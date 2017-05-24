Ни капли в рот, ни сантиметра в попу! Мы не должны ничего этой гей-Европе!

Я никогда не был сторонникам шапкозакидательства «квасных патриотов»: мол нам учиться у западной цивилизации нечему, уважать ее не за что и т.п. Считаю, что сильного соседа нужно уважать, а особенно – если он враг. На протяжении ХХ века Запад проявил завидную гибкость, сумел в области массового потребления перейти от нищеты низов к изобилию, проявил способность анализировать свои ошибки и блестяще пользовался нашими ошибками.

Порой за критикой западного уровня жизни стоит просто разгильдяйство начальников, не умеющих и не желающих наладить людям культурный быт.

И этот рядящийся под патриота внутренний враг – опаснее внешних. Он иссушает саму сердцевину идеи патриотизма, нападая на понятные и простые ценности быта, отрицая из «патриотических» соображений бытовой комфорт (для других – но не для себя).

Быт людей надо наладить, чтобы был как в Европе – и лучше, чем в Европе. Ничего невозможного тут нет – дорогу осилит идущий.

Самая большая опасность в таком процессе – зачерпнуть вместе с их технологиями их больной и уродливый дух, образ мышления, обесценивающий разом все достижения их образа жизни.

Ибо если простые, среднестатистические родители из нашей культурной среды будут внимательно слушать Запад – у них неизбежно проявится страх за детей. И стойкое нежелание, чтобы их дети жили в обществе, подобном западному. И дело тут не в материальных благах, многие из которых нехудо позаимствовать. Дело в том немыслимом состоянии мозгов Запада, гниение которых поражает резким запахом тлена…

2 мая 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель приехала к Путину. Мир на грани ядерной войны, множатся жуткие локальные войны, счёт жертв геноцидов и голода давно пошёл на миллионы… Но что беспокоит канцлера крупнейшей и богатейшей страны Евросоюза? Положение геев в Чечне… Это не то что неадекватность – это какое-то глумление над адекватностью!

Тема геев в Чечне для меня такая же странная и нелепая, как тема пингвинов в экваториальной Гвинее. То, что два мировых лидера на грани ядерного апокалипсиса обсуждают проблемы геев в Чечне – это для сатирического журнала, для пародии, но не для серьёзной политики!

Меркель попросила российского президента «оказать влияние» и обеспечить «сохранение прав меньшинств». После чего Литва приютила двух подвергшихся преследованиям геев из Чечни: «Вильнюс координирует свои действия в этом отношении с союзниками». А главы МИД Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции написали письмо Сергею Лаврову по поводу сообщений о притеснении гомосексуалов в Чечне… Затем три французские ассоциации – Stop Homophobie, Mousse и Comité Idaho France – попросили Международный уголовный суд расследовать эти притеснения. Далее появилась озабоченность положением геев на Донбассе, была составлена карта притеснений геев вообще по всей России...

Этих правозащитников не волнует, что озверевшие укро-каратели убивают на Донбассе детей, стариков, женщин почти ежедневно. Их волнует положение содомитов! Они нормальные вообще люди?!

Такая глобальная озабоченность темой более чем экзотической и более чем уродливой (не говоря уж о том, что совершенно нелепой) – показывает нам во всей красе западное сообщество.

Папы и мамы! При таком уровне поддержки и пропаганды гомосексуализма ваш ребёнок будет почти обречён стать содомитом. Вас это не страшит?

Я понимаю, что в быту удобно заменить ручную мясорубку на электрическую, «запорожец» на «шкоду» – но, может быть, это можно сделать как-нибудь без гомосятины, превратившейся в национальную идею западных наций?!

В этом контексте интересно отметить обласканный критикой и оскароносный фильм «В центре внимания» режиссёра Тома Маккарти. Сценарий фильма основан на событиях, связанных со скандалом вокруг сексуальных домогательств в католической церкви, произошедшим в Бостоне и приведшим к отставке кардинала Бернарда Лоу.

Фильм рассказывает о расследовании журналистов газеты The Boston Globe, в ходе которого выяснилось, что многие священники бостонской митрополии насиловали детей. На момент написания статьи журналисты располагали сведениями о 87 священниках.

Позже число разоблачённых священников-педофилов превысило 290 человек – при том, что всего в Бостоне около 1500 священнослужителей. Также стало известно, что кардинал Бернард Лоу знал о сексуальных домогательствах и сознательно скрывал факты этого, помогая насильникам.

После отставки и отъезда кардинала Лоу из Бостона 27 мая 2004 года папа римский Иоанн Павел II назначил его на несколько административных постов в Римской курии, в том числе и архипресвитером базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Понятно, что восторг киноакадемиков США вызван вовсе не содомией (давно уже ставшей в их среде национальной идеей, чем-то вроде коммунизма в СССР), а разоблачением христианской церкви. Она формально критиковала гомосятину – так вот ей за такое, по обеим щекам, и пусть остальные подставляет!

Вся история вокруг фильма «В центре внимания» может быть описана так: явные гомики осуждают тайных гомиков за то, что те блудили не явно, а тайно. Не гомосятину клеймит фильм, а ханжество: мол на словах-то вы против Содома, а стоит вам с мальчиком один на один остаться, и вы такие же как мы!

То есть на Западе – при уважении к некоторым сторонам его экономического устройства – сложилась, параллельно бытовому комфорту, зловещая среда тотальной и беспросветной гомосятины.

Как у алкоголика весь кругозор личности сужается до горлышка заветной бутылки, так и у гейропейца (и американца) весь спектр интересов сошёлся, извините, к анальному отверстию.

Оттого и неудивительно, что фильм "В центре внимания" основан на реальных событиях. Реальность и не могла быть другой в этой гейропейской среде, католическая она или не католическая.

Ужас происходящего – насилие над детьми – был передан зрителю в полном объеме. Зрителя изнутри всего пробирает, когда журналисты разоблачают на его глазах всю эту пастырскую сволоту.

Удалось прекрасно передать все эмоции жестокости, унижения, несправедливости, разоблачения и наказания. Но всё сведено к тому, чтобы после просмотра "В центре внимания" зритель задумался только о содомии внутри католических храмов…

Но если уж поднимается такая тема как сексуальное растление детей в США – то, конечно, нужно говорить не только о разложении католического священства. Неплохо бы задать вопрос – а какие тараканы бегают в голове американских киноакадемиков, и у той же Меркель (ставленницы США) – с её тревогами о геях Чечни?

Фильм показывает, что некоторые жертвы домогательств священников выросли, сами стали священниками, и стали сами растлевать малолетних – причём уже не видя в этом ничего особенного. Ведь они делали то же самое, что делали с ними самими, и наверное, уже считали это частью традиции…

В западном обществе (у которого, повторюсь, есть чему учиться в плане техники) – происходят такие патологии человеческого измерения, что стоит над ними задуматься. И уже не за какие коврижки не пожелаешь, чтобы твои дети оказались в таком общественном укладе.

Если за жратву и шмотки нужно заплатить вот так – то невольно подумаешь: ну их на фиг, лучше ужмусь на жратве и шмотках… Дети дороже!

Ибо по четкому мнению абсолютного большинства наших сограждан – нет на свете тяжелее преступления, чем сексуальнее издевательство над детьми. Это разделяет нашу ментальность с западной глубже, чем самая глубокая пропасть. По крайней мере прежде разделяло – нужно, чтобы и дальше разделяло.

И то, что Путин пошел на дипломатические уступки перед Меркель, пообещав расследование в Чечне по гейскому вопросу – не есть хорошо. Этим ушлым содомитам только палец дай – оттяпают всю руку. Втянут в бесконечную тяжбу в защиту их прав, свобод – а там и доминирования.

Есть грубоватое, но верное правило для молодежи относительно приставучих содомитов: ни капли в рот, ни сантиметра в попу! Хорошо бы распространить его и на политику: ни сантиметра уступок этим охреневшим вконец западным политикам, что пытают пригнуть нас тем или иным путем к их заднему делу.

По материалам Николай Выхин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108265/18682/-