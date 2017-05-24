Оттолкнуть от Крыма Россию – главная задача Запада

Крымская весна изменила ситуацию во всем мире. После референдума и воссоединения России и Крыма изменилась общественно-политическая обстановка в России. Резкий рост патриотических настроений в стране был вызван двумя факторами: чувством гордости и справедливости за то, что Россия поступила, как великая держава, защитив и сохранив мир на полуострове. И — волной насилия, захлестнувшей Украину после госпереворота. Общественная дискуссия, за исключением крайне малой прослойки прозападных либералов, шла о том, в какой форме и до каких пределов Москва имеет право и должна защищать свои национальные интересы за пределами своих границ, к чему, безусловно, относятся защита прав русскоязычных граждан других государств постсовесткого пространства.



Новый общественный консенсус в Российской Федерации, её легитимность в глазах населения стали покоится на Крымском консенсусе. Под этим негласным общественным договором свою подпись поставили все слои населения – отсюда и вначале резкий рост популярности действий президента Путина, которая потом стабильно зафиксировался на уровне в 84% (уровне недостижимом для современных политиков Запада). Граждане России поддержали новое собирание земель под руководством Москвы, которое хоть и началось, как вынужденный ответ на переворот в Киеве, но отвечало глубинным чаяниям народа, желавшего перестать «каяться и платить» и вновь почувствовать себя великой и мощной Русской цивилизацией.

Одним из пунктов нового общественного договора, частью нового Крымского консенсуса, стала готовность населения затянуть пояса. Сначала угроза, а затем и реальное применение санкций фактически ничего не изменило в отношении россиян к произошедшим событиям. Граждане понимали и согласились с тем, что их жизненный уровень снизится, считая, что варианта «не вмешательства» в ход событий в Крыму у России не было, а предпринятые руководством страны действия по обеспечению безопасности проведения референдума, были оправданными, четкими и даже элегантными.

В итоге, для анализирующих сегодняшнюю ситуацию в нашей стране, важно зафиксировать несколько фактов:

— под влиянием событий в Крыму Россия изменилась, поменялся принцип и суть общественного договора;

— в новом Крымском консенсусе общества население России зафиксировало готовность понести определенные экономические жертвы ради процесса собирания земель и укрепления страны и её влияния в мире;

— прямым следствием нового Крымского консенсуса стала возможность для руководства России перейти к ещё более активной внешней политике и начать операцию в Сирии для предотвращения приближения очага войны и хаоса непосредственно к нашим границам;

— неизбежные в ходе любой военной экспедиции потери и траты население страны воспринимает спокойно, и за исключением ультра-либералов, в целом согласно с действиями президента.

Но не надо питать не нужных иллюзий – то, что ясно нам, не менее ясно и нашим геополитическим противникам. Если Крым стал новой точкой сбора страны, если Крымский консенсус стал новым общественным договором, это значит, что желающие ослабить и даже уничтожить Россию должны бить именно по Крыму. По Крыму в общественном сознании российского общества. Сегодняшняя легитимность РФ, которая покоится на Крымском консенсусе, может быть подорвана и ликвидирована именно в Крыму. Беспорядки в Крыму, не важно, по какому поводу возникшие, будут обязательно подхвачены Западом и раскручены его пропагандисткой машиной для того, чтобы показать несостоятельность российской политики и российской государственности. Дальше начнется апелляция к тому, что происходит, масштабирование через западные СМИ. С целью подорвать Крымский консенсус.

С этой точки зрения Крым сегодня становится ключевым регионом для подтверждения сегодняшнего нового статуса России.

Тревожные признаки подготовки напряжения в Крыму и Севастополе мы уже наблюдаем сегодня. При этом отделить «ошибки» от сознательно создаваемых поводов крайне сложно, потому, что последствиям будет рост социальной напряженности с последующими попытками создать уличные протесты.

С чего логично начинать разрушение Крымского консенсуса? С разрушения образа основных героев крымской весны. Одна из наиболее ярких фигур – Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, ныне депутат Государственной думы. Она в сложных событиях весны 2014 года проявила мужество, достойное не хрупкой женщины, а зрелого мужчины.

И что же мы читаем в новостных лентах?

«Транспаренси интернешнл», некая организация, которая сама себя назначила на «борьбу с коррупцией» говорит о необходимости проверить именно Наталью Поклонскую. Налицо желание «накопать» нечто именно на нее, а поскольку «накапывать» просто нечего, то снять очередной фильм, сляпать воедино какие-то разрозненные факты и подать это «жареное блюдо» при поддержке «независимых» российских и западных СМИ. Причем «подача» должна состояться именно к началу выборного президентского цикла 2018 года: что называется, хороша ложка к обеду.

В Севастополе разворачивается ещё куда более интересный сценарий. Здесь в апреле-мае страсти буквально закипели. При этом инициатором накала градуса общественного мнения выступили сами власти. В Севастополе разработан генеральный план развития города. Если сказать, что он вызвал шквал нареканий – это не сказать ничего. Пожалуй, нет ни одной семьи в городе, которая не пострадает в случае принятия генплана в существующей редакции. Складывается впечатление, что некоторые авторитетные севастопольские политики просто решили … «расчистить поляну» для приходящих в город строительных гигантов. В результате блогеры размещают посты с «говорящим» названием «В Севастополе подготовили генеральный план наступления крупных застройщиков на частный сектор»…

«Жители Севастополя отправляют в правительство массу жалоб на новый генплан города, недавно представленный на суд публики. Севастопольцы возмущены тем, что у многих освоенных территорий изменилось функциональное назначение, и боятся потерять свою недвижимость».

Вот лишь некоторые примеры:

— земля получена под индивидуальную жилую застройку, однако в новом генплане на месте своих наделов люди увидели парк. Это значит, что разрешение на строительство уже будет не получить;

— горожане возмущены, что при проектировании не учитывался ни генплан Севастополя 2005 года, ни данные кадастровой карты;

— по садовым участкам в нескольких местах проходят новые дороги.

— в районах, приближенных к центру Севастополя, земли ИЖС превратились в многоквартирную или общественно-деловую застройку, а в селах — в садовые товарищества. Люди опасаются, что не смогут приватизировать доставшуюся по наследству землю, ввести дома в эксплуатацию, подключить их к коммунальным сетям, да и вообще что-то построить.

При этом складывается стойкое впечатление, что кто-то намеренно будоражит страсти. Вот пример из жизни: рядом стоят частный дом и пятиэтажка. В новом генплане на мете частного дома значится многоквартирный дом, а на месте пятиэтажки – частный дом. Это значит, что истинная цель – снести и то и другое, расчистив место под новое строительство. А с высоты геополитики становится ясно, что иной цели, кроме провоцирования недовольства для последующего вывода людей на митинги, вряд ли кто может в создании такой абсурдной ситуации преследовать. Ведь даже глупость имеет свои пределы.

12 мая 2017 года прошли общественные слушания по теме генплана в нескольких районах Севастополя. Отношение общественности к нему ВЕЗДЕ было резко негативное

«Когда организаторы сообщили, что генплан не влияет на имущественные права граждан, в зале начал подниматься свист. Один из присутствующих высказал мнение, что, приняв генплан, люди больше никогда не получат разрешение на строительство. Что генплан нужен застройщикам и принимается, чтобы выгнать людей из частного сектора. Зал эти слова севастопольца поддержал аплодисментами».

«В ходе слушаний, петербургские разработчики проекта Генплана признались, что изменения коснутся назначения земель на 40% территории Севастополя. В Гагаринском районе общественные слушания по генплану Севастополя проходят очень жарко, пишет ForPost. Горожане требовали расторгнуть договор с разработчиками генплана и сказали, что они против строительства транспортной рокады».

«Более всего севастопольцев возмутило утверждение представителя компании, что «в разработке принимали участие севастопольские архитекторы». При этом доподлинно известно, что ни одного местного специалиста не подпустили к данному документу, несмотря на их многочисленные просьбы и желание принимать участие в его создании. В представленных схемах не было уделено равным счётом никакого внимания развитию легкой и перерабатывающей промышленности, не было сказано ни слова о будущем сельской зоны Севастополя, которая составляет более половины всей площади города. Севастопольцы, как ни старались, не нашли в представленном проекте генерального плана ничего, что могло бы служить городу, сделать его более комфортным и улучшить качество жизни горожан».

Зачем нужно вызывать СТОЛЬ ВСЕОБЩЕЕ НЕДОВОЛЬСТВО совершенно лояльных севастопольцев, сложно себе представить. Никаких других вариантов, кроме сознательно провоцируемого недовольства, с целью вывести людей на улицы и тем самым дезавуировать результаты крымской весны, в голову не приходит. Как это будет выглядеть на экранах западных телеканалов и на страницах либеральных газет: «доведенные до отчаяния» политикой российских властей крымчане и севастопольцы вышли на улицы с протестом?

В Севастополе митинг уже назначен на 27 мая. Главное ведь НАЧАТЬ раскачку. Как показывает опыт Украины и других «горячих точек», начальный повод потом забывается, а повестку дня «протестов» можно формировать из любых тем. И вот уже планируемый митинг в Севастополе имеет куда более широкий спектр проблем, нежели один пресловутый генеральный план развития города. К нему «подшивается» уже и национальный вопрос.

«На 27 мая с.г. в Севастополе запланирован массовый митинг горожан против продвигаемого врио губернатора Дмитрием Овсянниковым нового генплана города, называемого на столичный манер реновацией. В повестке митинга помимо генплана – расширенный список претензий, начиная от социально-экономических и кончая национально-религиозными. Власти, в частности, обвиняются в нарушениях прав и свобод местных крымских татар».

Что называется, следите за руками, — 19 мая день начала депортации крымских татар в 1944 году, через 8 дней после этого поднятие национального вопроса сразу дает нужный накал страстей.

Создание проблемы, спекуляция на реально существующих проблемах – вот питательная почва создаваемого уличного недовольства в Крыму.

И вот здесь хочется отметить ключевой момент: самое страшное для разрушения Крымского консенсуса – это даже не попытки оттолкнуть Крым от России.

Важнейшей составляющей Крымского консенсуса является, как мы уже говорили, готовность народа затянуть пояса. Так и получилось – пояса затянула вся страна, за редким исключением списка миллиардеров, который за последний год деятельности правительства Медведева несколько вырос.

И вот в Крыму происходит митинги протеста. Какова будет реакция жителя Брянска, Владивостока или Самары?

Мы ради них затянули пояса, мы согласились на ухудшение жизни. У нас реально ухудшилась жизнь. Но мы понимаем, мы согласны, мы не протестуем и не митингуем. Мы работаем. И вот теперь те, ради которых мы пошли на жертвы … устраивают митинги протеста!?

Проведение масштабных уличных протестов на полуострове может оттолкнуть от Крыма Россию – вот, что самое опасное.

Именно к этому и ведут те, кому сильная Россия, на основе Крымского консенсуса осознавшая собственную силу, поперек горла в международной политике.

Попытки раскачивать ситуацию в Крыму будут нарастать по мере приближения выборов президента страны в 2018 году. Может ли сегодняшняя местная власть решать существующие проблемы, если она сама их с успехом их создает?

Это вызывает большие сомнения.

А вот что сомнений точно не вызывает: в ключевом регионе страны – в Крыму должны появиться новое поколение управленцев, которые будут решать возложенные на них задачи с пониманием того, что сегодня именно здесь решается судьба страны.

Источник: nstarikov.ru