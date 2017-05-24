Правда о торговых сетях. Андрей Разумовский. Часть 5

Концептуал СМИ Крупный сетевой ритейл и качество обслуживания населения

Британский философ, экономист и политик Джон Стюарт Милль как-то сказал: «Монополия в любой ее форме есть налогообложение усердия ради поддержки лености, если не грабежа». Все кадры, которые Вы увидите в нашем видео (копчёную рыбу с плесенью, котлеты из котлет, шашлык с “приправой” из битого стекла, гастрономическую “машину времени”, курицу гриль из просроченного мяса, гнилые овощи и фрукты) – не случайность, а абсолютно закономерные последствия монополизма. При этом, чем крупнее (в масштабах страны) сеть, и чем больше её доля на рынке, тем хуже у неё обстоят дела с тем самым «качеством обслуживания населения». И это сегодня – когда сети только растут. Представьте себе, что будет с “обслуживанием” лет через пять-десять, когда сети вырастут окончательно.

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