С-500 — полное технологическое доминирование

Уже более месяца прошло с шестого апреля, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиационной базе Шайрат в связи с обвинениями в адрес Дамаска, который якобы применил химическое оружие в борьбе с исламистами.

Однако в «великолепной» военно-политической операции американского президента с самого начала, мягко говоря, не все пошло по плану. Хорошо известно, что из 59 «Томагавков», пущенных с военных кораблей в Средиземном море, как минимум 34 не только не достигли целей, но даже не долетели до сирийской территории. Какова судьба более чем половины дорогих ракет, вероятно, Пентагон не расскажет никогда. Однако шутки в адрес Трампа и американских вооруженных сил в блогах и соцсетях подсказывают, что «Томагавки» вернулись в Белый дом бумерангом.



Многие уверены, что Россия могла применить комплексы С-400 для защиты от американских крылатых ракет, однако в том не было необходимости. В войнах 21 века все больше ценится высокотехнологичное оборудование, которое «без применения силы» нейтрализует технику противника. Однако для отражения масштабного ракетного удара, который означал бы начало международного конфликта, Москва уже завершает разработку совершенно нового комплекса С-500, ориентированного не только на противовоздушную (ПВО) или противоракетную (ПРО), а и на противокосмическую оборону (ПКО). Разработка этой технологии сделает возможной и борьбу с низкоорбитальными спутниками…



Что обеспокоило американских экспертов?



Вместо того, чтобы расхваливать уничтожение нескольких старых самолетов на сирийской авиабазе, которые уже через 48 часов снова пошли на взлет, Трамп перенаправил свой гнев с Башара Асада на еще одного «мощного противника» — Северную Корею. Но на берегу Тихого океана, в отличие от Средиземного моря, вместо американских крылатых ракет возникла угроза северокорейских ядерных ракет. Под этим предлогом президент США приказал доставить на 38 параллель самую современную американскую систему противоракетной обороны THAAD, которая якобы должна защищать южнокорейские военные базы (но не столицу Сеул) от ядерного удара Ким Чен Ына. На самом деле получилось, что очередной элемент американской ПРО, вместе с мощным радаром, был установлен на границе России и Китая.



Но давайте вернемся к началу этой статьи: что уничтожило «Томагавки» Трампа? Этот вопрос обеспокоил американских военных экспертов — особенно в свете разговоров о том, что отдельные ракеты просто «упали» на землю без видимых следов воздействия систем ПВО. Так родилось предположение о том, что у большинства пущенных крылатых ракет некая невидимая сила отключила инструменты наведения на цель и просто приземлила эти ракеты. Закономерно, что заговорили о российских системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Москва на протяжении десятилетий разрабатывала этот вид специального вооружения, лучше всего отражающее ход мысли российских инженеров, которые тяготеют к фундаментальным и экономичным решениям, не имеющим аналогов в мире.



Суть этих технологий в целом по-прежнему остается тайной, однако за прошедшие годы было достаточно написано о многофункциональном авиационном комплексе радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Хибины», который может «ослепить» системы вооружений НАТО, включая космические спутники в радиусе 300 километров. Вероятнее всего, россияне дважды применяли эту систему на самолетах Су-24 против американского эсминца «Дональд Кук», подавив его систему ПРО «Иджис», гордость американского ВПК. Чтобы преодолеть помехи, которые создает комплекс «Хибины», специалисты НАТО должны приложить большие усилия для того, чтобы их системы радиокоммуникации функционировали в подобных условиях, в том числе, прибегнуть к многократному дублированию сигнала и другим специальным мерам. Ясно, что в условиях войны это может представлять огромную проблему.



Кроме того, что есть «Хибины», известно, что после инцидента с российским «Сухим», сбитым турками, россияне перебросили на сирийскую авиабазу Хмеймим два самолета Ил-20, которые круглосуточно облетают огромные территории с особой миссией радиоэлектронного шпионажа и РЭБ. В Сирии был замечен и мобильный комплекс «Красуха-4», который благодаря широкополосной станции создает помехи в работе разведывательных средств НАТО, включая передачу данных на спутники типа Lacrosse и Onyx, а также системы AWACS и Sentinel. По некоторым данным, в Сирии размещен и лучший в своем классе комплекс «Борисоглебск-2», предназначенный для радиоэлектронного подавления мобильной спутниковой связи и работы радионавигационного оборудования, а также для установления точного местонахождения источника радиоизлучения в радиусе 60 километров.



И все же, скорее всего, против американских «Томагавков» применили новейший комплекс «Рычаг-АВ», который представляет собой станцию для создания активных помех. Эту систему можно устанавливать на вертолеты Ми-8, а также на бронированную технику и малые корабли. «Рычаг-АВ» располагает собственной базой данных о самых разных военных объектах, точнее системах борьбы, и может самостоятельно дополнять эту базу, проводить анализ вооружений противника и автоматически выбирать режим подавления радиоизлучения для нейтрализации цели. Именно таким образом из строя могли вывести «Томагавки», которые были пущены с американских кораблей по целям в Сирии.



«Зелен виноград» в западном исполнении



Но для борьбы со всеми видами ракет необходима и «жесткая сила», которая идеально сочетается и дополняется постоянно совершенствуемыми системами РЭБ и борьбы против РЭБ. После многолетних испытаний Россия официально заявила о появлении в скором времени самого мощного оружия — зенитно-ракетного комплекса С-500. Над ним работает концерн «Алмаз-Антей», специализирующийся на ракетном вооружении большой и сверхбольшой дальности. Главнокомандующий Воздушно-Космическими силами (ВКС РФ) генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что его войска вскоре получат эти комплексы. «Новейший комплекс С-500 разрабатывается ускоренными темпами, и уже в ближайшее время он поступит на вооружение в войска ПВО», — сказал Бондарев. Для серийного производства систем С-400 и С-500 в Нижнем Новгороде был построен новый завод, в который вложили более 750 миллионов долларов. О том, что С-500 уже готов, свидетельствует и официальное начало обучения специалистов для работы с этим комплексом на базе Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова.



Разработка мобильного комплекса С-500 «Прометей» началась еще в 2004 году, конструкторские работы — через три года, а в 2009 году были проведены испытания сверхдальней ракеты. Особенность С-500 по сравнению с предшественниками и зарубежными конкурентами в том, что он состоит из двух систем, и у каждой — своя задача, специальные ракеты и аппаратная часть. Один сегмент отвечает за перехват баллистических целей (ПРО), а второй — аэродинамических (ПВО). В этом заключается отличие С-500 от американской системы THAAD, у которой только один род противоракет, тогда как у С-500 их несколько. Кроме того, вероятность поражения баллистической ракеты у THAAD составляет лишь 10-15%, то есть возникают проблемы при борьбе с аэродинамическими низколетящими целями.



Хотя в случае С-500 все эти проблемы решены намного эффективнее, западные эксперты по-прежнему выражают в своих публикациях скепсис по поводу реальных и заявленных возможностей нового комплекса. Они хоть и признают, что «на бумаге» С-500 выглядит замечательно, но отмечают, что нужно выждать и посмотреть, что покажет практика. Разумеется, нельзя отрицать, что отчасти они могут быть правы, однако в целом мы имеем дело с реакцией американских экспертов по принципу «зелен виноград».



В Москве заявляют, что для решения задач ПВО и ПРО у С-500 используются разные ракеты, а также есть две разные радиолокационные станции (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой. Эту технологию россияне в последние годы полностью освоили. Для «Прометея» разработано и три новых типа ракеты, наиболее мощная из которых (40Н6М) предназначена для поражения аэродинамических целей, прежде всего, самолетов и крылатых ракет, и имеет дальность 600 километров, что в три раза больше, чем у американской THAAD. Максимальная высота полета, как сообщается, сегодня достигает 100 километров.



О двух других ракетах (77Н6-Н и 77Н6-Н1) пока не так много данных, однако известно, что они предназначены для поражения баллистических ракет средней дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет в конечной фазе полета. Однако 77Н6-Н и 77Н6-Н1 смогут поражать и боевые части, независимо управляющиеся после отделения от корпуса, в том числе, малой заметности, эффективная площадь рассеивания которых не превышает 0,1 квадратный метр. Наиболее важно здесь то, что С-500 может перехватывать даже те цели, которые двигаются со скоростью до семи тысяч метров в секунду, то есть более 25 тысяч километров в час.



Противоракеты, применяемые в «Прометее», могут достигать половину этой скорости, то есть 3,6 тысяч метров в секунду, что в три раза выше, чем у THAAD. Ракеты этой системы летят со скоростью менее тысячи метров в секунду. С учетом всех этих цифр создается впечатление, что Россия хочет производить комплексы, которые могли бы обезвреживать самые современные гиперзвуковые крылатые ракеты, включая те, которые она сама сейчас разрабатывает. И которых у других стран, включая США, в обозримом будущем не будет — как и систем ПРО для борьбы с ними. Отсюда следует, что эти проекты потребуют еще много времени и еще больше средств, чтобы реализовать их в полной мере. Речь о технологиях будущего, и пока ни у одной страны мира нет достаточной интеллектуальной и материальной базы для массового оснащения армии подобным вооружением. Правда, в последние годы Россия сделала несколько значительных шагов в этом направлении, обогнав американцев в некоторых сегментах более чем на десять лет. Судя по всему, это уже не просто гонка вооружений, а борьба за тотальное технологическое доминирование, которого мир еще не видывал.



Важное отличие



Многие детали в связи с «Прометеем» остаются неизвестны. Из открытых источников ясно, что комплекс обнаруживает и вычисляет траекторию полета баллистической ракеты на расстоянии до двух тысяч километров, а боевые блоки с ЭПР менее 0,1 квадратных метра после отделения — на расстоянии 1300 километров. Дальность обнаружения аэродинамических целей, самолетов и крылатых ракет (дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых) составляет 800 километров. Данных о максимальном количестве сопровождаемых и одновременно обстреливаемых целей нет, однако, так или иначе, это количество больше, чем у С-400. То есть одновременно комплекс может сопровождать более 20 целей и обстреливать больше 10. Эти цифры нужно умножить на 8: столько боевых машин объединены в одну систему, управляемую из одного командного пункта.



Важное отличие С-500 — применение систем связи шестого поколения, которые исключают вероятность радиоперехвата и не чувствительны к внешним помехам. «Прометей» располагает и собственной системой радиоэлектронной борьбы, расположенной на огромных мобильных платформах и позволяющей эффективно нейтрализовать противорадиолокационные ракеты противника. Вместе с тем ракеты комплекса С-500 оснащены аппаратурой подавления РЭБ поражаемых целей. Подобная философия, которой руководствуются российские инженеры, напоминает длинный ряд матрешек: тому, кто хочет напасть и сломить оборону, показывают, что на каждое действие найдется противодействие. В пользу этого говорит и явное намерение сделать из С-500 самую большую внешнюю «матрешку», внутри которой находятся маленькие и более слабые системы: С-400, С-300, «Панцирь-С» и другие, такие как средства РЭБ и БПРЭБ. Все вместе при поддержке авиации пятого поколения и спектра новых крылатых и межконтинентальных ракет они способны прорвать американскую ПРО и отвадить потенциального противника даже от мысли о возможном внезапном нападении.



В этом величие и трагедия русского народа, который вынужден постоянно держать в голове мысль о том, что в случае военного и любого другого конфликта ему придется противостоять всему миру. То, что это не паранойя, стало особенно очевидно в 90-е годы, когда Москва начала разоружаться в одностороннем порядке и выводить войска, чтобы успокоить западных «друзей» и продемонстрировать свои миролюбивые намерения. Но вместо того, чтобы оценить эти действия и также разоружиться, как и обещали, западные «друзья» продолжили окружать Россию и одновременно территориально и экономически ограничивать ее. Россия терпела более десяти лет, но потом политика угроз, шантажа, унижения и неуважения российских интересов закономерно поспособствовала приходу в Кремль Владимира Путина. А с ним и С-500…



Боян Билбия (Бојан Билбија) [Печат, Сербия]

оригинал pecat.co.rs/2017/05/s-500-t…

Источник: nnm.me