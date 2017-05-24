Новости Украины и Новороссии 24 мая 2017

Порошенко зачищает Донбасс от людей – Прилепин

Известный российский писатель Захар Прилепин, помогающий ополченцам в Донбассе, рассказал об отношении к жителям Донбасса со стороны украинского президента Петра Порошенко. Военнослужащий армии ДНР в эфире авторской программы «Война и мир Захара Прилепина» на телеканале «Звезда» подчеркнул, что глава Незалежной намерен вернуть непризнанные территории ЛНР и ДНР в состав страны без населения.



Подробности на http://tvzvezda.ru





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В Хмельницком националисты провели шествие с файерами и дымовыми шашками

В Хмельницком несколько сотен националистов организации «Сокол» организовали шествие в честь так называемого Дня Героев 23 мая.

Колонна националистов прошлась по центральным улицам, зажигая файеры и дымовые шашки.

Кроме традиционных скандирований «Слава Украине — Героям слава!», прозвучали возгласы в адрес действующего министра МВД Арсена Авакова.

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Под Верховной Радой Украины протестуют владельцы нерастаможенных авто

Возле Верховной Рады началась акция протеста владельцев авто с иностранными номерами. Активисты организации Авто Евро Сила требуют отменить рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение сбора на нерастаможенные автомобили в размере 2 евро в день.

Вырученные средства собираются направить на ремонт дорог. Участники пикета настаивают на встрече с автором законопроекта Максимом Бурбаком и главой Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. Им они планируют озвучить свои требования.

В противном случае митингующие угрожают перекрыть улицу Грушевского и поджечь шины. Кроме того, они не исключают блокирования домов президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

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От введение виз с РФ жизнь украинцев не станет лучше — Тарута

Слухи о том, что на предстоящей пленарной неделе парламент может провести голосование за введение визового режима с Россией, могут оказаться беспочвенными. Как говорят в кулуарах, рассматривать этот вопрос депутаты будут исключительно после того, как будут получены гарантии провести результативное голосование.

Вместе с тем, такие разговоры не удивляют внефракционного народного депутата Сергея Таруту, который называет появление подобных инициатив обычной спекуляцией.

«Когда у тебя отсутствует нормальная программа, а с нормальными законопроектами наблюдается серьезный дефицит, нужно показать народу, какой ты великий патриот. Но вместе с таким показным патриотизмом было бы неплохо понимать, какие последствия могут быть у подобных инициатив. Хочется верить, что у Верховной Рады хватит ума сейчас этого не принимать. Тем более, насколько я знаю, сейчас нет голосов под эту инициативу», — цитирует Таруту РИА Новости Украина.

По мнению Таруты, главными проигравшими от недальновидности политиков станут рядовые украинцы.

«Всегда нужно понимать, кому будет от этого хуже. Учитывая, что россияне практически не ездят в Украину, введение визового режима вряд ли их сильно расстроит. В то же время, не будем забывать, что в России работает огромное количество украинцев, для них это станет действительно серьезной проблемой. Если мы хотим сделать хуже украинцам, не понимая при этом, к каким последствиям это приведет, то это говорит только об одном — политики так ничему и не научились. Возможно, удар по экономике и не будет значительным, но для простого украинца это создаст очень много неудобств», — считает политик.

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После скандала с футболкой сын Порошенко решил проявить патриотизм на передаче у матери

После громкого скандала вокруг Михаила Порошенко, который был замечен в футболке с надписью “Russia”, он решил прийти на утреннюю передачу телеканала “Украина” в патриотической одежде.

Это произошло в эфире телеканала “Украина” на программе “В ритме спорта”, которую ведет жена президента Украины Марина Порошенко, пишет украинское издание “Вести”.

Михаил решил заняться зарядкой в футболке с надписью “Ukraine”. Вместе с ним в программе также приняли участие его сестры Евгения и Александра.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко негативно оценил случай, когда его сын Михаил надел футболку с надписью Russia. На пресс-конференции президент пояснил, что это фото, взятое с частной страницы в Instagram, было сделано на Хэллоуин. По словам Порошенко, он провел с сыном Михаилом соответствующий разговор.

Ранее в сети появились фото сына Порошенко, сделанные в британском Concord College, где он учится. На одном из снимков сын украинского президента позирует в футболке в цветах триколора с надписью Russia.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Разведка Пентагона дала прогноз по Донбассу на 2017 год

Глава РУМО (разведывательного управления министерства обороны США) генерал-лейтенант Винсент Стюарт, в ходе доклада в Сенате, озвучил прогноз американской разведки относительно развития боевых действий на Донбассе в 2017 году. Так, военная разведка США прогнозирует, что Минские соглашения не будут выполняться, как минимум, в течение следующего года, а вместе с тем боевые действия вдоль линии разграничения на Донбассе и дальше продолжатся. «Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и правительственными силами продолжится в течение следующего года, а выполнение минских соглашений находится под угрозой», — заявил он. По словам Винсента, Россия не прекратит «дестабилизирующие действия» на Донбассе, а Украина не будет выполнять политические элементы минских соглашений. «Напряженность вдоль линии соприкосновения, вероятно, останется на уровне локальных боестолкновений, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта», — резюмировал глава разведки Пентагона, озвучив совершенно очевидные каждому, кто следит за ситуацией на Донбассе, вещи, вернувшись к тональности времен администрации Обамы об «агрессивной России». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Крокодилы» Ми-35, «Солнцепеки» и новые гаубицы: Ответ России на удар США по Армии Сирии, прорывающейся к Ираку (ФОТО)

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«Декоммунизация» железной дороги Украины

Сенсационное сообщение распространили киевские СМИ – якобы мининфраструктуры Украины обсуждает планы по переводу всех железнодорожных путей на европейскую колею. А это проект, требующий гигантского финансирования. Что на самом деле имелось в виду в заявлении украинского министерства и как это скажется на транспортных связях Украины и России?

В мининфраструктуры Украины заявили, что Франция поможет Украине получить от Евросоюза кредит «на развитие железнодорожной инфраструктуры, строительство нового подвижного состава, в том числе с применением системы изменения ширины колеи для подвижного состава».

«Французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи на Украине», – говорится в сообщении украинского ведомства.

Полный переход на европейскую колею

Украинские СМИ расценили это заявление как желание Киева полностью перевести украинские железные дороги на европейскую колею, отличную от нынешней, принятой еще в советское время. С 70-х годов прошлого века железные дороги СССР получили ширину 1520 мм. Тогда как в Европе распространена более узкая колея шириной 1435 мм.

Однако с этой версией согласны не все. В частности, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры, советник главы Укравтодора Александр Кава считает, что речь не идет о переводе всех украинских железных дорог на европейскую ширину. «Об этом не может быть и речи. СМИ неправильно интерпретировали заявление мининфраструктуры. Указанный проект направлен только на усиление трансграничных перевозок, поскольку ширина колеи в целом ряде соседних стран отличается от украинской», – цитирует Каву Ukraina.ru.

Полностью поменять железнодорожные пути – крайне масштабная и затратная задача, которая Украине точно не по силам. Да и экономического смысла в таком проекте нет. Взятые сегодня кредиты на такую модернизацию надо будет отдавать в будущем. То есть новые ж/д пути должны приносить прибыль. Однако отбить вложенные инвестиции в такие проекты в принципе сложно. А если нет никаких гарантий роста грузо- и пассажироперевозок, как на Украине, то никто даже не рискнет пойти на столь долгие и опасные инвестиции.

В среднем один километр железных дорог может обойтись по минимуму в 2–3 млн долларов. Это значит, что на замену всей украинской сети потребуется в среднем 50 млрд долларов при текущем ВВП Украины в чуть более 90 млрд долларов (по итогам 2016 года).

Железнодорожная сеть Украины – одна из крупнейших в мире. Длина ее железных дорог составляет около 22 тыс. км. Почти столько же дорог в Италии. В России длина железных дорог всего в четыре раза больше, хотя по площади Россия превосходит Украину в 30 раз. По объемам грузовых перевозок железные дороги Украины занимают четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Коридор для удобства Европы

Другой вариант, который, возможно, имело в виду мининфраструктуры Украины, – создание железнодорожного коридора из Европы через Украину в Азию с европейской колеей и европейскими вагонами.

В сообщении ведомства как раз говорится о проведении «активной работы по развитию комбинированных/мультимодальных перевозок в направлении Европа – Азия с использованием транспортной инфраструктуры Украины, в частности в рамках действующих транспортных коридоров, определенных сетью TEN-T».

TEN-T – это Трансъевропейская транспортная сеть, которая должна объединить 28 стран – членов ЕС. Это чисто европейский проект, включающий девять грузовых железнодорожных коридоров. Условно их можно поделить на три направления: восток – запад, север – юг и диагональные коридоры.

В этом проекте особое внимание уделяется строительству скоростных железных дорог. Осенью 2015 года уже открылось два коридора: один соединяет Норвегию, Швецию и Данию через ФРГ и Австрию с итальянскими портами Средиземного моря. Другой связывает Северное море с Балтийским, проходя по территории Бельгии, Нидерландов, ФРГ, Польши, Чехии и Литвы. Но в целом проект должен завершиться только в 2030 году. Цель ЕС – не только объединить Европу, но и установить на транспортных путях единые правила: единое расписание и упрощенные тарифы.

Возможно, Украина захотела стать частью этой транспортной системы, транзитером из Европы в Азию, и под это попросить у европейских инвесторов денег на собственную инфраструктуру. Если пообещать построить дорожный коридор с колеей по европейским стандартам и с закупкой европейских вагонов, это могло бы стать аргументом для европейских инвесторов. Для Франции это дополнительная возможность для загрузки собственной промышленности.

Но надо понимать, что Украины в этом проекте на данный момент в принципе нет. Ведь это чисто европейский проект, и деньги выделяются для европейских же строителей. Единственное, по плану в рамках проекта Rail Baltica к 2020 году планируется довести коридоры до польско-украинской границы. Однако опять же сегодня ситуация с разной шириной колеи легко решается. На специализированных пунктах при пересечении границы с ЕС происходит смена колесных пар железнодорожных вагонов.

«Делать новые железнодорожные пути никто не будет. Да и всю сеть нет необходимости менять. Достаточно коридора, это очевидно. Но в условиях значительного дефицита бюджета и критичного уровня госдолга на Украине даже на закупку новых вагонов средств нет, в лучшем случае на ремонт и смену колесных пар можно рассчитывать», – считает экономист из «Украинского выбора» Александр Колтунович.

Закупка вагонов

По мнению Колтуновича, мининфраструктуры Украины ведет речь лишь об обновлении вагонов в ускоренном режиме и переоборудовании пунктов на границе с ЕС. О модернизации нынешней дорожной инфраструктуры и подвижного состава под стандарты ЕС можно говорить лишь в перспективе, и то очень отдаленной.

Гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко объясняет это событие бурно разыгравшейся фантазией: «Приехала делегация из Франции, и в рамках рамочных переговоров начали с украинскими коллегами фантазировать о новых прожектах. Французская сторона сказала, что теоретически можно получить в ЕС кредит и купить вагоны или локомотивы, но европейские. Тут же всплыл нюанс, что ширина колеи на Украине и в Европе не совпадает. Тогда французы в запале говорят, что есть вариант вагона с изменяемой шириной колеи. Однако такие составы будут стоить существенно дороже, чем обычные. Тогда украинская сторона, чтобы скучно не было, предложила на наших дорогах сделать европейскую колею. Тогда можно на европейские кредиты купить традиционные более дешевые вагоны. Обычная беседа взрослых дядь за рюмочкой коньяка».

Обновление вагонов – плохая новость для украинского машиностроения

Если Киев просит французов выбить кредиты у ЕС для закупки французского подвижного состава, то это не менее плохая новость для украинского машиностроения, которое и так оказалось на грани выживания.

«За три года после Майдана, разорвав кооперационные связи с Россией и странами ЕАЭС, Украина потеряла свое железнодорожное машиностроение. В отрасли серьезный кризис», – констатирует Колтунович. Так, промышленное производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава в стране в 2013 году сократилось на 34,5%, в 2014-м – на 62,7%, в 2015-м – на 58,6%.

На самом деле у украинского оператора ж/д «Укрзализныця» огромные проблемы с вагонным парком – 90% из 47 тыс. полувагонов подлежат списанию из-за превышения срока эксплуатации. Казалось бы, такое положение дел могло бы стать спасательным кругом для украинских производителей вагонов. Если бы были деньги.

Укрзализныця начала в этом году год объявлять тендеры на закупку вагонов, однако многие просто провалились, потому что заявки на участие подали менее двух претендентов. Самый крупный производитель вагонов на Украине – Крюковский вагоностроительный завод – затем объяснил, что торги не состоялись из-за установленной чересчур низкой цены на вагон.

И все это напрямую сказывается на возможностях украинского экспорта, например зерна или железной руды, а также в целом на транзитных возможностях страны.

На Украине уже отмечается снижение объемов грузо- и пассажироперевозок. Что неудивительно, ведь в рамках действия зоны свободной торговли двусторонний товарооборот между Украиной и ЕС сократился на 13,1 млрд долларов.

«Что касается развития мультимодальных перевозок в направлении Европа – Азия, то могу со стопроцентной уверенностью сказать, что без налаживания отношений с Россией все транспортные коридоры Украины ничего не стоят. Чтобы в полном объеме использовать транзитный потенциал страны, необходимо входить в реализацию проекта экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века «Один пояс, один путь». Все остальное – это пустое сотрясание воздуха пустых чиновников в рамках протокольных международных встреч. Только совместно с ЕАЭС, БРИКС и ШОС Украина сможет реально стать мостом между Европой и Азией. Но при нынешней власти это маловероятно», – заключает Александр Колтунович.

Ольга Самофалова, ВЗГЛЯД

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украина намерена восстановить контроль воздушного пространства над Черным морем

Украина совместно с Международной организацией гражданской авиации ICAO работает над восстановлением контроля над своим воздушным пространством над Черным морем. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с президентом Совета ICAO Олумуива Бенардо Алиу и директором Европейского и Североатлантического бюро ICAO Луишем Фонсека де Алмейда. «Украина имеет техническую и операционную способность обеспечивать предоставление аэронавигационного обслуживания в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ICAO в международном воздушном пространстве над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения международными соглашениями возложена на Украину», — заявил Омелян. Министр отметил, что для Украины единственно приемлемым сценарием нормализации воздушного движения является возвращение с действующими международными договорами и предоставление аэронавигационного обслуживания Украины, как это было до 2014 года. Однако этому препятствуют «нелегитимные публикации аэронавигационной информации по международному воздушному пространству в Симферопольском районе» полетной информации. «Мы ожидаем официальное заключение аудита ICAO в июне. Предварительные оценки дают возможность говорить, что Украина его прошла лучше всех среди восточноевропейских государств», — отмечает министр. Как сообщала «Русская Весна», Омелян пообещал восстановить авиасообщение с Россией после того, как Украине отдадут Кубань. Читайте также: «Очередное позорище» — скандальная украинская писательница недовольна законом о языковых квотах на телевидении

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Эпичная битва»: Жестокая драка «воинов АТО» из-за ложки взрывает Сеть (ВИДЕО 18+)

Очевидцы обнародовали смешные кадры, на которых военнослужащие ВСУ подрались в полевом лагере. Видео стало очень популярным в соцсетях. Военный в подштанниках был агрессором и кидался на своего сослуживца, который пытался защититься от него с помощью ложки, но это не помогло и он был повержен точным ударом в голову. После этого «агрессор» продолжил избиение, обещая даже сломать руку побежденному. Судя по странному поведению, «воины АТО» находились под действием «стекломоя» или иного стимулятора, принятого к употреблению в элитных частях ВСУ. В сетях утверждают, что именно столовая ложка и стала причиной этой драки, которую в интернете уже назвали «эпичной битвой». Читайте также: ВСУ заняли «серую зону» в ЛНР

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Я цей закон питдерживаю

Мовний закон, 50 оттенков серого, новая запись сына Порошенко и не только



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Один из украинских провайдеров отказывается блокировать российские соцсети

Один из ведущих киевских провайдеров LocalNet обратился к своим клиентам с сообщением, что не будет блокировать российские сайты, пока не получит «механизм выполнения указа президента», а также сроки его выполнения. Об этом говорится в сообщении провайдера, которое было размещено в соцсети Facebook. По словам представителей провайдера, в законах Украины нет описанного и определенного механизма по ограничению доступа пользователей сети Интернет к запрещенным ресурсам. Источник

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Петиция об отмене блокировки «ВКонтакте» к Порошенко собрала более 20 тысяч подписей

Петиция об отмене блокировки российской социальной сети «ВКонтакте», размещённая на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, собрала более 20 тыс. подписей. Об этом сообщает RT

«Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т. д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов», — говорится в петиции. Петиция была зарегистрирована на сайте украинского лидера 16 мая, до конца сбора подписей остаётся 85 дней. Для рассмотрения президентом Украины необходимо собрать 25 тыс. подписей. 16 мая президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. В санкционный список вошли соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.Ru.

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