, которые были бы для недоступен для экс-президента России. Он может купаться в бриллиантах, и швырять их пригоршнями в море, может ублажать себя с самыми элитными красотками всех цветов кожи, на любом курорте мира его встречает президентский люкс в отеле, кортеж лимузинов и огромный штат вышколенной прислуги…

Миллионы умерли – чтобы оплатить негодяям этот высший уровень бытового комфорта. Миллионы умерли – чтобы Горбачёв спустя десятилетия мог на любом форуме мира восходить на трибуну как «всеми уважаемый политик»…

А мы? Да кому мы нужны?!

Когда убивали русских в Приднестровье – в других городах люди смотрели комик-шоу и играли в КВН. Когда убивали русских в Средней Азии – в других городах люди смотрели комик-шоу и играли в КВН. Когда резали русских на Кавказе – в других городах люди смотрели комик-шоу и играли в КВН.

А чем отличаются от тех, убитых, русские Якутии и Бурятии, Татарии и Крыма?

Нет никакого сомнения, что в 1999 году России больше не существовало. В ближайшие дни должен был завершится «парад суверенитетов» – а потом… весь мир хохотал бы на комик-шоу и играл в КВН…

Нашей смерти не заметили бы. И о нас забыли бы в мире на следующий день. Прошуршало бы в новостях сообщение об очередной резне – как прошуршало между светскими хрониками сообщение о ликвидации Сербской Краины…

Вы только задумайтесь: целый народ, европейский, образованный, славянский – ликвидирован в несколько дней. Дикторы рассказали об этом – и перешли к новостям спорта. Всё.

Давайте на минутку задумаемся – а что было бы, если бы в 1999 году Путин не начал войну с людоедами «ичкерии»?

Оттарабанил бы человек один президентский срок – и вышел бы на дембель в 2004 году. Насколько такой ход событий был бы для него лично выгодным!

Горбачёв номер 2 – открывай себе «Путин-фонд», заводи путинскую библиотеку в родном городе и купайся в роскоши, славе, всемирном внимании… Ни забот, ни хлопот, ни угроз, ни качающейся над головой петли гаагского судилища…

Обыватель часто ненавидит Путина – именно потому что с обывательской точки зрения поступок Путина совершенно непонятен. «У тебя же всё было! Всё, о чём только может мечтать человек! И тебе за это ничего не было!»

Итак, в нашей альтернативной реальности Путин ушёл, передав власть какому-нибудь Немцову. Россия исчезла. Русских повсеместно вырезали. И что?

Разве Горбачёву помешало исчезновение СССР? Разве какие-то проблемы были лично у Горбачёва – за то, что русских вырезали в Ташкенте и Душанбе? И у Путина было бы то же самое: что ему Казань или Уфа, Майкоп или Крым, если он в отставке, уважаемый миром отставник, живёт в личном дворце где-нибудь на Мальдивах, загорает на шезлонге под пальмами на личном пляже у лазурного океана?

Но иногда в истории случаются чудеса. Я хочу, чтобы вы поняли: наша с вами смерть была остановлена в самый последний миг! Кто помнит 1999 год – не даст солгать: мы не то что на краю могилы стояли, мы уже в ней лежали, и на нас сверху комья земли сыпались…

Россия не то что исчезала – она уже фактически исчезла: Чечня уже отвоевала «независимость» (неразрывно связанную с геноцидом «лишних» народов), на очереди стояли Сибирь, Поволжье…

Естественно, и русские на Украине – ведь в 2004 году, если помните, восходила звезда предтечи нынешних фашистов Ющенки…

А Путин ушёл. Ну, а что? Побыл один срок, наворовал так, что детям и внукам не проесть, и ушёл.

А что на развалинах-то делать?

Далёкие лазурные берега зовут к себе ещё нестарого, физически крепкого человека, призывно трепещут паруса шикарных яхт у сказочного карибского побережья…

Но он не ушёл. Глупо искать в таком поступке материальный интерес, нет ничего в мире потребления, чем он уже не владел бы к 2004 году. Он не ушёл, потому что…

Я не знаю, что случилось. Родители ли его так воспитали? Или сам Бог заговорил с ним? Или тени великих императоров явились к нему в Грановитой палате Кремля?

Но среди великого скопища подонков, торговавших нашей кровью и нашими костями, воровавшими и уезжавшими «туда», на гноище «перестройки-реформ» нашёлся почему-то один, кто задумался о нашем выживании…

А кто мы такие?

Мы Родину предали за колбасу, мы надругались над могилами предков, над памятью павших, над всей историей своего народа! Мы в прошлое плюнули, мы даже разучились друг друга защищать… Звери в стае и то понимают, что если напали на одного волка – все остальные должны рвануть на защиту… А мы, когда Дудаев в Грозном русскими головами колья украшал, смотрели Петросяна и играли в КВН…

Проклятая самовлюблённость, подпитываемая лживыми рекламами типа «ты этого достойна» мешает нам трезво посмотреть со стороны на самих себя.

Кем мы были в 1999 году? Скопищем вороватых, эгоистичных, безоружных и сказочно-богатых подонков: сидели (благодаря предкам) на половине мировых ресурсов – и при этом не умели даже соседа защитить!

– А зачем вообще жить такому народу? – рассмеялся бы циник. – Пусть и дальше любят сами себя в задницу… До ямы скотомогильника, куда их Басаев проводит… Они же всё предали, всё продали, у них не осталось ни ума, ни силы, ни чести, ни звериного инстинкта выживания… Всё, что у них осталось – убеждение в собственной невероятной значимости…

Мало ли народов исчезло навсегда? Где некогда славные шумеры? А скифы где? Отыщи-ка сейчас потомка лулубеев или наследника прежде славного Элама! Где Троя? Где Карфаген? Туда же, археологам, несите и Россию…

Но по неизвестной науке причине между нами и смертью встал тогда Владимир Путин…

Тот, кто вырос до высших чинов и даже престолонаследия при Ельцине – родной брат сатаны. В житии святого Киприана рассказывается, что сатана сажал Киприана на свой престол, надевал на него свою корону и велел поклонятся ему, как самому себе…

А потом Киприан отрёкся от этого брата. И стал святым, почитаемым доселе во всех храмах, заступником от сил бесовских…

Другой библейский образ – Моисей. Вот уж где полная аллюзия с Путиным!

Брат кровожадного фараона, с младенчества он в кругу семьи жестокого владыки. Нет таких сокровищ, которые были бы недоступны Моисею, нет таких удовольствий или услад, которые ему не по карману! Сам фараон обнимает его и зовёт братом – как сатана Киприана…

А где-то мрут пачками вонючие грязные рабы. И плевать бы на них сто раз с высокой пирамиды, сказала бы современная потреблядь. Какое тебе дело до них?! Ты брат фараона!

И вот однажды, по непонятной потреблядям причине, Моисей говорит брату-фараону: «отпусти народ мой!»

Господи, да ведь это же Путин, стоящий перед престолом Ротшильдов и Рокфеллеров!

Сатана изумлённо смотрит на брата: что за нелепая блажь? С каких это пор обречённые русские стали твоим народом, брат? И начинаются мягкие уговоры… За мягкими уговорами следуют страшные угрозы… Начинаются «казни египетские» – в нашем случае их заменяет ядерное оружие… Фараон вынужден уступить Моисею…

А теперь просто по-человечески подумайте, как ему, должно быть, страшно! Стать из брата сатаны – врагом, и особенно ненавистным врагом, ибо – из своих… Стоять перед этой немыслимой, веками созидавшейся, весь мир нагнувшей силой мирового зла, управляемой из самой преисподней…

Никаких материальных благ Путин получить уже не может: они у него все были в 2004 году, когда ему никто не угрожал. Он – просто оставшись у власти – совершил поступок библейского масштаба.

Он обрёк себя на вечный ужас за грехи своего народа. Это не распятие, конечно, он окружён и бытовым комфортом, и холуями, так что не на кресте висит… Но что-то от распятия всё равно есть в его поступке…

У человека было всё. Он сохранил это всё, не спорю – да ведь никто же и не отнимал! Но, плюнув в сатану, завёл себе такого врага, при котором никаким сокровищам рад уже не будешь… Потому что никто в положении Путина спать по ночам спокойно уже не сможет…

Поймёте ли вы это, «рассерженные горожане» – идущие с ним через пустыню и ропщущие, как роптали и на Моисея идолопоклонники? Боюсь, что нет…

Утратив всякую связь с реальностью, вы, дети мегаполисов и неоновых реклам, погрязшие в духовной и интеллектуальной педерастии, давно уже не видите ничего, кроме своих галлюцинаций.

Достучаться до вас может только подхалимствующий лжец, готовый признать вас и пупом земли и родным сыном, и даже своим отцом – лишь бы выклянчить ваш голосок на выборах…

Вы не можете понять главного в реальной жизни: то, что вы себя сильно любите – не значит, что другие вас так же сильно любят.

Я вам прямо скажу – не только не любят, но даже и наоборот!

Вас мир воспринимает, как помеху, зря занимающую место на планете. Вы – тем, что просто живы – мешаете миру поделить ваше наследство, а оно, благодаря великим предкам, у вас более чем завидное…

Мир ждёт русской смерти – как племянники ждут кончины противной и вредной тётки-миллиардерши… А когда сильно чего-то ждёшь – велик соблазн поторопить естественный ход событий, влить тётке яду в супец…

Вы слишком глубоко уверовали, что мир никого прекраснее и обаятельнее вас не видел – следовательно, сделает всё, чтобы вас содержать и защищать ваши права мифические в масонских узилищах вроде «Страсбургского суда по правам человека»…

И только Путин, который тащит вас через пустыню, мешает всему миру догнать вас и полюбить в имеющиеся отверстия…

Последнее – ближе, чем вам кажется. Будете на том свете обсуждать с другими покойниками, (индейцами, тасманийцами, армянами Карса, сербами Косово) – кого мир «полюбил» более страстно…

А до того – не понять вам, как быстро кроссовки, надетые на шею в знак протеста, превращаются в мельничный жёрнов.

И никакой коррупции, а просто «Каждому своё», как на воротах Бухенвальда…

Николай Выхин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/18691/-