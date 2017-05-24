Каким-то иезуитским образом матушка История смеётся над нами, вручая знамя самого передового учения об устройстве человеческого общества в руки людей старых, чудаковатых, местами асоциальных. Временно, конечно.

Над ними принято смеяться: эти бешеные деды, эти бабки с вечной "Искрой" в руках, не пропускающие ни одной демонстрации или советского праздника. Помню свои репортажные съёмки и собственное придурошно-злорадное отношение к старым коммунистам: мол, кривляются красиво, кадры надо делать!

Теперь, потихоньку изучая наследство, оставшееся нам после более развитой цивилизации, прихожу к выводу, что неразумными являемся скорее мы все, привыкшие относиться свысока к "выжившим из ума совкам" и "полоумным пенсионерам". Они нам, как могут, пытаются сказать: сынки, опомнитесь, вы снова падаете на четыре лапы, а Человек должен звучать гордо!..

Вот читаю на днях очередное "прозрение": оказывается, Карл Маркс был не так чтобы очень неправ (считать Маркса выдающимся мыслителем - табу, но правда штука такая, постоянно лезет на глаза):

"Так, эксперты The Economist считают, что Макдоннелл прав: британцам действительно есть чему поучиться у Маркса... На их взгляд, с каждым днем то, о чем говорил Маркс, кажется все более соответствующим действительности. Его теория основана на идее о том, что класс капиталистов состоит не из производителей материальных благ, а из паразитов — тех, кто присваивает себе результаты чужого труда и выдает их за свои собственные.. Британские эксперты говорят: сегодня уже очевидно, что в почве британского бизнеса действительно процветает паразитизм. В 1980-х годах руководители сотни крупнейших публичных компаний зарабатывали в среднем в 25 раз больше своих наемных работников. В 2016 году — уже в 130 раз больше..."

О как! Ажно самые британские эксперты начали доходить до того, что для любого коммуниста азы. Где-то сбоку, снизу уже начинает припекать, низшие слои всё чаще спрашивают, почему становится хуже, а набор идей, всё наконец объясняющих, меняется, как топ-10 самых популярных песенок на радио. И цивилизация вновь открывает для себя Маркса.

Нашим дедам и бабкам спасибо за то, что они просто есть. Иногда железная уверенность человека в своей правоте, действие, совершаемое на людях, может пробудить в ком-то искорку сомнения.

Наш скорбный труд не пропадет,

Из искры возгорится пламя,

И просвещенный наш народ

Сберется под святое знамя.

И потом, кто знает, они, возможно, будут причислены нашими благодарными потомками к героям сопротивления Эпохи помешавшихся умов. Скромные ткачи Истории.

Максим Слепов.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110169/18668/-