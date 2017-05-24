Насколько сильно СМИ влияют на общество?

Эта статья является попыткой на конкретных примерах донести до читателя понимание того, насколько значимо воздействие СМИ на отдельного человека и на общество в целом, и продемонстрировать, что методы скрытого влияния сегодня активно используются. Дело в том, что многие люди по-прежнему не осознают даже банальную скрытую рекламу, не говоря уже о более тонких манипуляциях, считая их выдумками или преувеличением. Между тем вся современная система средств массовой информации и кинематографа в большей степени служит инструментом пропаганды, чем инструментом информирования или развлечения граждан.

Для начала о том, что такое скрытая реклама, она же продакт плейсмент (product placement). Это явление, когда в художественное произведение (чаще в фильмы) добавляют рекламу товара таким образом, что она оказывается вплетена в сюжет, что создает у зрителя впечатление естественности транслируемого посыла. Это приводит к тому, что внимание зрителя не фиксирует факт рекламы, что повышает её эффективность, ведь она проходит, минуя фильтры критического восприятия. За счет того, что внимание и сознание отвлечено сюжетом, информация о рекламируемом объекте попадает прямо в бессознательные уровни психики, в итоге получается не просто лишнее напоминание зрителю о товаре, а в его мировоззрении создается в именно такой образа товара, который нужен рекламодателю.

Доказательства существования скрытой рекламы

Во-первых, стоит заметить, что об этом не любят говорить ни рекламодатели, ни режиссеры фильмов, в которых используется эта технология. Объясняется это просто: любая корпорация стремится поддерживать вид, что их товар сам по себе настолько хорош и популярен, что он естественным образом мелькает в кино, а не потому, что его искусственно «пропихивают». Признание в скрытой рекламе не даст товару никаких преимуществ, только навредит имиджу, поэтому эти факты и не афишируют. Производители фильмов или авторы книг также неохотно рассказывают о таких «закладках» в их произведениях, ведь потребителю будет неприятно осознавать, что им манипулируют и навязывают ему желания.

Во-вторых, достаточно того, что существует сам термин «скрытая реклама», введите его в поисковик и прочитайте хотя бы статью в Википедии. Там рассказано, как это работает, есть несколько примеров. Более того, существуют книги по скрытой рекламе, которые написаны занимающимися ею людьми, в них указаны примеры размещения известных брендов в фильмах и данные о том, сколько это стоило. Информация о скрытой рекламе периодически проскакивает и на различных официальных сайтах в интернете.

В-третьих, в России скрытая реклама запрещена по закону о рекламе, но невозможно объективно доказать, что конкретный товар в фильме был добавлен с целью рекламы, а не по художественному замыслу, чем активно пользуются создатели фильмов и рекламодатели. Это еще одна причина, по которой трудно найти официальные данные. На Западе ситуация схожая — там не афишируют факт скрытой рекламы, чтобы не платить с нее налоги.

Есть даже агентства, которые занимаются размещением скрытой рекламы в книгах и фильмах, точнее, такие агентства были, например, «Фабула» (подробнее о нём здесь – «Технологии скрытой рекламы»). Сейчас сайт fabula-adv.ru уже не работает, как и сайт ctc-tv.biz, который предлагал размещение скрытой рекламы в популярных сериалах на телеканале СТС.

Скриншоты с сайта ctc-tv.biz:

За последние несколько лет сайты этой тематики исчезли, а если с помощью поисковика вы захотите купить скрытую рекламу в каком-либо фильме, то вы также не найдете к кому обратиться. Это при том, что рынок скрытой рекламы, по мнению специалистов, продолжает активно расти. Почему же тогда в интернете не появляются, как грибы после дождя, предложения о размещении скрытой рекламы в популярных фильмах и сериалах?

Моя версия такая: реклама в фильмах стоит очень дорого, например, серия рекламных вставок в обычном сериале стоит от 100 000 долларов, такое могут позволить себе только крупные компании. У представителей таких компаний уже есть контакты нужных людей — генеральных директоров каналов, продюсеров и режиссеров фильмов, они не будут искать связи через поиск в интернете. К тому же сообщество создателей крупной кино и тв-продукции довольно тесное, там все друг друга знают. Поэтому нет смысла в интернете создавать сайт «купите скрытую рекламу у нас». Именно развитие рынка скрытой рекламы привело к тому, что отпала необходимость в таких сайтах и публичности предложения, как бы это парадоксально ни звучало.

Теперь непосредственно к доказательствам. Их можно найти, начиная с информации, опубликованной в Википедии, и заканчивая книгами по типу «Технологии скрытой рекламы» или «Product Placement по-русски», которую написала директор агентства маркетинговых коммуникаций Полина Киселёва. В этих изданиях указано, сколько было заплачено за размещение продукта, в каком фильме, сколько это принесло денег и так далее.

Признания медийных личностей

Но для большей убедительности приведём и несколько сюжетов, в которых известные люди сами признаются в скрытой рекламе. На первом видео показано, как Тимати застали врасплох вопросом о наличии алкоголя в его клипах (сам Тимати является трезвенником и не травит себя алкоголем). От неожиданности певец настолько опешил, что решил сказать правду, чтобы побыстрее закрыть этот вопрос.

Только посмотрите, как Тимати пытался уйти от вопроса: сначала сделал вид, что не расслышал, потом сказал ничего не говорящий простому человеку термин «продакт плейсмент» и отослал за определением в Гугл, вместо того, чтобы рассказать, что это такое. Ушел от вопроса «Это не стилистический момент, ты просто продаешь?» и начал рассказывать, что это нормально (почему сам не употребляет, раз это так «нормально»), чтобы создать впечатление, что в его клипах алкоголь появляется просто так, а не в качестве рекламы. Далее попытался перевести тему на стоящую бутылку.

Во втором видео Сергей Доренко рассказывает, как к нему обращалось табачное лобби, предлагая огромные деньги за то, чтобы он воздействовал на свою аудиторию и пропагандировал курение.

А здесь известная в США женщина рассказывает, как хотела издать детскую книжку с пропагандой здорового образа жизни, и ей предлагали за размещение скрытой рекламы полностью оплатить стоимость печати всего тиража.

Таких признаний в интернете не так много (на ТВ их по понятным причинам нет совсем), потому что медийные персоны не любят рассказывать о скрытой рекламе в своей продукции, а если об этом говорит малоизвестный человек, то и информация не набирает популярности.

Понятно, почему участники подобных «сделок» не хотят афишировать факт скрытой рекламы, но почему те, кто отказались, об этом не говорят? Ведь это откроет глаза людям на то, как ими манипулируют.

Вероятно, известные люди чувствуют, что разглашение подобной информации может навредить их дальнейшей карьере. Если актер расскажет о скрытой рекламе, то режиссеры не станут его приглашать в будущем на съёмки. Директор телеканала также вряд ли будет рад, если кто-то из команды его ведущих сообщит зрителю о скрытом психическом воздействии в передачах этого канала.

Как обманщик никогда не расскажет жертве о своих махинациях, так и телевидение максимально избегает информации о приемах манипуляции, которые оно активно использует.

«Мягкая поражающая сила»

Понять, насколько значимо влияние СМИ на общество, можно на конкретных примерах.

Пример 1. Показательный случай произошёл с создателями фильма «Назад в будущее». Сценаристы долго не могли понять, каким же образом изобразить «машину времени». В первой версии сценария данным устройством являлась лазерная установка в лаборатории доктора Брауна. Также был вариант с холодильником, но эту идею отвергли из-за возникших опасений, что маленькие детишки начнут проверять свои холодильники на наличие в нём похожего устройства и ненароком закроют дверцу за собой. Лишь в третьей версии сценария машина времени стала автомобилем DeLorean.

Рассмотрим, что нам говорит этот факт из истории съемок «Назад в будущее»: влияние фильмов таково, что дети будут повторять увиденное. Сценаристы не стали интегрировать в сюжет фильма что-то опасное — тогдашние американские холодильники захлопывались, и открыть их изнутри было нельзя; если ребенок захотел бы поиграть в машину времени, то это могло закончиться очень печально. Желающие рассказать, что показанное в фильмах никак не влияет на человека, и всё это неважно, пусть поспорят со сценаристами одного из шедевров мирового кинематографа.

Пример 2. Генри Форд часто критиковал международное еврейство. Как-то он заявил, что евреи развращают христиан с помощью «сифилиса, азартных игр, джаза и… Голливуда», который «призван уничтожать истинную красоту и культуру». На этот пассаж деятели Голливуда упомянутой национальности пригрозили Форду, что если он будет продолжать в том же духе, в голливудских фильмах станут разбиваться исключительно автомобили «Форд», а в каждом выпуске кинохроники появятся кадры автомобильных катастроф, происходящих с машинами той же марки. Генри Форд серьезно задумался…

Известная история, из которой можно сделать вывод, что Генри Форд считал влияние кино на людей достаточно важным. Если в голливудских фильмах ломаться будут преимущественно автомобили марки «Форд», то мнение у зрителей о качестве данных машин будет соответствующее. Из этой же истории следует еще одна интересная деталь — в Голливуде есть сила, способная повлиять на то, что будет происходить в каждом фильме. Так как большинство людей думают, что невозможно произвести сговор такого уровня, то это делает их головы уязвимыми для подселения идей. «Если так показывают в каждом фильме, значит, это правда», – подумает зритель и ошибётся.

Пример 3. главный герой фильма «Человек дождя» в одном из эпизодов сказал, что полетел бы только на самолётах австралийской компании Qantas, так как они ни разу не разбивались. Это частично верно: аварии у этого перевозчика случались только до 1951 года и только на бипланах, а пассажирские лайнеры в аварии, которые повлекли бы смерть пассажиров, не попадали. Все авиакомпании, кроме Qantas, вырезали данную сцену из версии фильма для показа во время полёта.

Они вырезали эту сцену, так как это явная и прямая реклама конкурента (хоть и скрытая от зрителя) — таким образом, все авиакомпании подтвердили значительное влияние скрытого воздействия на выбор человека.

Как видно даже на примере этих нескольких случаев, крупные компании всегда осознают значимость тех образов, которые получает человек с экрана. И поэтому эти же компании готовы платить огромные суммы денег за продвижение своих товаров. Но ведь современный маркетинг уже давно вышел за рамки типичной модели «рекламирования товаров» и перешёл к системе искусственного формирования спроса, и даже моделирования нужных взглядов у аудитории. Это значит, что самые крупные игроки – транснациональные корпорации – уже используют все эти средства не только для популяризации своих брендов, но и для формирования нужного мировоззрения у людей – чаще всего это привитие бездумного и потребительского отношения к жизни. И до тех пор, пока широкая аудитория не начнёт осознавать, что в их головы вкладывают через так называемый развлекательный контент, эта схема манипулирования толпой будет и дальше активно использоваться.

Константин Орлов

От автора: Прошу присылать мне (на почту Orkons@yandex.r или в ВК https://vk.com/orkons) любые интересные материалы на тему пропаганды и скрытой рекламы. Дополнительную информацию по теме статьи можно также получить в специально созданной группе ВК «Как СМИ манипулируют»

Источник: whatisgood.ru